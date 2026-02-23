Большая космическая мечта рушится: серьёзная преграда спутала планы ученых

Моделируя процессы формирования планет, учёные обнаружили, что кислород играет решающую роль в "сортировке" элементов.

https://glavred.info/nauka/bolshaya-kosmicheskaya-mechta-rushitsya-sereznaya-pregrada-sputala-plany-uchenyh-10743041.html Ссылка скопирована

Стало известно о новой загадке из космоса / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Наличие воды на экзопланетах не гарантирует существование жизни

Кислород играет решающую роль в "сортировке" элементов

Группа международных учёных сделала открытие, которое может изменить подход к поиску внеземной жизни.

Как выяснилось, наличие воды на экзопланетах не гарантирует существование жизни, пишет tagesschau.

видео дня

Помимо воды, для формирования живых организмов необходимы фосфор и азот, которые играют ключевую роль в клеточной энергетике и образовании ДНК.

Планетолог Крейг Уолтон объяснил, что даже если на планете есть океаны, без фосфора и азота жизнь невозможна. Эти элементы должны быть в доступных слоях планеты, иначе они останутся в ядре или утратятся в космосе из-за нехватки кислорода.

Моделируя процессы формирования планет, учёные обнаружили, что кислород играет решающую роль в "сортировке" элементов. Этот баланс крайне редок, и учёные предполагают, что Земля может быть единственным местом в галактике, где сложились все условия для жизни.

Эти выводы усложняют планы по колонизации других планет, таких как Марс, поскольку отсутствие нужных химических элементов ставит под сомнение возможность существования жизни на таких мирах. В связи с этим учёные подчеркивают важность охраны нашей планеты, ведь на данный момент Земля — единственное место, где можно жить.

Сигналы из космоса: ученые раскрыли загадку

На протяжении многих лет астрономы фиксировали загадочные повторяющиеся радиосигналы внутри нашей галактики. Они напоминали быстрые радиовсплески, однако отличались по структуре и частоте, из-за чего не вписывались в известные модели.

Лишь недавно исследователям удалось установить их происхождение — и источник оказался неожиданным, не похожим ни на один ранее зафиксированный космический объект.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Об источнике: Tagesschau Tagesschau - немецкая национальная и международная телевизионная служба новостей, созданная редакцией ARD-aktuell от имени немецкой общественной телевизионной сети ARD, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред