Заблокировали везде: скандал с Тодоренко набирает обороты в РФ

Тодоренко не в первый раз попадает в скандал из-за своих провокационных высказываний.

Тодоренко могут отменить везде / Коллаж Главред, фото Instagram/reginatodorenko

Кратко:

За что блокируют Тодоренко

Что сделали с той программой

Запроданка Регина Тодоренко, которая недавно родила третьего ребенка российскому певцу Владу Топалову и пыталась отравить человека, может быть отменена в террористической России.

По крайней мере об этом свидетельствует заявление ведущего, в программе которого Тодоренко и сказала, что пыталась отравить человека. Как известно, она добавила в чай аллергику мед, зная об этом.

Ведущий Владимир Маркони заявил, что они сделали все выводы. "Мы сделали все выводы. Выпуск с Региной и с Владом мы удалили полностью отовсюду", - сказал Маркони, которого цитируют российские пропагандисты.

Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе дали интервью / фото: t.me/todorenkoregina

Он также добавляет, что заблокировал предательницу везде. Регину я заблокировал везде. Потому что так себя вести на программах - это просто недопустимо. Это отвратительно", - заявил Маркони.

Тодоренко и ее скандальные высказывания

Интересно, что Тодоренко славится своими бестолковыми и нелепыми высказываниями. В 2020 году ее уже пытались отменить. В одном из интервью, обсуждая тему домашнего насилия, Тодоренко произнесла фразу: "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?". Она также добавила, что женщинам может быть "психологически нравится" быть жертвами. Позднее Регина принесла извинения и финансово поддержала фонд для жертв домашнего насилия.

Регина Тодоренко не долго думает перед тем, как что-то сказать / фото: t.me/todorenkoregina

О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

