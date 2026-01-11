Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

Кратко:
- Регина Тодоренко назвала свой диагноз
- Как она борется с заболеванием
Когда-то украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая переехала жить в страну-оккупанта РФ и молчит о войне в родной стране, недавно стала многодетной мамой.
На своей странице в соцсетях предательница призналась, что у нее есть неизлечимая болезнь. Оказывает, у Тодоренко сколиоз.
"Я человек, который долго живет с этой темой и много лет учится с ней обращаться", — написала Регина.
Также она опубликовала целый список, в котором перечислила вещи, которые помогают ей справиться с болью.
"Дисциплина в тренировках. Мне помогает пилатес на реформере и функциональные тренировки. С тренером — 3 раза в неделю. В остальные дни дома. Даже 15 минут в день имеют значение. Каждый день", — добавила запроданка.
Еще Тодоренко вынуждена работать с кишечником.
"Я точно знаю, что жизнь с меньшей болью возможна", — подытожила ведущая.
О персоне: Регина Тодоренко
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
