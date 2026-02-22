Отключения электроэнергии 23 февраля: каким регионам грозят ограничения

Главное:
- 23 февраля в Украине будут ограничивать электроснабжение
- Время и объем отключений можно узнавать на страницах облэнерго
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о том, что в понедельник, 23 февраля, будут ограничивать электроснабжение.
Это касается большинства регионов Украины в течение суток, говорится в сообщении в Telegram "Укрэнерго".
"Завтра, 23 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", – говорится в сообщении.
Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
В НЭК подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по определенному адресу узнавать на официальных страницах облэнерго в регионе.
Эксперт рассказал, где с электроэнергией самые большие проблемы
По словам энергетического специалиста Геннадия Рябцева, наиболее напряжённая ситуация с энергоснабжением сейчас складывается в прифронтовых регионах, в первую очередь в Одесской и Харьковской областях.
При этом, несмотря на регулярные удары по Киеву, столице удаётся получать электричество в относительно стабильном объёме. Хотя трудности с энергоснабжением сохраняются и там, ситуация в Киеве заметно лучше, чем в большинстве других городов страны.
Ранее сообщалось о том, что после ударов РФ ситуация с энергетикой в Одессе остается сложной. В городе продолжают круглосуточно работать Пункты несокрушимости.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
Напомним, ранее армия РФ в очередной раз атаковала энергетический объект ДТЭК. Это уже 31-я большая подстанция компании в Одесской области, которую повредил враг.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
