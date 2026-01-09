'До конца месяца': Зеленский раскрыл два варианта соглашения с РФ по территориям

Зеленский сообщил, что создание специальной свободной экономической зоны с отводом войск обеими сторонами может стать компромиссным решением.

Зеленский раскрыл два варианта соглашения с РФ по территориям / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

Существует два решения по украинским территориям по итогам мирных переговоров

Украина рассчитывает получить ответ Москвы по 20 пунктам мирного соглашения до конца месяца

Украина изучает инициативу США по созданию специальной свободной экономической зоны, которая в случае возможного перемирия могла бы стать линией разграничения между украинскими и российскими войсками. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью Bloomberg.

Зеленский отметил, что речь идет не о масштабном соглашении о свободной торговле между Киевом и Вашингтоном, а о локальном решении для территорий, где продолжались боевые действия. По этой концепции буферная полоса, которая может возникнуть после отвода сил, трансформируется в пространство с особыми правовыми и налоговыми условиями, где будет разрешена экономическая деятельность и нормальная жизнь населения.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала свои замечания по территориальным инициативам американской стороне, которая должна донести их до российской делегации для дальнейшего рассмотрения, после чего ответы могут вернуться в Киев.

Президент также отметил, что рассчитывает получить реакцию России на предложенный 20-пунктный план еще до финального согласования с Дональдом Трампом вопросов безопасности гарантий и программы восстановления, что может произойти в конце месяца. Кроме того, он выразил надежду на личную встречу с Трампом — либо в Соединенных Штатах, либо в Давосе во время Всемирного экономического форума.

"Формат сложный, но справедливый", — сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что реализация такого подхода потребует симметричных шагов со стороны России и внутренних обсуждений в Украине. Потенциально зона может появиться на отдельных участках Донбасса и рассматриваться как компромисс, при котором обе стороны должны отвести войска на безопасное расстояние для восстановления гражданской жизни.

Он также обозначил альтернативный сценарий, который предусматривает прекращение боевых действий без изменения текущих позиций войск, а все спорные вопросы предлагается решать в дипломатическом формате.

"Речь идет о замораживании линии соприкосновения, а не конфликта", – сказал Зеленский, добавив, что такую договоренность было бы проще реализовать и контролировать при участии международных партнеров.

Президент подчеркнул, что поведение России свидетельствует о ее нежелании вести настоящие переговоры, и подчеркнул, что Украина не признает оккупированные территории российскими, даже несмотря на стремление в будущем полностью восстановить свой суверенитет.

В то же время Зеленский призвал Соединенные Штаты к более последовательному ответу на российскую агрессию, отметив, что Киев до сих пор не получил все обещанные системы ПВО Patriot и боеприпасы.

Когда может наступить окно для достижения мира - мнение эксперта

Как писал Главред, военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, комментируя заявление Кирилла Буданова о возможном окне для мирных договоренностей в феврале 2026 года, высказал другую оценку и предположил, что реальные шансы появятся не раньше марта.

По его словам, до конца марта Россия планирует максимально бить по украинской инфраструктуре, поскольку видит ее уязвимость и уже скорректировала тактику атак. Если раньше удары наносились по разным регионам одновременно, то теперь противник концентрируется на одной области, пытаясь за одну ночь уничтожить как можно больше объектов. В результате по отдельной теплоэлектростанции может прилетать десятки дронов и ракет, а не единичные средства поражения, что превращает атаки в массированные и чрезвычайно жесткие удары.

"Поэтому до конца марта, пока продолжаются холода, Россия не лишит себя возможности уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру. А вот после марта уже можно будет о чем-то говорить", - резюмирует он.

Вопрос территорий в будущем мирном соглашении - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вопрос украинских территорий и в дальнейшем остается центральной темой в переговорах между Киевом и Москвой. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не может просто отказаться от этих земель, одновременно обозначив возможный компромиссный подход в отношении Донецкой и Луганской областей.

Киевский международный институт социологии в период с 26 ноября по 29 декабря 2025 года провел социологический опрос среди граждан Украины относительно допустимости территориальных уступок.

Глава государства также отметил, что именно территориальный вопрос является самым сложным в переговорах о завершении войны и фактически остается единственной сферой, где позиции Украины и России кардинально не совпадают.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg — американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

