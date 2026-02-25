Россияне приписывают себе новый 'захват': в ВСУ расставили все точки над 'і'

Волошин подчеркнул, что украинские военные успешно проводят контратакующие действия.

Россияне говорили о захвате села Риздвянка в Запорожской области

На самом деле населенный пункт контролируют ВСУ

Село расположено более чем в 20 километрах от боевых действий

Российские оккупанты заявляли о захвате села Риздвянка в Запорожской области. Но эта информация не соответствует действительности, населенный пункт контролируют ВСУ. Об этом сказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Интерфакс-Украина.

По его словам, этот населенный пункт расположен более чем в 20 километрах от боевых действий.

Он также подчеркнул, что перед этим селом расположено еще несколько - Тернуватое, Придорожное и Доброполье.

"Даже до этих населенных пунктов на Гуляйпольском направлении, которые ближе к линии фронта, захватчики не могут дойти", - говорится в сообщении.

Волошин отметил, что к востоку от населенного пункта Доброполье продолжаются тяжелые бои. На этом участке фронта украинские военные успешно проводят контратакующие действия.

"То есть даже бои там продолжаются за 20–25 километров до Риздвянки", - подытожил он.

Доброполье / Инфографика: Главред

Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук говорил, что украинские подразделения продолжают контратакующие действия на Запорожском направлении, выбивая российские войска из ранее занятых позиций и сужая так называемую "серую зону".

По его словам, ситуация на Гуляйпольском направлении остается приоритетной для российских сил, однако именно здесь украинские воины демонстрируют заметный прогресс.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов говорил, что армия страны-агрессора России стремится создать плацдарм на правом берегу Днепра, чтобы выйти на непризнанное Приднестровье. Это остается одной из задач так называемой "СВО".

Эксперт также заявлял, что главным направлением удара страны-агрессора России во время наступления в 2026 году будет Запорожье. По его словам, Запорожскую область Россия намерена захватить в ее административных границах.

Кроме того, на границе Днепропетровской и Запорожской областей штурмовые подразделения Сил обороны осуществили контратакующие действия и смогли оттеснить российские оккупационные войска. В рамках наступательной операции украинским силам уже удалось освободить до 300 квадратных километров территории.

О личности: Владислав Волошин Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.

