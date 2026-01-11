Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

Регина Тодоренко рассказала поклонникам с чем ей приходится бороться.

https://glavred.info/starnews/predatelnica-regina-todorenko-neizlechimo-bolna-diagnoz-10731419.html Ссылка скопирована

Регина Тодоренко удивила признанием / коллаж: Главред, фото: t.me, Регина Тодоренко

Кратко:

Регина Тодоренко назвала свой диагноз

Как она борется с заболеванием

Когда-то украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая переехала жить в страну-оккупанта РФ и молчит о войне в родной стране, недавно стала многодетной мамой.

На своей странице в соцсетях предательница призналась, что у нее есть неизлечимая болезнь. Оказывает, у Тодоренко сколиоз.

видео дня

"Я человек, который долго живет с этой темой и много лет учится с ней обращаться", — написала Регина.

Также она опубликовала целый список, в котором перечислила вещи, которые помогают ей справиться с болью.

"Дисциплина в тренировках. Мне помогает пилатес на реформере и функциональные тренировки. С тренером — 3 раза в неделю. В остальные дни дома. Даже 15 минут в день имеют значение. Каждый день", — добавила запроданка.

Регина Тодоренко о болезни / фото: скрин t.me, Регина Тодоренко

Еще Тодоренко вынуждена работать с кишечником.

"Я точно знаю, что жизнь с меньшей болью возможна", — подытожила ведущая.

Регина Тодоренко / фото: t.me, Регина Тодоренко

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, недавно украинский актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк дал интервью Еве Коршик, после чего столкнулся с критикой. На личной странице в соцсетях друг Цымбалюка – продюсер и комик Роман Крохин – заступился за актера.

А также известная певица Екатерина Бужинская после сообщения о том, что она разрывает сотрудничество с певцом Михаилом Грицканом показала доказательства его нечестной работы.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред