Великий пост 2026: какие продукты под запретом и чем себя можно побаловать

Сергей Кущ
24 февраля 2026, 06:18
Несмотря на ограничения, список разрешенных продуктов достаточно широк.
Великий пост 2026
Великий пост 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что нельзя есть в Великий пост 2026
  • Что можно есть в Великий пост 2026

Великий пост 2026 года уже начался и продлится традиционные 48 дней — с 23 февраля по 11 апреля. Это самый строгий и продолжительный пост в православной традиции.

Он призван помочь верующим подготовиться к Пасхе, которая в 2026 году отмечается 12 апреля.

видео дня

Помимо молитвы и духовного очищения, важной частью этого периода является особый рацион. Именно поэтому многим необходим календарь питания на Великий пост 2026, чтобы правильно спланировать меню на каждый день.

Что нельзя есть в Великий пост 2026

Правила питания в этот период достаточно строгие. Под запретом находится вся пища животного происхождения:

  • мясо и мясные продукты, субпродукты;
  • молоко, сметана, кефир и другие молочные продукты;
  • яйца;
  • продукты с желатином;
  • изделия с добавлением животных жиров.

Рыбу можно употреблять только в определенные церковные праздники. В 2026 году единственный день, когда разрешена рыба в Великий пост, — Вербное воскресенье 5 апреля.

Что можно и нельзя есть во время Великого поста
Что можно и нельзя есть во время Великого поста / Инфографика: Главред

Что можно есть в Великий пост 2026

Несмотря на ограничения, список разрешенных продуктов достаточно широк. В пост можно включать:

  • овощи и зелень;
  • фрукты и ягоды;
  • крупы;
  • бобовые;
  • грибы;
  • орехи и семечки;
  • хлеб и макаронные изделия без яиц и молока.

Главное правило — готовить без животных жиров и в соответствии с требованиями конкретного дня.

Календарь питания в Великий пост 2026 по дням недели

Питание зависит от дня недели и делится на несколько типов.

  1. В понедельник, среду и пятницу действует сухоядение — разрешается пища без термической обработки: хлеб, овощи, фрукты, орехи, вода.
  2. Во вторник и четверг допускается горячая пища без масла.
  3. В субботу и воскресенье можно есть горячие блюда с добавлением растительного масла.

Такая схема сохраняется на протяжении всего поста, кроме больших церковных праздников.

Важные духовные ограничения

Великий пост — это не только отказ от определенной пищи. С 23 февраля по 11 апреля верующим рекомендуется воздерживаться от вредных привычек, грубых слов и конфликтов. В храмах в этот период не проводят венчания.

Кому можно не соблюдать строгий пост

Церковь подчеркивает, что пост — это не наказание, а путь к духовному очищению. Если ограничения вредят здоровью, их можно смягчить.

Не обязаны строго соблюдать пост:

  • дети до 14 лет;
  • беременные и кормящие женщины;
  • люди с хроническими заболеваниями и диабетом;
  • лица с тяжелой физической работой;
  • украинские военнослужащие.

Для мирян допускается более мягкий режим — питание по правилам выходных дней, то есть горячая пища с растительным маслом.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

