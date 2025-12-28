Укр
РФ понесла рекордные потери в боях за Гуляйполе и привлекает новые резервы - спикер

Виталий Кирсанов
28 декабря 2025, 16:28
Ситуация в городе довольно сложная, так как вчера в Гуляйполе было около двух десятков боевых столкновений.
РФ понесла рекордные потери в боях за Гуляйполе / Главред, фото: DeepState, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • За город Гуляйполе ведутся ожесточенные бои
  • Украинские защитники останавливают и уничтожают оккупантов
  • За минувшие сутки захватчики потеряли почти 400 человек живой силы

Российские оккупанты придают большое значение захвату Гуляйполе в Запорожской области. С этой целью подтягивают резервы и пытаются разрушить все здания в городе. Об этом представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, самая сложная ситуация возле Гуляйполя и на Гуляйпольском направлении в целом. Кроме того, довольно тяжелая ситуация и на Александровском направлении.

Спикер отметил, что за город Гуляйполе ведутся ожесточенные бои. Враг пытается инфильтроваться, но украинские защитники останавливают и уничтожают оккупантов.

Как отметил Волошин, за минувшие сутки захватчики потеряли почти 400 человек живой силы.

"Это один из таких рекордных показателей их потерь, но, несмотря на это, противник и дальше проводит штурмовые действия, проводит попытки инфильтрации, пытается завезти в Гуляйполе свои группы закрепления, подтянуть резервы, и даже с некоторых других направлений, например с Вербового, снимают оттуда свои подразделения и пытаются завести в Гуляйполе, чтобы получить определенные позиции", - подчеркнул Волошин.

Он добавил, что ситуация довольно сложная, потому что вчера в самом населенном пункте было около двух десятков боевых столкновений.

"Враг наносит удары и дронами, и авиацией, применяя управляемые авиационные бомбы, и пытается вообще разрушить любые здания, укрепления, которые есть в этом городе. Но наши подразделения есть в Гуляйполе. Есть они и на западных окраинах, и в других местах Гуляйполя", - добавил спикер.

Он подчеркнул, что заявление российского командования о взятии Гуляйполя под российский контроль не соответствует действительности.

"Если россияне бросают туда сколько сил и средств, несмотря на потери, которые несут, - они пытаются захватить этот населенный пункт. Это означает, что они придают очень большое значение этому городу, захвату его, потому что, во-первых, это самый большой населенный пункт в этой местности, а во-вторых, из него идут логистические пути, которые ведут на запад в Запорожье, на север на Днепропетровщину", - сообщил Волошин.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Бои за Гуляйполе: данные военных

Как ранее писал Главред, бойцы 425-го полка "Скала" зашли в Гуляйполе в Запорожской области и начали боевые действия по вытеснению российских оккупационных сил из города. По вражеским позициям активно работают артиллерия и беспилотные летательные аппараты.

По данным перехватов радиообмена, противник понёс серьёзные потери: два его батальона уже фактически уничтожены, а ещё одно подразделение находится на грани полного разгрома.

Сообщения из Кремля о захвате городов Гуляйполе и Мирноград не подтверждаются фактами. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

О персоне: Владислав Волошин

Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

РФ понесла рекордные потери в боях за Гуляйполе и привлекает новые резервы - спикер

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

