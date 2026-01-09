Укр
Читать на украинском
Россия хочет "выключить" города: Зеленский заявил о новых вызовах для мира

Мария Николишин
9 января 2026, 20:20
Зеленский подчеркнул, что в каждой городской администрации должны понимать цели врага.
Россия хочет 'выключить' города: Зеленский заявил о новых вызовах для мира
Зеленский сделал заявление после удара "Орешника" / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Зеленского:

  • РФ хочет поражать как можно больше энергетических объектов
  • Россия нанесла удар "Орешником" показательно близко к границам ЕС
  • Применение баллистики средней дальности – вызов для других государств

Страна-агрессор Россия пользуется погодой – похолоданием – и пытается поразить как можно больше энергетических объектов Украины. Об этом в вечернем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Видно, как они (россияне, - ред.) уважают Америку и всю дипломатию", - подчеркнул он.

видео дня

По его словам, сейчас продолжаются восстановительные работы в разных городах и общинах: в Киеве и области, на Днепровщине, на Львовщине, в Кировоградской, Черкасской, Одесской областях.

"Фактически постоянно ремонтные бригады работают в Сумской, Черниговской, Харьковской областях. Задействовано максимум сил, чтобы восстановить жизнеобеспечение", - отметил президент.

Зеленский добавил, что прошлой ночью было более 200 российских дронов и значительное количество баллистики, в основном против Киева.

"Четыре человека убиты. Мои соболезнования родным. Почти три десятка раненых. Перед этим были удары по Днепру, Кривому Рогу, Запорожью. Перед этим - Одесса. Основная российская тактика - пытаться полностью отключить города", - говорится в заявлении.

Глава государства подчеркнул, что в каждой городской администрации должны понимать цель врага и готовиться к полному противодействию.

Удар "Орешником" по Украине

Кроме того, Зеленский упомянул, что Россия ударила "Орешником" по Украине показательно близко к границам Европейского Союза.

"А это, с точки зрения применения баллистики средней дальности, одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц", - подчеркнул он.

Президент также сказал, что если россияне "даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия" - "личными связями или какой-либо риторикой от этого не укроешься".

Вечернее обращение Зеленского - видео:

Россия хочет 'выключить' города: Зеленский заявил о новых вызовах для мира

Почему Россия ударила "Орешником"

Эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что удар РФ по Львовской области баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в ночь на 9 января был посланием Европе.

Он подчеркнул, что ракета пробила две плиты перекрытия и сожгла полное собрание сочинений Ленина.

"Удар "Орешником" по Львову не имел целью что-то глобально поразить. Это было послание, адресованное Европе, о возможностях и решимости РФ. Поэтому и был выбран город на западе Украины", - отметил эксперт.

Россия хочет 'выключить' города: Зеленский заявил о новых вызовах для мира
"Орешник" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, глава управления коммуникации Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что в ночь на 9 января российские войска нанесли удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности. РФ пытается запугать страны Запада, показывая свою якобы способность бить вплоть до границ НАТО.

Это первый случай применения такого типа удара по Львову с начала полномасштабной войны. По данным Воздушных сил, воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, что является сверхвысокой скоростью.

Кроме того, в ночь на 9 января армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском и Шевченковском районах. Есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В столице - перебои со светом, теплом и водой.

Читайте также:

О персоне: Бескрестов Сергей "Флеш"

Бескрестов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе с 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

