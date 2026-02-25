Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Россияне приписывают себе новый "захват": в ВСУ расставили все точки над "і"

Мария Николишин
25 февраля 2026, 16:18
Волошин подчеркнул, что украинские военные успешно проводят контратакующие действия.
Россияне приписывают себе новый 'захват': в ВСУ расставили все точки над 'і'
Ситуация на Запорожском направлении / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Ключевые тезисы:

  • Россияне говорили о захвате села Риздвянка в Запорожской области
  • На самом деле населенный пункт контролируют ВСУ
  • Село расположено более чем в 20 километрах от боевых действий

Российские оккупанты заявляли о захвате села Риздвянка в Запорожской области. Но эта информация не соответствует действительности, населенный пункт контролируют ВСУ. Об этом сказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Интерфакс-Украина.

По его словам, этот населенный пункт расположен более чем в 20 километрах от боевых действий.

видео дня

Он также подчеркнул, что перед этим селом расположено еще несколько - Тернуватое, Придорожное и Доброполье.

"Даже до этих населенных пунктов на Гуляйпольском направлении, которые ближе к линии фронта, захватчики не могут дойти", - говорится в сообщении.

Волошин отметил, что к востоку от населенного пункта Доброполье продолжаются тяжелые бои. На этом участке фронта украинские военные успешно проводят контратакующие действия.

"То есть даже бои там продолжаются за 20–25 километров до Риздвянки", - подытожил он.

Россияне приписывают себе новый 'захват': в ВСУ расставили все точки над 'і'
Доброполье / Инфографика: Главред

Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук говорил, что украинские подразделения продолжают контратакующие действия на Запорожском направлении, выбивая российские войска из ранее занятых позиций и сужая так называемую "серую зону".

По его словам, ситуация на Гуляйпольском направлении остается приоритетной для российских сил, однако именно здесь украинские воины демонстрируют заметный прогресс.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов говорил, что армия страны-агрессора России стремится создать плацдарм на правом берегу Днепра, чтобы выйти на непризнанное Приднестровье. Это остается одной из задач так называемой "СВО".

Эксперт также заявлял, что главным направлением удара страны-агрессора России во время наступления в 2026 году будет Запорожье. По его словам, Запорожскую область Россия намерена захватить в ее административных границах.

Кроме того, на границе Днепропетровской и Запорожской областей штурмовые подразделения Сил обороны осуществили контратакующие действия и смогли оттеснить российские оккупационные войска. В рамках наступательной операции украинским силам уже удалось освободить до 300 квадратных километров территории.

Читайте также:

О личности: Владислав Волошин

Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Запорожская область новости Украины война России и Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мобилизация по-новому: в Раде готовят жесткие изменения, кого затронет в первую очередь

Мобилизация по-новому: в Раде готовят жесткие изменения, кого затронет в первую очередь

16:01Украина
Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

16:01Экономика
В Польше обнаружили секретные туннели на границе с Беларусью: что задумал Кремль

В Польше обнаружили секретные туннели на границе с Беларусью: что задумал Кремль

15:31Мир
Реклама

Популярное

Ещё
По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозами

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозами

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

Последние новости

16:23

"Может вырасти": украинцев предупредили о скачках курса валют в марте

16:18

Россияне приписывают себе новый "захват": в ВСУ расставили все точки над "і"

16:18

Как часто нужно менять ершик для унитаза: мнения разделились

16:01

Мобилизация по-новому: в Раде готовят жесткие изменения, кого затронет в первую очередь

16:01

Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатомПо примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом
15:40

Звезда фильма "Джанго освобожденный" совершил самоубийство

15:31

В Польше обнаружили секретные туннели на границе с Беларусью: что задумал Кремль

15:26

Три знака зодиака переживут судьбоносный перелом: жизнь начнет меняться

15:25

Можно ли уже обрезать деревья: садовница указала на важный нюанс

Реклама
14:51

Что означает слово "розмай" из песни Яремчука "Гай, зеленый гай": неожиданный ответ

14:42

В Украине могут повысить сразу три тарифа для населения: эксперт сказал когда

14:31

Кристиан Бэйл и Леонардо ДиКаприо сыграют в сиквеле культового триллера

14:30

Гороскоп Таро на завтра 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

14:24

Крупный срок с конфискацией: пропагандистку Чичерину засудили

14:11

Мощный удар по Крыму: ССО уничтожили главные системы ПВО россиян, подробности

14:05

Брошенную на морозе собаку забрали из приюта: ее реакция поразила

13:58

Ни образа, ни вкуса: стилист рассказала, как не опозориться при выборе вещей

13:54

В РФ готовятся к приезду Аллы Пугачевой

13:44

Без лишних трат: девушка сделала из обычного гаража стильный домВидео

13:24

Терпела измену и родила 4-ых детей: какой была жена Михаила Коцюбинского

Реклама
13:18

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

12:56

Козловский рассказал всю правду о конфликте с Кондратюком - детали

12:31

Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

12:25

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев

12:11

"Он не вернулся": у украинской певицы пропал без вести дядя-военный

12:02

Умеров проведет переговоры с делегацией США: Зеленский назвал ключевые вопросы

12:02

Поможет тряпка и специи: как прогнать вредителей из сада

11:59

Женщина показала шкатулку со старыми украшениями: внутри ждал сюрпризВидео

11:56

Дочь популярного американского актера убила себяВидео

11:51

Как камеры на дорогах помогут ТЦК: адвокат описала механизм проверок воинского учета

11:41

Лунный календарь на март 2026: благоприятные и неблагоприятные дни

11:35

"Раз и навсегда": Украину хотят отстранить от Евровидения-2026

11:24

На Житомирщине резко изменится погода: синоптик предупредила об I уровне опасности

11:02

Ровенскую область пригреет, но мороз еще не отступит: синоптики удивили прогнозом

10:53

РФ может спровоцировать радиационный инцидент и обвинить Украину – ISW

10:50

Ждать ли тепла в марте 2026: какой будет погода в Украине в первый месяц весны

10:38

Посевной календарь на март 2026: точные даты для посева и посадки

10:37

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

10:17

День украинской женщины 2026: красивые поздравления и картинки

10:12

Кому молиться об исцелении 26 февраля: какой церковный праздник

Реклама
10:08

РФ может готовить новое наступление из Беларуси: для каких городов существует угроза

09:49

РФ атаковала КАБами жилой дом в Днепропетровщине: под завалами люди

09:36

Решение принято: Руслана Лыжичко уезжает в Германию, причина

09:35

Когда Страстная пятница 2026: 7 вещей, которые нельзя делать в этот день

09:05

США объявили Украине демарш из-за атак на порт в Новороссийске - Стефанишина

09:03

Стратегия на эту войну – продержаться еще один деньмнение

09:00

Kill-зоны и фортификации: Одессу готовят к круговой обороне - что происходитВидео

08:49

Карта Deep State онлайн за 25 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

Самое опасное "оружие" Путина проходит через Ла-Манш на глазах у всех - Sky News

08:10

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 февраля (обновляется)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять