Цели и дата удара определены: украинцев предупредили о массированной атаке РФ

Мониторинговые ресурсы предупреждают о вероятной подготовке Россией нового массированного комбинированного удара по Украине, в частности по Киеву и области.

Украинцев предупредили о массированной атаке РФ и назвали возможные цели / Коллаж: Главред, фото: alerts in ua, Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

РФ готовит новый массированный удар с применением баллистики

Целью оккупантов может стать Киевская область

Российские оккупационные войска, вероятно, готовят новый массированный удар с применением баллистических ракет по Украине. Целью врага может стать Киев и Киевская область. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"По полученной информации, существует угроза нанесения удара баллистическими ракетами по столице и Киевской области в ближайшие 2 суток", - говорится в сообщении. видео дня

Кроме того, по информации мониторинговых ресурсов, на ближайшие 72 часа объявлен красный уровень угрозы в связи с вероятностью массированного комбинированного удара по Украине.

В последние дни противник активно проводил разведывательные действия на западе страны, в частности в Житомирской, Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях.

Как и ранее, основным объектом атак остается критическая инфраструктура — под угрозой вся территория государства, прежде всего энергетический сектор.

Мониторинговые каналы также сообщают о передислокации одного бомбардировщика Ту-160, предположительно с аэродрома в Казани, на авиабазу "Энгельс". По уточненным данным, самолет прибыл с Дальнего Востока и уже оснащен крылатыми ракетами.

Кроме того, зафиксирован еще один рейс военно-транспортного самолета Ан-72 на аэродром "Сеща", во время которого была доставлена партия баллистических ракет.

Каковы цели ударов баллистики по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из основных инструментов российского давления на Украину. Наибольший риск угрожает регионам, входящим в примерно 500-километровую зону поражения, которая охватывает значительную часть левобережья, южные области и частично север страны. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его оценке, Россия активно использует баллистические ракеты для ударов по логистическим объектам и складской инфраструктуре. Среди основных целей — склады крупных торговых сетей, логистические хабы, железнодорожная инфраструктура, а также складские помещения сервисных компаний, в частности отделения "Новой почты".

Эксперт также предположил, что в будущем российские войска могут расширить перечень целей и начать атаковать новые категории объектов, не относящиеся к энергетической инфраструктуре.

"В любом случае они не остановятся. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко.

ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

Удары по Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мониторинговый канал ЕРадар предупредил, что в ближайшее время российские войска могут осуществить еще одну масштабную комбинированную атаку по территории Украины с применением ракет и дронов.

Ранее, 8 февраля, российские оккупационные силы нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами, в результате чего в столице прогремели мощные взрывы.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя массированные атаки РФ, отметил, что с повышением температуры их интенсивность может уменьшиться. В то же время, по его оценке, Россия не прекратит удары по энергетической инфраструктуре, однако может частично изменить приоритеты и сосредоточиться на других целях.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

