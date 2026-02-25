Где в Украине похоронены Нестор Летописец и Илья Муромец – историк удивил

О чем идет речь в материале:
В Киеве открыли для осмотра Ближние Антониевы пещеры Киево-Печерской лавры — место, которое хранит уникальные святыни и захоронения выдающихся деятелей Киевской Руси. Украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube рассказал, где именно в Украине похоронены Нестор Летописец и легендарный Илья Муромец.
Главред выяснил, кто похоронен в пещерах Лавры.
Где похоронен Илья Муромец
По словам историка, в Ближних пещерах покоятся мощи былинного героя, которого многие считали лишь персонажем легенд.
"Ближние пещеры вырывались в этой киевской почве под названием лесс. И вот первая странность, да-да, именно тот Илья Муровец, легендарный былинный герой. Он похоронен, символически маки нарисованы, он похоронен и это его мощи", - сообщил он в видео.
По его словам, Ближние пещеры, или Антониевы пещеры, были основаны почти тысячу лет назад преподобным Феодосием. Именно с пещер началась история монастыря — от слова "пещеры" и происходит название Печерского монастыря.
Где похоронен Нестор Летописец
Отдельное внимание историк уделил личности Нестора — автору первой украинской летописи.
"Вот здесь в Киеве покоится Нестор-летописец", — отметил Алферов.
Он подчеркнул, что речь идет о человеке, который создал первую украинскую летопись и, вероятно, был автором Киево-Печерского патерика — сборника житий и историй монастыря.
Какие еще святыни есть в Ближних пещерах
Историк также рассказал о других захоронениях и уникальных объектах комплекса:
- в Веденской церкви покоится Агапит Печерский — врач;
- здесь похоронен Ефрем Переяславский — церковный деятель времен Ярославичей;
- в пещерах есть захоронение Николая Святоши — князя, который отказался от светской жизни;
- почивает преподобный Варлаам — первый игумен Печерского монастыря.
По словам Алферова, в пещерах похоронено очень много святых, а в нишах находили захоронения те, кто жил в этих подземельях. Сохранились даже древние бревна с захоронениями, оббитые кожей.
Отдельное внимание привлекают синие мраморные колонны, которые были принесены из Успенского собора, а в него попали из Малой Греции или Анталии.
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алфьоров (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
