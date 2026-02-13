В Одессе - "прилеты" в жилые дома: что известно о последствиях ночной атаки РФ

Кратко:
- Армия РФ атаковала Одессу ударными дронами
- Есть "прилеты" в два многоэтажных жилых дома
- Пожары оперативно ликвидированы, жертв нет
В ночь на 13 февраля армия РФ атаковала Одессу дронами. Повреждения зафиксированы в двух районах города. К счастью, обошлось без жертв. Подробности раскрыл глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, есть "прилеты" в два многоэтажных жилых дома. Повреждены квартиры на верхних этажах.
"К счастью, без человеческих жертв, дальнейшего возгорания и детонации", - отметил чиновник.
Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автосервис. Возникшие на местах пожары оперативно ликвидированы. Взрывной волной повреждено остекление в детском саду и гимназии.
На местах с ночи работают коммунальные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки, убирают обломки и закрывают оконные проемы пленкой. Развернуты оперативные штабы для помощи населению.
Воздушные атаки РФ на Одессу - последние новости
Как писал Главред, вечером 12 февраля Россия осуществила массированную атаку ударными беспилотниками по Одесской области. Взрывы прогремели в разных районах Одессы. Из-за атаки в Одесском районе возникли перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. Специалисты уже проводят осмотр повреждений и восстанавливают сети. На местах работают все соответствующие службы.
В ночь на 12 февраля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Одессу. Зафиксировано повреждение гражданской и критической инфраструктуры.
В ДТЭК сообщили, что в ночь на 12 февраля армия РФ в очередной раз атаковала энергетический объект. Это уже 31-я большая подстанция компании в Одесской области, которую повредил враг. Разрушения значительны. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.
Украинцев предупредили о массированной атаке РФ
Российские оккупационные войска, вероятно, готовят новый массированный удар с применением баллистических ракет по Украине. Целью врага может стать Киев и Киевская область. Об этом 10 февраля сообщили мониторинговые каналы.
На ближайшие 72 часа объявлен красный уровень угрозы в связи с вероятностью массированного комбинированного удара по Украине.
Как и ранее, основным объектом атак остается критическая инфраструктура — под угрозой вся территория государства, прежде всего энергетический сектор.
