Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Документ исторического уровня": Зеленский назвал новый шаг для окончания войны

Юрий Берендий
12 января 2026, 17:56
220
Владимир Зеленский провел встречу с украинской делегацией по итогам переговоров с США, поручив финализировать гарантии безопасности для Украины.
Зеленский анонсировал "историческое соглашение" с США / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

О чем идет речь в материале:

  • Зеленский поручил финализировать документы о гарантиях безопасности
  • Украина ждет ответа от России о реальных условиях окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинской делегацией по итогам переговоров с американской стороной и дал важное поручение. Об этом глава государства сообщил в сообщении в Telegram.

Зеленский сообщил, что во время встречи с украинской переговорной группой обсудили график на ближайшие две недели по встречам, подготовке документов и возможному подписанию соглашений.

видео дня

"Поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов. Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас", - указал он.

Он также отметил, что рассматривали документы по восстановлению и экономическому развитию Украины. Президент поручил премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьеру Тарасу Качке и министру Алексею Соболеву обеспечить полное сопровождение и экспертную оценку всех экономических аспектов будущих соглашений между Украиной и США, а также трехсторонних договоренностей Украина - Европа - Америка. Зеленский отметил, что по результатам доклада параллельно определили параметры для механизмов использования средств на восстановление, которые поступят от партнеров, с учетом того, что американская сторона ведет коммуникацию с Россией по базовой политической рамке для завершения войны.

"Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий фидбек от России, готовы ли они закончить войну на реальных условиях. Если такой готовности не будет, давление на агрессора должно и дальше усиливаться. Видим правильную тактику и в отношении танкеров теневого флота, и в отношении финансовых схем, которые помогают маргинальным режимам из других частей мира обходить введенные против них санкции. Аналогичные практики нужно расширять и на Россию – если там выберут войну, ответом мира должно стать максимальное ограничение российских экспортных доходов. Спасибо всем в мире, кто помогает нам защищать жизнь в Украине и, несмотря ни на что, оставаться в дипломатическом треке", - резюмирует он.

Что может остановить Путина – мнение эксперта

Как писал Главред, в конце 2025 года переговоры о завершении войны в Украине активизировались, однако до сих пор нет уверенности, что они дадут ожидаемый результат. В 2026 году такие переговоры будут иметь смысл только при определенном условии. Об этом сообщил бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

По его мнению, продолжать переговорный процесс целесообразно только в том случае, если удастся сдержать и ослабить кремлевского лидера Владимира Путина, чего на сегодняшний день так и не произошло.

"Чтобы остановить Путина, необходимо, чтобы бесперебойно функционировал механизм закупки американского оружия, которое мы сейчас видим; чтобы регулярно осуществлялся обмен разведывательными данными; чтобы жестко и последовательно применялись санкции, введенные как европейцами, так и Соединенными Штатами, в частности последние нефтяные санкции, введенные Трампом", - пояснил посол.

Война России против Украины - что известно о ходе переговоров между Украиной и США

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в Путином и считает, что именно глава Кремля является главным препятствием для достижения мира в Украине, а не президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники.

В то же время Украина анализирует американское предложение о создании специальной свободной экономической зоны, которая в случае возможного прекращения боевых действий могла бы стать линией разграничения между украинскими и российскими силами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Кроме того, в среду, 7 января, в Париже состоялись переговоры с участием Украины, США и стран так называемой коалиции желающих, посвященные обсуждению гарантий безопасности для Киева в рамках мирного плана. О результатах этих встреч сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Другие новости:

О персоне: Олег Шамшур

Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции.

В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский мирное урегулирование мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

18:43Мир
Как будут отключать свет 13 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях

Как будут отключать свет 13 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях

18:20Энергетика
"Документ исторического уровня": Зеленский назвал новый шаг для окончания войны

"Документ исторического уровня": Зеленский назвал новый шаг для окончания войны

17:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 января

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 января

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

Последние новости

18:43

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

18:20

Как будут отключать свет 13 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях

18:17

"Это выглядело унизительно": эксперт объяснил, как в Китае опозорили Путина

17:56

"Документ исторического уровня": Зеленский назвал новый шаг для окончания войны

17:46

Крепкая позиция Украины и перестановка конкурентов: кого видят победителем Евровидения-2026

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делахГороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах
17:42

Холоднее, чем на термометре: как изменится погода в Днепре 13–14 января

17:32

Гривня резко летит вниз, а доллар бьет рекорды: новый курс валют на 13 января

17:30

Дом нагреется за считанные минуты: хитрый трюк с радиатором удивит результатомВидео

17:24

Известный астролог назвал дату окончания войны и убийства Путина - когда наступит мирВидео

Реклама
17:07

"Вызывает отвращение": откровенная сцена в фильме с Цимбалюком возмутила сетьВидео

16:50

Китайский гороскоп на завтра 13 января: Драконам- стресс, Обезьянам - переживания

16:42

Начнется настоящая непогода: Тернопольскую область накроет густой туман и гололед

16:39

Древнее название с карты стерла Екатерина II - что это за город Украины

16:36

В Украине резко усилили мобилизацию - основные изменения и за что будут штрафовать

16:29

"Россияне будут кошмарить": появился прогноз сроков и целей новых ударов РФ

16:27

"Это его язык любви": зять Арнольда Шварценеггера раскрыл необычный подарок от него

15:25

Опасная тактика: Флеш рассказал, как россияне прячут мины с помощью погоды

15:24

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

15:19

Таких цен, как в декабре, уже нет: в Украине подорожал ряд базовых продуктов

14:40

"Мои краши": Приходько публично восхитилась бандитами из 90-х

Реклама
14:29

Чтобы дизельное авто "пережило" морозы: что нужно сделать водителям уже сейчас

14:10

В Житомире отключений света меньше, чем в других городах: почему так происходит

14:02

Графики больше не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света

13:54

"Не было карт с первого дня": Трамп назвал себя единственным "козырем" Зеленского

13:35

В Украине впервые запустили 5G - где уже работает сеть и какие города на очереди

13:18

"На вас похожи": Могилевская показала лица дочек у океанаВидео

12:37

Снег и -20 градусов: синоптик сказала, сколько продержатся суровые морозы

12:36

"Игра на публику": в чем суть стратегии Трампа и зачем США нужен новый санкционный закон

12:22

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

12:16

Молчун Валерий Меладзе попал в заварушку на Пхукете: дошло до дракиВидео

12:15

Блестящей или матовой: какой стороной на самом деле нужно класть фольгу

11:38

В Киеве школьник в маске устроил резню: найден след спецслужб РФФотоВидео

11:27

Зачем хозяйки собирают луковую шелуху зимой - весной и летом незаменимаВидео

11:23

Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: Зеленский внес законопроекты

11:13

Политика Трампа рушит мировой порядок: эксперт назвал плюсы и минусы для Украины

11:04

Ситуация сверхсложная: нардеп встревожил заявлением о теплоснабжении в Киеве

10:59

Зиброва довели в сети из-за Степана Гиги: "Мой последний комментарий"

10:53

"Шах и мат": Малахова сказала, когда закончится война и набросилась на украинцев

10:45

РФ превращает "Герань" в истребители: разведка раскрыла опасную модернизацию

10:24

Более 33 тысяч семей без света: какая ситуация с электричеством в Одессе и областиФото

Реклама
10:16

Сын известной актрисы пошел на отчаянный шаг ради мобилизации в ВСУ — детали

10:00

Видно пламя в небе: дроны атаковали одну из самых мощных электростанций РФВидео

09:32

Бывшая жена Комарова призналась, что с ней сейчас происходит

09:28

Атака на Черниговщину: поврежден стратегический объект, есть масштабные отключения

09:13

Сколько существует "Путиных" и как их отличить: в MI6 подтвердили существование двойников

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 января (обновляется)

08:42

Астрологи назвали знаков зодиака, которые сильнее других привязаны к деньгам

08:29

Еще жестче, чем в прошлом году: WSJ оценил, как США могут ударить по РФ в 2026 году

08:16

Карта Deep State онлайн за 12 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Зачем Трамп собрался "покупать" Гренландиюмнение

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять