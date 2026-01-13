Взрывы в Харькове: "Шахед" попал в детский санаторий и Новую почту, есть жертвы

Количество жертв выросло до четырех человек. Еще шестеро - получили ранения разной степени тяжести.

​В Харькове дрон ударил по детскому санаторию и почтовому терминалу / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, УНИАН

Кратко:

В Харькове дрон попал в детский санаторий в

Число погибших в результате удара по пригороду Харькова достигло 4 человек

Шесть человек получили ранения разной степени тяжести

В ночь на 13 января в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской ракетно-дроновой атаки. Под ударом оказался и Харьков - ударный дрон типа "Шахед" попал в детский санаторий.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в пригороде прогремели взрывы. Зафиксировано попадание "Шахеда" в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова. На месте вспыхнул пожар.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, в результате вражеской атаки за пределами Харькова 42-летний мужчина получил ранения. Его госпитализировали.

Позже стало известно, количество пострадавших увеличилось до трех.

"42-летний и 40-летний мужчины госпитализированы. Еще один 58-летний мужчина получил острую реакцию на стресс. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Количество пострадавших продолжает расти.

По состоянию на 01:51 известно о двух погибшихот вражеских ударов по пригороду Харькова.

В 06:41 Синегубов сообщил, что число погибших в результате вражеского удара по пригороду Харькова достигло 4 человек. Также 6 человек получили ранения разной степени тяжести.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Обновлено. Утром в ГосЧС сообщили, что ночью Россия нанесла массированный удар по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Произошли разрушения построек. Пожары вспыхнули на общей площади около 500 м.кв.

По предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека, еще 6 - пострадали.

Сотрудники ГосЧС спасли 30 человек, двоих вытащили из-под завалов конструкций разрушенного здания.

В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара. На месте происшествия под угрозой постоянных вражеских обстрелов работают подразделения ГСЧС.

В областной прокуратуре уточнили, что оккупанты нанесли удар по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова.

Смотрите видео - Последствия атаки на Новую почту:

скриншот

Атака дронов 12 января 2026 - новости

Как писал Главред, в Киеве дважды за минувшую ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ. Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о пожаре в нежилом здании в Соломенском районе в результате удара БпЛА.

В ночь на 12 января российская оккупационная армия атаковала и Одессу. В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры. Известно об одном разрушенном частном доме. Еще четыре – повреждены. По предварительным данным, пострадали два человека. Без света из-за обстрелов остались 33,5 тыс. семей Одессой области.

Утром 12 января российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новгород-Северского. В результате атаки был серьезно поврежден один из ключевых энергообъектов района. Из-за этого без электричества остались несколько населенных пунктов, зависимых от этой линии питания.

РФ готовит новый массированный обстрел Украины: прогноз

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что до конца марта РФ рассчитывает "выбивать" инфраструктуру Украины.

"Она видит, насколько мы уязвимы, и изменила тактику обстрелов", - сказал он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что ранее россияне били по многим областям Украины, то сейчас они "берутся" за одну области и пытаются за одну ночь вынести там максимальное количество объектов.

"Так что до конца марта, пока стоят холода, Россия не лишит себя возможности уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру. А вот после марта уже можно будет о чем-то говорить", - считает Ступак.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

