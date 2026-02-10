Цели и дата удара определены: украинцев предупредили о массированной атаке РФ

О чем идет речь в материале:
- РФ готовит новый массированный удар с применением баллистики
- Целью оккупантов может стать Киевская область
Российские оккупационные войска, вероятно, готовят новый массированный удар с применением баллистических ракет по Украине. Целью врага может стать Киев и Киевская область. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"По полученной информации, существует угроза нанесения удара баллистическими ракетами по столице и Киевской области в ближайшие 2 суток", - говорится в сообщении.видео дня
Кроме того, по информации мониторинговых ресурсов, на ближайшие 72 часа объявлен красный уровень угрозы в связи с вероятностью массированного комбинированного удара по Украине.
В последние дни противник активно проводил разведывательные действия на западе страны, в частности в Житомирской, Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях.
Как и ранее, основным объектом атак остается критическая инфраструктура — под угрозой вся территория государства, прежде всего энергетический сектор.
Мониторинговые каналы также сообщают о передислокации одного бомбардировщика Ту-160, предположительно с аэродрома в Казани, на авиабазу "Энгельс". По уточненным данным, самолет прибыл с Дальнего Востока и уже оснащен крылатыми ракетами.
Кроме того, зафиксирован еще один рейс военно-транспортного самолета Ан-72 на аэродром "Сеща", во время которого была доставлена партия баллистических ракет.
Каковы цели ударов баллистики по Украине - мнение эксперта
Как писал Главред, в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из основных инструментов российского давления на Украину. Наибольший риск угрожает регионам, входящим в примерно 500-километровую зону поражения, которая охватывает значительную часть левобережья, южные области и частично север страны. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
По его оценке, Россия активно использует баллистические ракеты для ударов по логистическим объектам и складской инфраструктуре. Среди основных целей — склады крупных торговых сетей, логистические хабы, железнодорожная инфраструктура, а также складские помещения сервисных компаний, в частности отделения "Новой почты".
Эксперт также предположил, что в будущем российские войска могут расширить перечень целей и начать атаковать новые категории объектов, не относящиеся к энергетической инфраструктуре.
"В любом случае они не остановятся. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко.
Удары по Украине — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, мониторинговый канал ЕРадар предупредил, что в ближайшее время российские войска могут осуществить еще одну масштабную комбинированную атаку по территории Украины с применением ракет и дронов.
Ранее, 8 февраля, российские оккупационные силы нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами, в результате чего в столице прогремели мощные взрывы.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя массированные атаки РФ, отметил, что с повышением температуры их интенсивность может уменьшиться. В то же время, по его оценке, Россия не прекратит удары по энергетической инфраструктуре, однако может частично изменить приоритеты и сосредоточиться на других целях.
Другие новости:
- Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры — что Кремль хочет получить от Украины
- Путин пойдет на уступки, все решит один нюанс: раскрыт сценарий завершения войны
- "Мобресурс на полтора года": нардеп рассказал о перспективе "бусификации" в Украине
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред