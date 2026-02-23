Укр
Много полицейские ранены, двое в тяжелом состоянии - в Николаеве прогремел взрыв

Юрий Берендий
23 февраля 2026, 19:26обновлено 23 февраля, 20:04
В результате взрыва пострадали семь полицейских, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, проверяется версия о теракте, указал Зеленский.
В Николаеве прогремел взрыв, много полицейских ранено - что известно / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция

О чем идет речь в материале:

  • В Николаеве прогремел взрыв на неработающей АЗС
  • В результате ранены 7 полицейских
  • Проверяется версия о теракте

В Николаеве произошел мощный взрыв на одной из неработающих автозаправочных станций города. В результате уже известно о семи раненых сотрудниках полиции. Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Выговский отметил, что 23 февраля в 18:10 в Николаеве прогремел взрыв на территории закрытой автозаправочной станции. В результате инцидента ранены семь сотрудников патрульной полиции, которые прибыли на смену и оставили там свои автомобили.

видео дня

"Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь. Позавчера теракт против полицейских произошел во Львове. Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства. Рассматриваем эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны", - сообщил он.

В то же время министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии РБК-Украина сообщил, что на месте происшествия работают взрывотехники. Он отметил, что сейчас главное — проверить состояние патрульных и определить, нужно ли кого-то транспортировать на лечение в Киев.

"Мне постоянно докладывают, держу на контроле. Будем информировать", - заявил он.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на взрыв в Николаеве, сообщив, что по предварительным данным пострадали семь сотрудников Национальной полиции, двое из которых в тяжелом состоянии, и им оказывают необходимую медицинскую помощь.

"Выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия о террористическом акте. Поручил Национальной полиции и Службе безопасности информировать общество о необходимых деталях", - резюмировал он.

Теракт во Львове - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, ночью, 22 февраля, в центре Львова прогремели два сильных взрыва, которые были слышны в разных частях города. Воздушная тревога не объявлялась. Правоохранительные органы расценили инцидент как теракт. По состоянию на 02:54 сообщалось о 15 раненых, часть из которых находилась в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Впоследствии стало известно, что в рамках расследования теракта, в результате которого погибла полицейская, задержаны несколько подозреваемых. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Также глава государства предупредил, что Россия может готовить новые террористические атаки против украинцев, подобные той, что произошла во Львове в ночь на 22 февраля.

О персоне: Игорь Клименко

Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

война в Украине Николаевщина новости Николаева Николаевская область новости Украины
Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

