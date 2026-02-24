Великий пост 2026: какие продукты под запретом и чем себя можно побаловать

Вы узнаете:
Великий пост 2026 года уже начался и продлится традиционные 48 дней — с 23 февраля по 11 апреля. Это самый строгий и продолжительный пост в православной традиции.
Он призван помочь верующим подготовиться к Пасхе, которая в 2026 году отмечается 12 апреля.
Помимо молитвы и духовного очищения, важной частью этого периода является особый рацион. Именно поэтому многим необходим календарь питания на Великий пост 2026, чтобы правильно спланировать меню на каждый день.
Что нельзя есть в Великий пост 2026
Правила питания в этот период достаточно строгие. Под запретом находится вся пища животного происхождения:
- мясо и мясные продукты, субпродукты;
- молоко, сметана, кефир и другие молочные продукты;
- яйца;
- продукты с желатином;
- изделия с добавлением животных жиров.
Рыбу можно употреблять только в определенные церковные праздники. В 2026 году единственный день, когда разрешена рыба в Великий пост, — Вербное воскресенье 5 апреля.
Что можно есть в Великий пост 2026
Несмотря на ограничения, список разрешенных продуктов достаточно широк. В пост можно включать:
- овощи и зелень;
- фрукты и ягоды;
- крупы;
- бобовые;
- грибы;
- орехи и семечки;
- хлеб и макаронные изделия без яиц и молока.
Главное правило — готовить без животных жиров и в соответствии с требованиями конкретного дня.
Календарь питания в Великий пост 2026 по дням недели
Питание зависит от дня недели и делится на несколько типов.
- В понедельник, среду и пятницу действует сухоядение — разрешается пища без термической обработки: хлеб, овощи, фрукты, орехи, вода.
- Во вторник и четверг допускается горячая пища без масла.
- В субботу и воскресенье можно есть горячие блюда с добавлением растительного масла.
Такая схема сохраняется на протяжении всего поста, кроме больших церковных праздников.
Важные духовные ограничения
Великий пост — это не только отказ от определенной пищи. С 23 февраля по 11 апреля верующим рекомендуется воздерживаться от вредных привычек, грубых слов и конфликтов. В храмах в этот период не проводят венчания.
Кому можно не соблюдать строгий пост
Церковь подчеркивает, что пост — это не наказание, а путь к духовному очищению. Если ограничения вредят здоровью, их можно смягчить.
Не обязаны строго соблюдать пост:
- дети до 14 лет;
- беременные и кормящие женщины;
- люди с хроническими заболеваниями и диабетом;
- лица с тяжелой физической работой;
- украинские военнослужащие.
Для мирян допускается более мягкий режим — питание по правилам выходных дней, то есть горячая пища с растительным маслом.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
