Перебои со светом и громкие взрывы: Украина под массовой атакой баллистики и дронов

В ночь на 13 января Россия применила баллистические ракеты и ударные беспилотники против Украины. Воздушные силы предупредили об угрозе, из-за чего в ряде областей, в частности в Киеве, объявили воздушную тревогу.

Мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация оперативно отреагировали на угрозу.

"Будьте в безопасных местах! Россияне атакуют столицу баллистическими ракетами", — призвал глава КГВА Тимур Ткаченко.

Также Воздушные силы предупредили о приближении большого количества вражеских беспилотников в направлении города Зеленодольск.

"Зеленодольск, находитесь в безопасных местах: на город надвигаются вражеские дроны", — говорилось в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, только за последний час Россия выпустила по Украине не менее двадцати баллистических ракет. Удар пришелся на Запорожскую область, окрестности Зеленодольска, Харьков и Киев.

По имеющейся информации, оккупанты применяли ракеты типа "Искандер-М" и "KN-23". В результате обстрелов в некоторых городах наблюдалось падение напряжения электросетей.

