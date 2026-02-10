Поплавский больше не ректор Университета Культуры: кто пока занял его место

Михаила Поплавского заменит ресторатор Игорь Комарницкий.

Михаил Поплавский больше не ректор КнуКИМ / Коллаж Главред, фото Instagram/igor_komarnitskyi

Почему Поплавский больше не ректор

Что известно о новом и.о. президента КНУКим

Украинский певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский больше не будет занимать свою должность.

Министерство образования и науки назначило и.о. президента Киевского национального университета культуры Игоря Комарницкого.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на МОН.

Поплавский - легенда Университета культуры

Как отметили в министерстве, назначение состоялось в связи с истечением срока контракта предыдущего президента университета Михаила Поплавского.

Комарницкий исполняет обязанности президента Государственного учреждения "Киевский национальный институт культуры и искусств" с 6 января 2026 года.

Что известно об Игоре Комарницком

Игорь Комарницкий, новый и.о. президента, менее медиен, чем Поплавский, но имеет большой опыт в сфере гостинично-ресторанного и туристического бизнеса. Он является кандидатом культурологии, бывшим деканом факультета университета и основателем туристической компании.

И.о. президента КНУКим - Игорь Комарницкий / Фото Instagram/igor_komarnitskyi

О персоне: Михаил Поплавский Михаил Поплавский - украинский певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств в 1995—2015 годах, доктор педагогических наук, профессор, народный артист Украины (2008), народный депутат Украины IV, VII и VIII созывов, с 2022 года глава Аграрной партии Украины. По данным Википедии, Поплавский - лауреат антипремии Академическое недостоинство 2016 в номинации "Токсичный ректор".

