Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Большая космическая мечта рушится: серьёзная преграда спутала планы ученых

Алексей Тесля
23 февраля 2026, 02:30
10
Моделируя процессы формирования планет, учёные обнаружили, что кислород играет решающую роль в "сортировке" элементов.
космос, планеты, земля
Стало известно о новой загадке из космоса / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Наличие воды на экзопланетах не гарантирует существование жизни
  • Кислород играет решающую роль в "сортировке" элементов

Группа международных учёных сделала открытие, которое может изменить подход к поиску внеземной жизни.

Как выяснилось, наличие воды на экзопланетах не гарантирует существование жизни, пишет tagesschau.

видео дня

Помимо воды, для формирования живых организмов необходимы фосфор и азот, которые играют ключевую роль в клеточной энергетике и образовании ДНК.

Планетолог Крейг Уолтон объяснил, что даже если на планете есть океаны, без фосфора и азота жизнь невозможна. Эти элементы должны быть в доступных слоях планеты, иначе они останутся в ядре или утратятся в космосе из-за нехватки кислорода.

Моделируя процессы формирования планет, учёные обнаружили, что кислород играет решающую роль в "сортировке" элементов. Этот баланс крайне редок, и учёные предполагают, что Земля может быть единственным местом в галактике, где сложились все условия для жизни.

Эти выводы усложняют планы по колонизации других планет, таких как Марс, поскольку отсутствие нужных химических элементов ставит под сомнение возможность существования жизни на таких мирах. В связи с этим учёные подчеркивают важность охраны нашей планеты, ведь на данный момент Земля — единственное место, где можно жить.

Сигналы из космоса: ученые раскрыли загадку

На протяжении многих лет астрономы фиксировали загадочные повторяющиеся радиосигналы внутри нашей галактики. Они напоминали быстрые радиовсплески, однако отличались по структуре и частоте, из-за чего не вписывались в известные модели.

Лишь недавно исследователям удалось установить их происхождение — и источник оказался неожиданным, не похожим ни на один ранее зафиксированный космический объект.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Об источнике: Tagesschau

Tagesschau - немецкая национальная и международная телевизионная служба новостей, созданная редакцией ARD-aktuell от имени немецкой общественной телевизионной сети ARD, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

23:25Фронт
Появились новые детали теракта во Львове - разведка предупредила украинцев

Появились новые детали теракта во Львове - разведка предупредила украинцев

21:06Украина
Удар "Фламинго" по России мог установить уникальный мировой рекорд - что известно

Удар "Фламинго" по России мог установить уникальный мировой рекорд - что известно

19:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта: Девам - риск, Льву - перепутье

Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта: Девам - риск, Льву - перепутье

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйками

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйками

Последние новости

03:30

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

02:30

Большая космическая мечта рушится: серьёзная преграда спутала планы ученых

01:30

Разорванные мышцы, инфекция: Шарлиз Терон серьезно пострадала на съемках

00:11

В Киеве и области планируют отключения электроэнергии 23 февраля – графики

22 февраля, воскресенье
23:25

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
23:21

Юрий Ткач с женой признались, что спровоцировало кризис в их браке

22:44

Екс-жена Кличко сменила профессию: чем теперь занимается Наталья ЕгороваВидео

22:25

Трибунал для Лукашенко: названы статьи, по которым может "сесть" диктаторВидео

22:16

"Никто не лезет": Матвиенко призналась, о чем не говорит с Мирзояном

Реклама
21:51

Света станет больше: новые графики отключений для Запорожской области на 23 февраля

21:38

Кучеренко впервые после развода намекнула на новые отношения: "Пробуждает во мне"

21:25

Отключения электроэнергии 23 февраля: каким регионам грозят ограничения

21:06

Появились новые детали теракта во Львове - разведка предупредила украинцевВидео

20:28

До мира в Украине еще далеко: раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

20:23

Дороже золота в 30 раз: как выглядит самый дорогой напиток в миреВидео

20:08

Предательница Повалий призвала к оккупации Киева - детали

19:35

Сантехник показал хитрый трюк: за минуты убирает засор в сливе без вантузаВидео

19:31

Удар "Фламинго" по России мог установить уникальный мировой рекорд - что известноВидео

19:10

Будет ли наступление россиян с территории Беларуси?мнение

18:40

Дождь и +6 градусов: в Тернополь скоро придет первое весеннее тепло

Реклама
18:35

Профессиональная армия РФ уничтожена: военный объяснил, как изменились оккупантыВидео

18:26

Взорван "Аллигатор" и Ми-8: СМИ узнали об ударе дронов по аэродрому в РФ

18:10

Почему ранний посев перца снижает урожайность: объяснение агрономов

17:59

Бои на фронте затормозят: военный назвал год завершения войны в Украине

17:48

Войска РФ отброшены на километры - в ВСУ назвали результаты наступления на юге

17:33

Спасённая собака нашла потерянного друга: история растопила тысячи сердец

17:05

Как сделать батарею горячее за две минуты - почему радиатор греет только с одной стороныВидео

17:01

На Житомирщину идет долгожданное потепление, но радоваться рано: чем расстроит погода

16:47

Секрет здоровых волос: одна ошибка, которую совершают почти все женщины

16:36

Утром авто не заведется: что разряжает аккумулятор всего за одну ночь

16:19

"Пессимистические прогнозы": Мозговая высказалась о браке с Аксельродом

16:19

"Ставка не сработала": в СНБО заявили о громком провале Кремля в войне

16:15

Теракт во Львове: задержаны новые фигуранты, раскрыты детали поимки "бомбистки"

15:42

Бензин взлетит в цене: украинцам назвали сроки стремительного подорожания

15:37

Как на украинском нежно обращаться к любимому без шаблонных котиков и зайчиков

15:05

Сотни квадратных километров под контролем: ДШВ пошли в контрнаступление

14:46

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из КиеваВидео

14:37

Котлеты с секретным ингредиентом, которые точно получатся сочными - бабушкин рецепт

14:31

Женщина заложила взрывчатку в мусорные баки: свежие подробности теракта во ЛьвовеВидео

14:02

Финансовый гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта

Реклама
13:53

Эксперты раскрыли гарантированный способ избавиться от живота после 60 лет

13:50

"Мы не позволим": Сиярто перешел к угрозам Украине из-за нефтепровода "Дружба"

13:43

"Разрывает сердце": в семье Леси Никитюк произошла трагедия

13:27

"Был прилет ракеты, вылетели окна": дом нардепа пострадал из-за атаки РФФотоВидео

13:15

"Дома Вовы больше нет": Остапчук сообщила о прилете ночью

12:54

Что будет с графиками отключений света после удара РФ - прогноз нардепа

12:51

Напряжение на валютном рынке: что будет с курсом доллара и евро в марте

12:24

Как вырастить цветы там, где ничего не растет: советы экспертов

11:51

Потеплеет до +13 градусов: в Украину уже идет метеорологическая весна

11:06

Орех представляет опасность для дома: на каком расстоянии его можно сажать

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять