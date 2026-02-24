РФ атаковала Запорожье и районы: оккупанты нанесли более 900 ударов за сутки

В Запорожье после атаки вспыхнул пожар на 200 "квадратах". Пострадали пять человек, в том числе и ребенок.

Зафиксированы 154 сообщения о повреждении жилья и инфраструктуры / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

Войска РФ нанесли удары по Запорожью

В результате ударов травмированы пять человек

За сутки по региону нанесено 918 ударов по 36 населенным пунктам

Поздно вечером 23 февраля российская оккупационная армия нанесла удары по Запорожью. В результате обстрелов травмированы пять человек, в том числе один один ребенок.

Как сообщили в ГосЧС, с 23:10 до 23:45 в понедельник враг нанес удары беспилотными летательными аппаратами по областному центру.

По одному адресу произошло попадание в производственное здание рядом с девятиэтажкой. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 200 кв. м. Также повреждены расположенные вблизи дома.

На другой локации зафиксировано попадание по открытой местности вблизи жилых массивов. Повреждения получили пять пятиэтажек и автомобили, припаркованные во дворе.

В свою очередь, глава Запорожской области Иван Федоров сообщил, что один человек погиб, еще шестеро - получили ранения в результате вражеских ударов по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам.

По его словам, россияне ударили управляемыми авиабомбами по Камышевахе. На территории сельхозпредприятия есть разрушение, возник пожар.

Ранение получил 87-летний мужчина. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Всего за сутки оккупанты нанесли 918 ударов по 36 населенным пунктам Запорожской области. В частности, войска РФ нанесли 21 авиационный удар, применили 669 БпЛА разной модификации. Также оккупанты совершили четыре обстрела из РСЗО, нанесли 224 артиллерийских удара. Поступило 154 сообщения о повреждении жилья, техники и объектов инфраструктуры.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 22 февраля Россия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине. Под ударами оказались как минимум четыре областных центра, а в Киеве в результате обстрела загорелся жилой дом.

Утром 23 февраля армия РФ также атаковала Запорожье дронами. В результате атаки один человек погиб, еще один - получил ранения. Поврежден объект промышленной инфраструктуры.

Кроме того, утром 23 февраля российские оккупанты атаковали Харьков ракетами. Под атакой оказались два района города - Холодногорский и Основянский. Уже известно о нескольких раненых.

В ночь на 23 февраля армия страны-агрессора РФ снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. погибли два человека. По меньшей мере три человеке пострадали, им оказывается необходимая помощь.

Эксперт предупредил о ближайшей дате обстрела

Россия вполне может повторить массированный удар 24 февраля — в годовщину начала полномасштабной войны. Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

По его словам, сейчас РФ распределяет атаки по типам ракет, комбинируя разные средства поражения.

"Предыдущий обстрел была в основном баллистика… Вчера была стратегическая авиация и баллистические ракеты. Допустим, следующим могут быть ракеты морского базирования и Кинжалы", — напомнил он.

Вместе с тем собеседник также отметил, что окончательно спрогнозировать действия врага невозможно.

"Но, к сожалению, мы можем только высказывать предположения", — добавил Жданов.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

