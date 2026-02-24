Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Как четыре года полномасштабной войны изменили Зеленского и Путина - Sky News

Анна Косик
24 февраля 2026, 09:56
Жизнь лидеров Украины и РФ кардинально изменилась за последние годы.
Как четыре года полномасштабной войны изменили Зеленского и Путина - Sky News
На украинского лидера и российского диктатора война повлияла по-разному / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Главное:

  • Зеленский за 4 года полномасштабной войны заметно трансформировался
  • Путин после февраля 2022 года стал более изолированным от людей

В течение последних 4 лет центральными фигурами остаются президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин.

Издание Sky News проанализировало, как изменились лидеры Украины и страны-агрессора России за годы полномасштабной войны.

видео дня

Как изменился Зеленский

Президент Украины прошел одну из самых заметных трансформаций среди современных лидеров. Он вырос из роли неопытного политика до настоящего символа сопротивления и демократической стойкости.

Сейчас он продолжает ежедневно записывать обращения к гражданам и поддерживает контакт с украинцами, которые устали от войны, экономических трудностей и внутренних скандалов.

Зеленский также активно поддерживает дипломатию. Его обращения периодически слышат иностранные лидеры и парламенты стран, а с союзниками ведется постоянная работа.

Война повлияла и на самый закрытый аспект жизни Зеленского — семью. Первая леди Елена Зеленская отметила, что президент стал более чувствительным к семейным моментам и теперь больше ценит простые вещи.

Как изменился Путин

Российский диктатор после 24 февраля 2022 года оказался в глубокой дипломатической изоляции стран, с которыми ранее в РФ и без того были напряженные отношения.

Внутри страны его поддержка снизилась из-за санкций, мобилизации и роста стоимости жизни. Но официальные опросы скрывают реальное положение дел.

Война повлияла и на личность Путина. По крайней мере, сам он заявил на одной из пресс-конференций, что стал меньше шутить и почти перестал смеяться. СМИ также зафиксировали, что диктатор стал более изолированным физически и дипломатически.

Война в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 24 февраля в большинстве регионов Украины будут применены графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Ранее стало известно, что 23 февраля российские оккупанты нанесли очередные удары по Запорожью с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки пострадали люди.

Накануне сообщалось, что Кремль планирует восполнить пробелы в живой силе на фронте за счет подготовленных силовиков, которые станут очередной волной "пушечного мяса" в попытках прорвать украинскую оборону.

Читайте также:

Об источнике: Sky News

Sky News — британский 24-часовой новостной телеканал. Входит в группу каналов компании Sky, которая, в свою очередь, является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности, в гостиничных международных сетях). Аудиторию оценивают в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина заставит Россию закончить войну: Федоров рассказал о плане войны

Украина заставит Россию закончить войну: Федоров рассказал о плане войны

10:56Война
Трамп хочет эффектный финал войны: Зеленский сказал, что не устраивает Киев

Трамп хочет эффектный финал войны: Зеленский сказал, что не устраивает Киев

10:43Украина
Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

09:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Звезда фильма "Киборги" больше не холостяк — как выглядит невеста актера

Звезда фильма "Киборги" больше не холостяк — как выглядит невеста актера

Последние новости

10:56

Украина заставит Россию закончить войну: Федоров рассказал о плане войны

10:49

Муж покойной Фриске просит помощи с сыном от Фриске

10:43

"Годы боли": украинские знаменитости вспомнили 24 февраля 2022 года

10:43

Трамп хочет эффектный финал войны: Зеленский сказал, что не устраивает Киев

10:17

Наташа Королева отомстила мужу на публичное унижение: "Злой был"

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
09:56

Как четыре года полномасштабной войны изменили Зеленского и Путина - Sky News

09:55

Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

09:55

"Иногда страшно": Владимир Зеленский сделал признание о дочери

09:27

После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

Реклама
09:02

Денежный прорыв марта 2026: три знака зодиака притянут богатство как магнит

08:50

Отключение света в Украине — графики на 24 февраля (обновляется)

08:41

Зеленский впервые показал свой бункер и сделал важное для украинцев заявление

08:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 февраля (обновляется)

08:29

РФ атаковала Запорожье и районы: оккупанты нанесли более 900 ударов за суткиФото

08:17

Карта Deep State онлайн за 24 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Вопреки планам Кремля: Силы обороны продвинулись на важных участках фронта

07:27

УЗ срочно изменила графики в шести регионах: поезда не доезжают до конечных станций

07:05

Зеленский жестко ответил на идею уступок по Донбассу

06:20

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяцВидео

06:18

Великий пост 2026: какие продукты под запретом и чем себя можно побаловать

Реклама
06:10

Суд отменяет тарифы Трампа: что это значит для нашей войны?мнение

05:50

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

05:15

Наталка Денисенко остро высказалась о конкурентках: "Будет звучать самоуверенно"

04:41

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

04:07

"Умная футболка" выявляет опасные болезни: ученые удивили невероятным открытием

03:12

7 неожиданных привычек, которые медленно разрушают психику: большинство не знает

02:37

Всегда на шаг впереди: какие знаки зодиака отличаются гениальностью и интуицией

02:18

Убирать паутину - мало: как избавиться от пауков раз и навсегдаВидео

02:00

Владимир Зеленский рассказал о своей жизни: "Дети с бабушкой"

01:30

Сильная рассада с первого дня: как подготовить ростки к любым стрессамВидео

01:30

Уже не та Вера: 76-летняя Вонг ошеломила новым выходом в свет

00:39

Серия взрывов и поврежденные дома: РФ нанесла удар по Запорожью, есть пострадавшиеФотоВидео

00:01

Россия меняет приоритеты: эксперт раскрыл ключевые цели Кремля на 2026 год эксклюзив

23 февраля, понедельник
23:52

Отключения электроэнергии в Киеве и области 24 февраля: что известно о графиках

23:51

После слухов о романе с Энистон: Педро Паскаля застукали с вероятным бойфрендом

23:22

Максима Галкина позвали в шведскую семью - детали

23:02

Часы обновлены: как в Днепре и области будут отключать свет 24 февраля

22:57

Виталий Козловский готовится стать отцом во второй раз

22:52

Количество отключений света возрастет - новые графики для Черкасской области на 14 февраля

22:51

Бывшая жена Потапа публично рассказала об отношениях с ним

Реклама
22:27

Решает проблему с порога: один простой кухонный продукт творит настоящие чудеса

21:45

В Днепре прогремел мощный взрыв в райотделе полиции - что известноВидео

21:43

"Слабое звено" в регламенте: Ребров готовит резонансное изменение в календаре УПЛ

21:37

Запорожская область без света 24 февраля: новый график отключений по очередям

21:33

РФ ударит Кинжалами и Калибрами: Жданов предупредил о ближайшей дате обстрела

21:25

Зеленый или черный - какой чай полезнее: диетологи дали неожиданный ответ

21:22

Известный украинский ведущий попал под обстрел и получил ранение - детали

21:05

Премия, контракт или служебный роман: кого ждут сюрпризы на работе в марте 2026Видео

20:50

Ситуация в электросистеме диктует условия: как будут отключать свет 24 февраля

20:33

РФ бросила спецназ для прорыва к Запорожью: The Times о последней линии обороны

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять