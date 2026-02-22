Отключения электроэнергии 23 февраля: каким регионам грозят ограничения

Время и объем применения отключений по определенному адресу узнавать на официальных страницах облэнерго в регионе.

Украинцев предупредили о новых отключениях электроэнергии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

23 февраля в Украине будут ограничивать электроснабжение

Время и объем отключений можно узнавать на страницах облэнерго

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о том, что в понедельник, 23 февраля, будут ограничивать электроснабжение.

Это касается большинства регионов Украины в течение суток, говорится в сообщении в Telegram "Укрэнерго".

"Завтра, 23 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", – говорится в сообщении.

Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

В НЭК подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по определенному адресу узнавать на официальных страницах облэнерго в регионе.

Эксперт рассказал, где с электроэнергией самые большие проблемы

По словам энергетического специалиста Геннадия Рябцева, наиболее напряжённая ситуация с энергоснабжением сейчас складывается в прифронтовых регионах, в первую очередь в Одесской и Харьковской областях.

При этом, несмотря на регулярные удары по Киеву, столице удаётся получать электричество в относительно стабильном объёме. Хотя трудности с энергоснабжением сохраняются и там, ситуация в Киеве заметно лучше, чем в большинстве других городов страны.

Ранее сообщалось о том, что после ударов РФ ситуация с энергетикой в Одессе остается сложной. В городе продолжают круглосуточно работать Пункты несокрушимости.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Напомним, ранее армия РФ в очередной раз атаковала энергетический объект ДТЭК. Это уже 31-я большая подстанция компании в Одесской области, которую повредил враг.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

