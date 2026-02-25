Так делали еще наши бабушки: как избавиться от моли в крупах

Чтобы от моли не осталось и следа, можно воспользоваться одним из трех простых лайфхаков.

Топ-3 лайфхаки для борьбы с молью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Моль в крупах — очень неприятная находка, которая вызывает немало проблем. Но с ней можно бороться с помощью домашних средств, которые всегда есть под рукой. Украинская блогерша Диана Головец рассказала о них.

Главред узнал, что в TikTok она поделилась тремя способами борьбы с молью, которые использовали еще наши бабушки и работали они на все 100%.

Как правильно варить крупы / Инфографика: Главред

Как избавиться от моли в крупах

Прежде всего, если моль уже поражала крупу, ее нужно выбросить и тщательно вымыть посуду, в которой она была. Далее засыпаем новую крупу и к ней важно добавить один из трех "ингредиентов".

Головец советует выкладывать поверх крупы несколько горошин черного перца, слегка смятые лавровые листья или шарики из фольги. Тогда вредители точно не появятся в крупах снова.

Смотрите видео о том, как уберечь крупы от моли:

О персоне: Диана Головец Диана Головец — украинская блогерша, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

