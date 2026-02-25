Голливудская актриса оказалась прикованной к постели из-за неизлечимой болезни

Кратко:
Популярная американская актриса Кристина Эпплгейт прикована к постели из-за борьбы с рассеянным склерозом.
Как пишет издание Mirror, 54-летняя актриса, наиболее известная по роли в ситкоме "Женаты… с детьми", рассказала, что в 2021 году ей поставили диагноз "рассеянный склероз" — хроническое заболевание, поражающее головной мозг и нервную систему.
Звезда сериала "Мертва для меня" с тех пор открыто и честно рассказывает о своем состоянии и часто делится новостями в своем подкасте MeSsy.
Теперь ее 15-летняя дочь Сэди, которую Кристина воспитывает вместе со своим мужем Мартином Леноблом, рассказала о том, как ей нравится проводить ограниченное время с матерью, прежде чем забрать ее домой и уложить в постель.
Она рассказала изданию People: "Я хочу взять ее с собой; это мое любимое занятие. Это единственное время, которое мы проводим вместе. Я говорю себе: "Просто отвези ее туда в целости и сохранности и вернись домой, чтобы снова лечь в постель". И я так и делаю".
Телеведущая ведет подкаст вместе с Джейми Линн Сиглер, которая также страдает от рассеянного склероза и рассказала о депрессивном состоянии, в которое ее повергло это заболевание. Она сказала: "Сейчас я в депрессии, чего, кажется, не испытывала уже много лет. Настоящая, черт возьми, настоящая депрессия, которая меня немного пугает, потому что она кажется очень фаталистической".
