Война не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на Днепр

Лето 2026-го станет Рубиконом для России, "черные лебеди" уже близко, отметил Жданов.

https://glavred.info/interview/voyna-ne-zakonchitsya-do-konca-2027-goda-zhdanov-ob-okruzhenii-zaporozhya-i-planah-putina-na-dnepr-10742423.html Ссылка скопирована

"Черный лебедь" уже близко, Путин готовит Россию к мобилизации – Жданов / Коллаж: Главред

Уже 12 лет Россия ведет войну против Украины, четыре из них длится этап полномасштабного вторжения. Однако ни своих целей, ни существенных успехов за столь внушительный срок российские оккупанты так и не добились. Россия напрочь увязла в войне, но ее хваленая "вторая армия мира" так и не смогла выполнить даже задачу минимум – захватить Донецкую и Луганскую области в их админграницах. Показателен и кейс Покровска, о который войска РФ ломают зубы уже более полутора лет, но окончательно закрыть этот вопрос не могут.

Впрочем, недооценивать врага нельзя, ведь российское военно-политическое руководство во главе с Путиным бросает все силы и ресурсы на достижение хоть какого-то результата, который можно было бы подать как такую-сякую победу в этой войне. Путин готов лишить россиян (тех, которых не отправит на убой в "мясные штурмы" в Украину) последней корки хлеба и рваной рубахи, но войну останавливать не будет.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал Главреду, на каком направлении фронта в 2026 году Россия сосредоточит основной удар, грозит ли Запорожью окружение и захват, что оккупанты намерены делать с Днепром и под Сумами, почему лето этого года станет Рубиконом для РФ, какие "черные лебеди" могут спутать карты Путину, а также на сколько еще лет затянется война, и каков наиболее вероятный сценарий ее завершения.

видео дня

Чего за четыре года полномасштабной войны в Украине добилась Россия? Каковы ее основные прорывы и провалы?

У России не было и нет прорывов. Все, чего она добилась в Украине, – это стратегический провал, способный привести к необратимым процессам внутри РФ.

Речь идет о серьезнейшем кризисе в Российской Федерации. Там уже открыто признают: еще четыре месяца – и все, российская экономика посыплется. И россияне в соцсетях уже начали писать: "Кому плохо жилось в 2021 году?", подразумевая вопрос о том, зачем вообще Россия поперлась в Украину.

Все, чего Россия добилась в Украине за годы войны, – это стратегический провал, подчеркнул Жданов / Фото: 93 ОМБр Холодный Яр

А главное – у России нет побед на поле боя. Очень ярко и наглядно это демонстрируют сравнения западных аналитиков: сколько за 1418 дней войны прошла советская армия от границы до Волги и от Волги до Берлина (а это 1800 км), а сколько за тот же срок прошла российская армия, и это при интенсивнейших боях в Украине. Поэтому результат четырех лет "большой войны" для России – это стратегический провал.

Каким будет российское наступление в 2026 году? На насколько масштабное наступление способна Россия?

Без объявления мобилизации в РФ масштабного российского наступления не будет. Будет наступление оперативно-стратегического уровня, которое будет осуществляться за счет силовиков. Уже принято решение ввести Росгвардию и МЧС в состав Минобороны РФ. Теперь все эти ранее забронированные ребята пойдут в штурмовую пехоту и станут "пушечным мясом".

Россия будет осуществлять наступление в основном в Запорожской области. Сейчас для нее это главная цель. Судя по поведению российского командования, Путин все-таки надеется, что Трамп додавит Украину и принесет ему Донбасс "на блюдечке", то есть заставит нас вывести войска с территории Донецкой и Луганской областей. Переговоры сейчас сводятся именно к этому: уйдите с Донбасса – и будет вам счастье. При этом ни Рубио, ни Европу на пушечный выстрел не подпускают к переговорам, где Украину стараются придушить и заставить уйти с Донбасса.

Путин надеется, что Трамп додавит Украину и принесет ему Донбасс "на блюдечке", отметил Жданов / Фото: t.me/news_kremlin

Поэтому Россия постепенно ослабляет Покровское, Лиманское и Славянское направления, сосредотачивая усилия на Запорожской области. В Запорожской области россияне действуют по принципу "чем больше захватим, тем больше будет". А Донбасс – они ждут, что его принесет им Трамп.

Так что Запорожье – это главное направление удара. Второй удар, который Россия будет наносить с целью растягивания наших ресурсов и резервов, будет либо на Волчанском плацдарме, либо под Сумами. Взгляните на карту – это противоположные запорожскому направления.

Путин будет готов к частичной заморозке конфликта и временной оперативной паузе только после того, как попытается захватить плацдарм на правом берегу Днепра. И, скорее всего, он попытается это сделать в Запорожской области.

Чем для России важно создание плацдарма на правом берегу?

А как без плацдарма на правом берегу Днепра Путин пойдет на Кишинев? Послушайте Пескова, Лаврова и Патрушева – "Новороссию" с повестки дня никто не снимал. Выход на Приднестровье остается одной из задач "СВО". К тому же там ждут Россию два европейских предателя – Фицо и Орбан: они откроют границу и пустят российские танки.

Если мы уступим Донбасс – под любым соусом: демилитаризованная зона, зона свободной торговли и прочее, значит, Путин победит. Если он выполнит хотя бы один пункт из тех, которые называл 24 февраля 2022 года, значит, победит. А из этой победы в России сделают "взятие Берлина" и будут орать на весь мир: "Мы говорили, что можем повторить. Вот, мы повторили!".

У России нет болевого порога потерь: нужно положить миллион человек – положит, нужно второй миллион – положит, нужно третий – положит. Для нее главное победить, какой ценой – не важно, потом просто будут "бухать" за погибших "героев".

Так что, если Путин выполнит хотя бы один пункт, его уже никто не остановит. Это будут "дрожжи" для диктатора. На следующий день он скажет: "Все для фронта, все для победы! Клепаем танки – и вперед!".

У России нет болевого порога потерь, она положит в войне и три миллиона россиян, заверил Жданов / Фото: Минобороны РФ

Вы сказали, что главным направлением удара России будет Запорожье. Уточните, цель – Запорожская область и плацдарм на правом берегу в этой области или непосредственно областной центр? Будет ли попытка наступать на город Запорожье и захватить его?

Конечно, будет. Запорожскую область Россия намерена захватить в ее административных границах. Город Запорожье российские войска попытаются взять в окружение. Если в 2022 году Россия стирала артиллерией города с лица земли, а затем захватывала их, то сейчас у нее нет сил, чтобы захватить крупный город таким образом. Потому она будет пытаться окружить Запорожье, чтобы так выдавить оттуда наши войска.

России Запорожье нужно в двух ипостасях – как столица области, которую Путин включил в российскую конституцию, и как промышленный центр.

Кроме того, Россия будет пытаться создать буферную зону вдоль всех территорий, которые она хочет захватить. Так, например, сейчас РФ захватила часть Харьковской и Днепропетровской областей. Впрочем, на Днепропетровщине российские войска пока просто срезают дорогу на Запорожье, но они не будут сдавать захваченный кусок территории и попытаются его удержать.

Запорожская область нужна и важна для России, потому что так расширяется сухопутный коридор в Крым, и мы с территории Днепропетровской и Кировоградской областей не достанем основными видами вооружений до Бердянска, Мариуполя или Перекопска. Россия также сейчас строит автомагистраль и железную дорогу, протягивая их от Ростова в Крым. Поезда уже ходят, а автомагистраль еще строят. Кроме того, российский закон обязывает Путина оккупировать Запорожье, так что, захватывая Запорожскую область, он выполняет конституцию РФ.

Россияне попытаются окружить Запорожье и выдавить оттуда украинские войска, отметил Жданов / Карта DeepState от 20 февраля 2026 года

Насколько задача по захвату Запорожской области и Запорожья, а также создания буферной зоны по силам России в 2026 году или в более отдаленной перспективе?

В более отдаленной перспективе эта задача России по силам. В 2026 году задачей будет хотя бы дойти до Запорожья, продвинуться как можно ближе к нему.

Все это перспектива затяжной войны. Потому очень важно, выдержат ли наши партнеры войну на истощение, ведь сами воевать мы не сможем. А вот Россия воевать еще может. Тем более, Китай недавно завил, что гарантирует РФ поддержку на протяжении всего 2026 года. Это значит, что миллионы боеприпасов и артиллерия будут идти через Северную Корею в Россию, а китайские компании дадут ей электронику для производства высокоточного оружия, компоненты для "шахедов" и прочие товары двойного назначения. О каком прекращении войны в таких условиях может идти речь?

Как на способность России продолжать войну влияет все то, что сейчас США делают с друзьями Москвы – Венесуэлой и Ираном, а также с ее экономическими партнерами, в частности, Индией?

Все это, безусловно, не играет на руку России. Идет экономический передел сфер влияния. Трамп заявил: "Западное полушарие – наше". Путин же намерен сохранить свое влияние в западном полушарии, потому попытается купить Трампа – он знает, что при виде долларовой купюры Трамп теряет волю. Отсюда и такие баснословные цифры: дошли уже до 12 триллионов долларов (Путин якобы предлагал Трампу многомиллиардные экономические преференции США в обмен на Украину, – ред.). Но 12 триллионов долларов – это вся Россия! Именно в такую сумму оцениваются природные запасы РФ.

Венесуэла – самый крупный в мире обладатель природных ресурсов, особенно нефти и золота. Россия и Китай в нее вцепились клещами, отсюда и противостояние с США. А Трампу нужно что-то показать избирателям, что свидетельствовало бы о росте благосостояния США (он же обещал чемоданы долларов, чтобы сократить дефицит бюджета и повысить уровень жизни американцев).

Трампу нужны деньги, вот он и пытается пересадить Европу на "газовую иглу" США и американскую нефть, а также подмять под себя Иран.

Что касается Индии, то ей все равно, какую нефть покупать – американскую или российскую. Цена немного отличается, но ради сохранения дружественных отношений Моди согласен на американскую нефть. Проблема сейчас в другом: самый крупный нефтеперерабатывающий завод Индии – это российский Лукойл. И Россия не дает индусам полностью отказаться от российской нефти, иначе они лишатся той прибыли, которую получают, перерабатывая российскую нефть и продавая произведенные из нее нефтепродукты.

Так что в мировой экономике идет раздел сфер влияния.

Безусловно, все эти действия США сокращают способность России воевать, поскольку падают ее нефтедолларовые доходы. Но есть Китай, который давно сказал, что Россия не должна проиграть в этой войне, потому он будет держать РФ на плаву.

Ситуация ухудшается там, что Штатам еще предстоит ослабить Россию, чтобы она была послушной. Главная задача США и западного мира – вырвать этому медведю когти и зубы, чтобы он не царапался и не кусался. Медведь должен остаться большим и страшным, уметь рычать, но не кусаться и не царапаться. Именно это сейчас и делают США с Россией.

Действия Трампа относительно Венесуэлы, Ирана, Европы и Индии сокращают способность России воевать, отметил ЖДанов / Фото: Белый дом

Сколько лет Россия способна еще вести войну нынешней интенсивности?

Россия может продержаться еще довольно долго. Потому что она – практически самодостаточная страна в плане производства вооружений. Те компоненты, которых не хватает, партнеры России, в частности, Китай, ей поставляют. Плюс "серый" и "черный" рынок никто не отменял.

К тому же, мы глубоко не копали и не изучали, что, кроме нефти и газа, европейские страны покупают у РФ. А они покупают, например, российский уран. Даже половина американских атомных станций работает на российском уране.

Россия будет вести войну на истощение до тех пор, пока не начнется процесс раскола изнутри, когда местные элиты в режиме жесткой экономии не смогут больше управлять регионами, и когда россияне выйдут на улицы и спросят, кому жилось плохо в 2021 году. Когда наступит этот момент – зависит от наших партнеров и США.

Тогда возникает вопрос об эффективности и результативности такой войны. Если, как вы отметили в начале разговора, за четыре года войны, когда силы и ресурсы России были на гораздо лучшем уровне, она добилась лишь "стратегического провала", то что россияне навоюют дальше, когда измотаны и экономика РФ, и ее армия?

Населению РФ нужна победа любой ценой. А для российских политиков продолжение войны в Украине – это вопрос выживания.

Вспомните фильм "Иван Васильевич меняет профессию": первое, что сделал царь-самозванец, – отправил войско выбивать крымского хана с Изюмского шляха. Так было всегда: войско воюет, народ затягивает пояса, потому что "все для фронта, все для победы". А когда народ начинает возмущаться, выходит Росгвардия с дубинами и слезоточивым газом, объясняя населению, что времена тяжелые, и нужно потерпеть – царь-батюшка для них же старается, земли исконно русские возвращает.

Потому Россия и дальше будет воевать. Если она одержит хотя бы небольшую победу, допустим, захватит областной центр, из этого сделает мировой праздник. Россияне будут заливать водкой горе и плакать о погибших, но при этом вся страна будет ликовать. Но главное – народ охотно схватится за оружие вновь и будет готов идти на любую другую страну войной, чтобы показать, что они еще и американцев могут раздолбать.

К тому же в России растет милитаристское поколение. Там дети в детском саду разбирают и собирают автоматы, школьники задействованы в Юнармии, где инструкторы – это те, кто прошел "СВО" на фронтах Украины. Если мы в детстве, играя в "войнушку", убивали виртуальных фашистов, то сегодня российские дети в своих играх убивают виртуальных хохлов. Мы – основной враг для них. А теперь представьте, какое вырастет поколение: они уже накручены, в их мозгах изначально заложена война и пожертвование себя ради "великой страны".

Так что Россию может остановить лишь два фактора.

Первый – разгром российских войск на поле боя. Это абсолютно реально, но требует наличия современного оружия в достаточном количестве, даже при нынешнем дефиците личного состава.

Второй – экономика и начало в России голодных бунтов.

Однако наши партнеры "тянут кота за хвост" и нужное оружие в нужном количестве не дают. Например, российская авиация разносит нас капитально. Для нас это беда: от российских КАБов и ракет мы очень страдаем. Поднять свою авиацию мы не можем, потому что у россиян довольно мощное ПВО: С-300 достает на расстояние до 120 км, ракета Р-73 класса воздух-воздух – до 300 км. Почему американцы не дают нам ракеты для F-16, которые достают на 300 км? Мы бы отогнали российскую авиацию, и тогда КАБы не долетали бы до наших позиций и городов. Почему нам не дают крылатые ракеты с дальностью 500 км? Да потому что они достанут до Москвы! А этого Запад допустить не может: российский медведь должен остаться живым.

Кроме того, боятся эскалации со стороны России, о которой нам постоянно говорят.

Да! Вспомните историю с Tomahawk. Тогда Путин лично звонил Трампу среди ночи, рассказывал про печенегов и половцев, которые завещали не давать Украине Tomahawk.

Сырский ранее анонсировал контрнаступательные операции ВСУ в 2026 году, а на днях заявил, что на отдельных участках фронта это, в принципе, уже происходит. Как вы оцениваете перспективы украинского контрнаступления в этом году?

О контрнаступлении в 2026 году я бы вообще не заикался – на это у нас нет ни сил, ни средств. Да и насчет возможности проведения контропераций у меня большие сомнения. Просто для понимания: контрнаступательная операция – это Купянск. А то, что сейчас происходит на фронте, правильно описал ISW, когда сказал, что мы "отвоевали 200 кв км". Причем отвоевана та часть территории, где была инфильтрация оккупантов, и там не было ни окопов, ни позиций – там были просто схроны, где прятались российские солдаты, просочившиеся через наши боевые порядки. Хотя в некоторых местах россияне отошли со своих позиций.

Станет ли 2026 год решающим в этой войне? Есть ли предпосылки для завершения активных боевых действий до конца этого года на приемлемых для Украины условиях?

Нет, таких предпосылок нет. Завершение боевых действий на условиях России может произойти хоть завтра. Если мы подписываем капитуляцию, складываем лапки кверху, то все. Но – российская экспансия пойдет аж до Львова. В таком случае войска РФ инфильтруются на всю глубину территории нашей страны. Задача России – ликвидация Украины как государства и денационализация, то есть размывание нас как нации.

Если же мы говорим о прекращении боевых действий на наших условиях, то это возможно года через два, не меньше. Лишь к концу 2027 года могут создаться условия, когда РФ будет вынуждена пойти на реальные переговоры и принимать наши условия.

Предпосылок для завершения боевых действий в Украине в 2026 году нет, уверен Жданов / Фото: 43 Отдельная артиллерийская бригада им. гетмана Тараса Трясила

Какие наиболее реалистичные сценарии завершения войны сейчас вырисовываются: "корейский сценарий", долгосрочный конфликт низкой интенсивности, как было в 2014-2022 гг., или выход на границы 1991 года?

У нас свой сценарий – незаконная аннексия с переводом конфликта в режим низкой интенсивности. Уже и Зеленский признает, что полного и всеобъемлющего прекращения огня не будет – будут провокации, будут стрелять, как это было до 2022-го.

Путин прав: для прекращения этой войны нужно убрать первопричину. А первопричина состоит в том, что российская империя не может пережить существование независимой Украины. Соответственно, должен остаться лишь один. Пока существуют два государства, этот конфликт будет постоянно переходить из активной фазы в пассивную и наоборот.

Если мы сможем с помощью санкций наших партнеров добиться глубинного экономического кризиса в России, или, если они раскошелятся и дадут нам вооружение, и мы разгромим российские войска на поле боя, то война закончится.

А что потом? Вспомните, как в 2022 году мы шутили, что нужно делать, когда выбьем российские войска с нашей территории: организовать на границе с РФ ров с крокодилами и колючей проволокой, а также сохранять постоянную готовность отражать вторжение со стороны России.

Посмотрите на Российскую империю, начиная с Московского царства и Ивана Грозного: там все, как в советском анекдоте, "что они ни делали, получалось КПСС", а точнее – что бы Россия ни делала, получается империя. А империя не может существовать без расширения границ и захвата земель.

От нас зависит очень многое. Важно сейчас не сдаться и выдержать давление, которое началось в Женеве. Тут есть один нюанс: численность российской делегации на переговорах составляла 30 человек. А еще Ленин писал: "Если хотите запутать дело, создайте комиссию – и все, это дело будет похоронено в кулуарах заседаний этой комиссии". Это сейчас делает Путин: все это большой спектакль для Трампа, чтобы он поверил в желание России заключить мирную сделку и в то, что Украина пытается эту сделку развалить.

При этом Путину крайне важно сохранить боевые действия, потому что его планы не реализованы. А без этого у него возникнут проблемы внутри российской элиты: война "башен Кремля" в любой момент вспыхнет, если не будет достижений на поле боя. Потому-то Герасимов постоянно докладывает: то он Купянск взял, то Купянск-Узловой, то Степногорск – они постоянно что-то "берут".

Путину важно сохранить боевые действия, поскольку его планы не реализованы, и может вспыхнуть борьба "башен Кремля", отметил Жданов / Фото: 93 ОМБр Холодный Яр

Но тот же Покровск российские войска уже полтора года берут, и все никак.

Правильно, для нас это показатель того, что Россия не отступится от своих намерений, и цена вопроса для нее не важна. Она готова положить личный состав: сколько поляжет, столько и будет.

На Западе поговаривают, что в конце 2026-го – в начале 2027 года Путин объявит мобилизацию. Ведь все эти шаги вроде перехода на Чебурнет, снижение трафика, блокирование Telegram и прочее – это подготовка к принудительной мобилизации. В России сначала введут режим, как в Северной Корее, а дальше – объявление мобилизации.

Думаю, к лету российская власть поймет, что ни Росгвардия, ни МЧС не спасут ситуацию на фронте, и без масштабной мобилизации не обойтись. И вот тогда нам станет очень тяжело. Потому до того нужно убедить наших партнеров в необходимости раскошелиться в плане вооружений.

Вся надежда на "черных лебедей"?

Да. И "черный лебедь" уже близко: на заседании правительства россияне сами себе дали три-четыре месяца, после чего начнется обвал. В России придется включать на полную мощность "печатный станок", а это будет колоссальная инфляция. Представляете, что там будет, если уже сейчас в России ввели ограничение на покупку огурцов в одни руки!

И эта страна собирается идти на Кишинев и захватить в скором времени Запорожье?

В том-то и парадокс. Этот народ готов лаптем щи хлебать, лишь бы устроить "толковище до кровищи", а потом все залить водкой. Как у Высоцкого, "потом пошли плясать в избе, потом дрались не по злобе – и все хорошее в себе поистребили". В этом суть России и, к сожалению, ее сила: она не останавливается не перед чем. И нам приходится ей противостоять, еще и при сумасшедшем ограничении поставок вооружений.

Ждем "черного лебедя", мы его прикормим. Лето – это Рубикон. Советую следить за Набиуллиной, которая уже не стесняется в выражениях, описывая ситуацию в российской экономике, и в очередной раз положила на стол заявление об увольнении.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден) – украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред