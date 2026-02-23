Укр
Можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь: эксперты поставили точку

Сергей Кущ
23 февраля 2026, 14:37
Многие пользователи по-прежнему подключают телефон к сети перед сном и отключают его только утром.
Почему нельзя заряжать телефон ночью
Эксперты по аккумуляторам ответили на важный вопрос — можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь и как это влияет на срок службы батареи.

Автор издания Talk Android решил отказаться от многолетней привычки ночной зарядки смартфона и поделился неожиданными результатами.

Почему ночная зарядка может вредить аккумулятору

Многие пользователи по-прежнему подключают телефон к сети перед сном и отключают его только утром. Однако современные литий-ионные аккумуляторы работают иначе, чем старые батареи.

Главная проблема в том, что:

  • литий-ионные батареи быстрее изнашиваются, если долго находятся на уровне 100%;
  • после полной зарядки смартфон периодически снова подзаряжается в течение ночи;
  • батарея длительное время остается под высоким напряжением и температурой — а это неблагоприятные условия для её долговечности.

В результате постоянная зарядка телефона ночью может привести к ускоренной деградации аккумулятора и сокращению времени автономной работы.

Что изменилось после отказа от ночной зарядки

Автор решил больше не оставлять смартфон подключенным к сети на всю ночь. Вместо этого он начал использовать быструю зарядку за 30–60 минут перед сном или подзаряжать устройство в течение дня.

Уже через несколько недель он заметил:

  1. меньшую потерю заряда за ночь;
  2. более стабильную работу смартфона в течение дня;
  3. отсутствие резкого падения автономности.

По его словам, короткие циклы подзарядки оказались полезнее, чем длительное пребывание батареи при 100%.

Что говорят эксперты о зарядке телефона

Специалисты рекомендуют поддерживать уровень заряда примерно в диапазоне 20–80%, а не держать смартфон постоянно полностью заряженным. Это помогает замедлить деградацию аккумулятора.

Даже несмотря на то, что современные устройства оснащены функцией "умной зарядки", которая ограничивает уровень до 80–85% и регулирует скорость питания, эффект ночной зарядки полностью не исчезает.

Как ускорить зарядку телефона
Как ускорить зарядку телефона / Инфографика Главред

Стоит ли перестать заряжать телефон ночью

Если вы заметили, что батарея смартфона быстро теряет емкость или устройство хуже держит заряд, возможно, стоит пересмотреть привычку оставлять телефон на зарядке на всю ночь.

Эксперимент автора показал, что отказ от ночной зарядки действительно может продлить срок службы аккумулятора и сохранить стабильную автономность устройства.

В эпоху быстрой зарядки держать смартфон подключенным к сети по 7–8 часов уже не обязательно — и иногда даже вредно.

TalkAndroid

TalkAndroid — это англоязычный новостной сайт и блог, посвящённый всему, что связано с мобильной платформой Android. Сайт публикует актуальные новости, обзоры смартфонов и планшетов, тесты гаджетов, сравнения устройств, руководства, советы по настройке, обзоры приложений и приложения-списки, а также аналитику о трендах мобильных технологий.

TalkAndroid ориентирован как на обычных пользователей Android, так и на энтузиастов техники — его контент помогает выбирать устройства, понимать особенности системы и быть в курсе последних обновлений в экосистеме Google и Android-устройств. Сайт регулярно обновляется и освещает ключевые события отрасли, такие как анонсы новых смартфонов, изменения в Android-версиях и мобильные инновации.

