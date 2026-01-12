"Документ исторического уровня": Зеленский назвал новый шаг для окончания войны

О чем идет речь в материале:
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинской делегацией по итогам переговоров с американской стороной и дал важное поручение. Об этом глава государства сообщил в сообщении в Telegram.
Зеленский сообщил, что во время встречи с украинской переговорной группой обсудили график на ближайшие две недели по встречам, подготовке документов и возможному подписанию соглашений.
"Поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов. Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас", - указал он.
Он также отметил, что рассматривали документы по восстановлению и экономическому развитию Украины. Президент поручил премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьеру Тарасу Качке и министру Алексею Соболеву обеспечить полное сопровождение и экспертную оценку всех экономических аспектов будущих соглашений между Украиной и США, а также трехсторонних договоренностей Украина - Европа - Америка. Зеленский отметил, что по результатам доклада параллельно определили параметры для механизмов использования средств на восстановление, которые поступят от партнеров, с учетом того, что американская сторона ведет коммуникацию с Россией по базовой политической рамке для завершения войны.
"Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий фидбек от России, готовы ли они закончить войну на реальных условиях. Если такой готовности не будет, давление на агрессора должно и дальше усиливаться. Видим правильную тактику и в отношении танкеров теневого флота, и в отношении финансовых схем, которые помогают маргинальным режимам из других частей мира обходить введенные против них санкции. Аналогичные практики нужно расширять и на Россию – если там выберут войну, ответом мира должно стать максимальное ограничение российских экспортных доходов. Спасибо всем в мире, кто помогает нам защищать жизнь в Украине и, несмотря ни на что, оставаться в дипломатическом треке", - резюмирует он.
Как писал Главред, в конце 2025 года переговоры о завершении войны в Украине активизировались, однако до сих пор нет уверенности, что они дадут ожидаемый результат. В 2026 году такие переговоры будут иметь смысл только при определенном условии. Об этом сообщил бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.
По его мнению, продолжать переговорный процесс целесообразно только в том случае, если удастся сдержать и ослабить кремлевского лидера Владимира Путина, чего на сегодняшний день так и не произошло.
"Чтобы остановить Путина, необходимо, чтобы бесперебойно функционировал механизм закупки американского оружия, которое мы сейчас видим; чтобы регулярно осуществлялся обмен разведывательными данными; чтобы жестко и последовательно применялись санкции, введенные как европейцами, так и Соединенными Штатами, в частности последние нефтяные санкции, введенные Трампом", - пояснил посол.
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в Путином и считает, что именно глава Кремля является главным препятствием для достижения мира в Украине, а не президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники.
В то же время Украина анализирует американское предложение о создании специальной свободной экономической зоны, которая в случае возможного прекращения боевых действий могла бы стать линией разграничения между украинскими и российскими силами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Кроме того, в среду, 7 января, в Париже состоялись переговоры с участием Украины, США и стран так называемой коалиции желающих, посвященные обсуждению гарантий безопасности для Киева в рамках мирного плана. О результатах этих встреч сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.
О персоне: Олег Шамшур
Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции.
В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.
