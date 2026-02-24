Великий пост 2026: какие продукты под запретом и чем себя можно побаловать

Несмотря на ограничения, список разрешенных продуктов достаточно широк.

https://glavred.info/holidays/velikiy-post-2026-kakie-produkty-pod-zapretom-i-chem-sebya-mozhno-pobalovat-10743341.html Ссылка скопирована

Великий пост 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что нельзя есть в Великий пост 2026

Что можно есть в Великий пост 2026

Великий пост 2026 года уже начался и продлится традиционные 48 дней — с 23 февраля по 11 апреля. Это самый строгий и продолжительный пост в православной традиции.

Он призван помочь верующим подготовиться к Пасхе, которая в 2026 году отмечается 12 апреля.

видео дня

Помимо молитвы и духовного очищения, важной частью этого периода является особый рацион. Именно поэтому многим необходим календарь питания на Великий пост 2026, чтобы правильно спланировать меню на каждый день.

Что нельзя есть в Великий пост 2026

Правила питания в этот период достаточно строгие. Под запретом находится вся пища животного происхождения:

мясо и мясные продукты, субпродукты;

молоко, сметана, кефир и другие молочные продукты;

яйца;

продукты с желатином;

изделия с добавлением животных жиров.

Рыбу можно употреблять только в определенные церковные праздники. В 2026 году единственный день, когда разрешена рыба в Великий пост, — Вербное воскресенье 5 апреля.

Что можно и нельзя есть во время Великого поста / Инфографика: Главред

Что можно есть в Великий пост 2026

Несмотря на ограничения, список разрешенных продуктов достаточно широк. В пост можно включать:

овощи и зелень;

фрукты и ягоды;

крупы;

бобовые;

грибы;

орехи и семечки;

хлеб и макаронные изделия без яиц и молока.

Главное правило — готовить без животных жиров и в соответствии с требованиями конкретного дня.

Календарь питания в Великий пост 2026 по дням недели

Питание зависит от дня недели и делится на несколько типов.

В понедельник, среду и пятницу действует сухоядение — разрешается пища без термической обработки: хлеб, овощи, фрукты, орехи, вода. Во вторник и четверг допускается горячая пища без масла. В субботу и воскресенье можно есть горячие блюда с добавлением растительного масла.

Такая схема сохраняется на протяжении всего поста, кроме больших церковных праздников.

Важные духовные ограничения

Великий пост — это не только отказ от определенной пищи. С 23 февраля по 11 апреля верующим рекомендуется воздерживаться от вредных привычек, грубых слов и конфликтов. В храмах в этот период не проводят венчания.

Кому можно не соблюдать строгий пост

Церковь подчеркивает, что пост — это не наказание, а путь к духовному очищению. Если ограничения вредят здоровью, их можно смягчить.

Не обязаны строго соблюдать пост:

дети до 14 лет;

беременные и кормящие женщины;

люди с хроническими заболеваниями и диабетом;

лица с тяжелой физической работой;

украинские военнослужащие.

Для мирян допускается более мягкий режим — питание по правилам выходных дней, то есть горячая пища с растительным маслом.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред