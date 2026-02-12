Разрушения серьезные: РФ атаковала 31-ю подстанцию ДТЭК на Одесчине

Кратко:
- РФ вновь атаковала энергетический объект ДТЭК
- Разрушения значительные, ремонт займет длительное время
- Энергетики разбирают завалы и ликвидируют последствия атаки
В ночь на 12 февраля армия РФ в очередной раз атаковала энергетический объект ДТЭК. Это уже 31-я большая подстанция компании в Одесской области, которую повредил враг.
Как сообщили в ДТЭК, разрушения значительны.
"Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние", - говорится в сообщении.
"Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы поскорее ликвидировать последствия атаки", - добавили в компании.
Там отметили, что на данный момент первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры.
Отключение света в Одессе и области сегодня
12 февраля графики отключений действуют только там, где разрешает состояние сети.
В области зафиксировано большое количество аварий из-за непогоды.
В Одесса, частично в Одесском районе и в некоторые районных центрах Одесчины – продолжаются экстренные отключения.
Просмотреть графики можно в чат-боте и на сайте.
График отключения света Одесса Вайбер:
https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi
График отключения света Одесса Телеграм:
https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot
Группы отключения света Одесса:
https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns
Где найти пункт несокрушимости
Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.
Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.
Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС действуют мобильные пункты.
Россия ударила по Одессе - что известно
Как писал Главред, в ночь на 12 февраля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Одессу. Пострадал один человек – ему оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.
Пострадал объект инфраструктуры, там вспыхнул пожар. Также поврежден 9-этажный жилой дом.
Существенные повреждения получила торговая инфраструктура: огнем были охвачены павильоны на одном из рынков города. Также повреждено здание супермаркета.
РФ может усилить баллистический террор: мнение эксперта
В 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины. Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
По его словам, противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.
Другие новости:
- До 14 часов без света: новый график для Ровенской области на 12 февраля
- Ситуация со светом для четырех городов самая сложная - в чем проблема
- Длительные графики возвращаются: как будут отключать свет в Днепре и области 12 февраля
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред