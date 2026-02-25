Где в Украине похоронены Нестор Летописец и Илья Муромец – историк удивил

Историк Александр Алферов рассказал о святынях Ближних пещер, где, по его словам, покоятся мощи былинного героя Ильи Муромца и Нестора-летописца.

История Украины - где похоронены Нестор Летописец и Илья Муромец / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Где похоронен Нестор Летописец

Где похоронен Илья Муромец

Кто похоронен в Антониевых пещерах

В Киеве открыли для осмотра Ближние Антониевы пещеры Киево-Печерской лавры — место, которое хранит уникальные святыни и захоронения выдающихся деятелей Киевской Руси. Украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube рассказал, где именно в Украине похоронены Нестор Летописец и легендарный Илья Муромец.

Главред выяснил, кто похоронен в пещерах Лавры.

Где похоронен Илья Муромец

По словам историка, в Ближних пещерах покоятся мощи былинного героя, которого многие считали лишь персонажем легенд.

"Ближние пещеры вырывались в этой киевской почве под названием лесс. И вот первая странность, да-да, именно тот Илья Муровец, легендарный былинный герой. Он похоронен, символически маки нарисованы, он похоронен и это его мощи", - сообщил он в видео.

Смотрите видео о том, существовал ли на самом деле Илья Муромец:

По его словам, Ближние пещеры, или Антониевы пещеры, были основаны почти тысячу лет назад преподобным Феодосием. Именно с пещер началась история монастыря — от слова "пещеры" и происходит название Печерского монастыря.

Где похоронен Нестор Летописец

Отдельное внимание историк уделил личности Нестора — автору первой украинской летописи.

"Вот здесь в Киеве покоится Нестор-летописец", — отметил Алферов.

Он подчеркнул, что речь идет о человеке, который создал первую украинскую летопись и, вероятно, был автором Киево-Печерского патерика — сборника житий и историй монастыря.

Какие еще святыни есть в Ближних пещерах

Историк также рассказал о других захоронениях и уникальных объектах комплекса:

в Веденской церкви покоится Агапит Печерский — врач;

здесь похоронен Ефрем Переяславский — церковный деятель времен Ярославичей;

в пещерах есть захоронение Николая Святоши — князя, который отказался от светской жизни;

почивает преподобный Варлаам — первый игумен Печерского монастыря.

По словам Алферова, в пещерах похоронено очень много святых, а в нишах находили захоронения те, кто жил в этих подземельях. Сохранились даже древние бревна с захоронениями, оббитые кожей.

Отдельное внимание привлекают синие мраморные колонны, которые были принесены из Успенского собора, а в него попали из Малой Греции или Анталии.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алфьоров (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

