Разрушения серьезные: РФ атаковала 31-ю подстанцию ДТЭК на Одесчине

Анна Ярославская
12 февраля 2026, 09:28обновлено 13 февраля, 09:48
Россия повредила более тридцати крупных подстанций в Одесской области.
РФ снова ударила по энергетике Одесской области
РФ снова ударила по энергетике Одесской области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/dtekoem

Кратко:

  • РФ вновь атаковала энергетический объект ДТЭК
  • Разрушения значительные, ремонт займет длительное время
  • Энергетики разбирают завалы и ликвидируют последствия атаки

В ночь на 12 февраля армия РФ в очередной раз атаковала энергетический объект ДТЭК. Это уже 31-я большая подстанция компании в Одесской области, которую повредил враг.

Как сообщили в ДТЭК, разрушения значительны.

"Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние", - говорится в сообщении.

"Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы поскорее ликвидировать последствия атаки", - добавили в компании.

Там отметили, что на данный момент первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры.

Отключение света в Одессе и области сегодня

12 февраля графики отключений действуют только там, где разрешает состояние сети.

В области зафиксировано большое количество аварий из-за непогоды.

В Одесса, частично в Одесском районе и в некоторые районных центрах Одесчины – продолжаются экстренные отключения.

График отключения света 12 февраля
График отключения света 12 февраля / t.me/dtek_ua
График отключения света 12 февраля
График отключения света 12 февраля / t.me/dtek_ua

Просмотреть графики можно в чат-боте и на сайте.

График отключения света Одесса Вайбер:

https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi

График отключения света Одесса Телеграм:

https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot

Группы отключения света Одесса:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Где найти пункт несокрушимости

Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.

Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.

Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС действуют мобильные пункты.

Россия ударила по Одессе - что известно

Как писал Главред, в ночь на 12 февраля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Одессу. Пострадал один человек – ему оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Пострадал объект инфраструктуры, там вспыхнул пожар. Также поврежден 9-этажный жилой дом.

Существенные повреждения получила торговая инфраструктура: огнем были охвачены павильоны на одном из рынков города. Также повреждено здание супермаркета.

  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA, ГосЧС
  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA, ГосЧС
  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA, ГосЧС
  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA, ГосЧС
  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA, ГосЧС

РФ может усилить баллистический террор: мнение эксперта

В 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины. Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Одесса ДТЭК Одесская область новости Одессы война России и Украины отключения света атака дронов
Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Гороскоп Таро на сегодня 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

Гороскоп Таро на сегодня 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

