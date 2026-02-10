Укр
Пропагандисты РФ трубят о контрнаступлении ВСУ в Запорожье: в ISW раскрыли замысел врага

Дарья Пшеничник
10 февраля 2026, 09:55
Пропагандисты утверждают, что украинские защитники впервые за долгое время начали "локальное контрнаступление" на востоке Запорожской области.
В РФ заговорили о "контрнаступлении" ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 38 ОБрМП имени гетмана Петра Сагайдачного, УНИАН

Главное из новости:

  • Пропаганда РФ придумывает "контрнаступление" ВСУ, чтобы прикрыть собственные фейковые заявления о продвижении
  • Украинские силы в районе выполняют только разведку, а не наступательные действия

Российская пропаганда распространяет новые ложные заявления о якобы "контрнаступательных действиях" украинских войск на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Как отмечают в Институте изучения войны (ISW), эти сообщения, вероятно, призваны замаскировать предыдущие фейковые утверждения о "продвижении" российских сил в этом районе.

По данным аналитиков, ряд российских "военкоров" начал утверждать, что ВСУ якобы воспользовались туманом и проблемами со связью у российских войск — в частности из-за ограничения использования Starlink — и развернули "контрнаступление" вблизи Сосновки, Новоалександровки, Нечаевки и в направлении Тернуватого.

Другие пропагандисты говорили о "локальных атаках" украинских сил на востоке Запорожской области и о применении бронетехники в районе Орестополя, Великомихайловки, Прилук, Заречного, Песчаного и Доброполья.

Некоторые российские источники даже заявили, что украинские военные "вытеснили" оккупантов с позиций к западу от Прилук и в Придорожном.

Что говорят в Силах обороны

Однако официальная информация полностью опровергает эти утверждения. Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что Тернуватое находится под контролем Украины, а попытка российских военных поднять флаг в населенном пункте была лишь неудачной информационной постановкой. По его словам, линия фронта проходит не менее чем в 10-15 километрах от села.

Волошин подчеркнул, что украинские подразделения в этом районе выполняют разведывательные и поисковые задачи для выявления диверсионных групп, но эти действия не имеют ничего общего с контрнаступлением. Он также подчеркнул, что российские силы систематически преувеличивают свои "успехи", а теперь пытаются использовать вымышленное "контрнаступление ВСУ", чтобы объяснить отступление на позиции, которые они и так удерживали длительное время.

В ISW добавляют, что сами российские "милблогеры" неоднократно жаловались на практику командиров РФ присылать руководству фальшивые отчеты о "наступательных действиях". Аналитики считают, что нынешняя волна фейков - попытка оправдать провалы российских войск в направлениях Александровки и Гуляйполя.

Ситуация в Запорожье: комментарий военных

В районе Гуляйполя сохраняется высокая напряженность. Как сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, российские войска уделяют особое внимание попыткам захвата этого города в Запорожской области.

С этой целью противник подтягивает резервы и наносит интенсивные удары, пытаясь максимально разрушить городскую инфраструктуру. По словам Волошина, Гуляйпольское направление и прилегающие к нему территории сейчас остаются одними из самых сложных и активных участков линии фронта.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно осложнена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группирования объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

19:22

3 зпрета, которые нельзя нарушать в праздник 10 февраля - приметы

