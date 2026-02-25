Укр
Голливудская актриса оказалась прикованной к постели из-за неизлечимой болезни

Алена Кюпели
25 февраля 2026, 21:39
Кристина Эпплгейт борется с серьезным хроническим заболеванием.
Кристина Эпплгейт серьезно больна
Кристина Эпплгейт серьезно больна / Коллаж Главред, фото Instagram/christinaapplegate

Кратко:

  • Чем больная Кристина Эпплгейт
  • Что с ней случилось

Популярная американская актриса Кристина Эпплгейт прикована к постели из-за борьбы с рассеянным склерозом.

Как пишет издание Mirror, 54-летняя актриса, наиболее известная по роли в ситкоме "Женаты… с детьми", рассказала, что в 2021 году ей поставили диагноз "рассеянный склероз" — хроническое заболевание, поражающее головной мозг и нервную систему.

видео дня

Звезда сериала "Мертва для меня" с тех пор открыто и честно рассказывает о своем состоянии и часто делится новостями в своем подкасте MeSsy.

Теперь ее 15-летняя дочь Сэди, которую Кристина воспитывает вместе со своим мужем Мартином Леноблом, рассказала о том, как ей нравится проводить ограниченное время с матерью, прежде чем забрать ее домой и уложить в постель.

Кристина Эпплгейт неизлечимо больна
Кристина Эпплгейт неизлечимо больна / Фото Instagram/christinaapplegate

Она рассказала изданию People: "Я хочу взять ее с собой; это мое любимое занятие. Это единственное время, которое мы проводим вместе. Я говорю себе: "Просто отвези ее туда в целости и сохранности и вернись домой, чтобы снова лечь в постель". И я так и делаю".

Телеведущая ведет подкаст вместе с Джейми Линн Сиглер, которая также страдает от рассеянного склероза и рассказала о депрессивном состоянии, в которое ее повергло это заболевание. Она сказала: "Сейчас я в депрессии, чего, кажется, не испытывала уже много лет. Настоящая, черт возьми, настоящая депрессия, которая меня немного пугает, потому что она кажется очень фаталистической".

Ранее Главред сообщал, что дочь популярного американского актера Мартина Шорта, Кэтрин, скончалась в понедельник, предположительно, совершив самоубийство. Ей было 42 года.

Ранее также голливудская актриса Хэлли Берри рассказала об одной вещи, ради которой она отказывается притворяться.

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

