Так делали еще наши бабушки: как избавиться от моли в крупах

Вы узнаете:
- Что добавить в крупы, чтобы в них не завелась моль
- Какой бабушкин способ на 100% убережет от моли
Моль в крупах — очень неприятная находка, которая вызывает немало проблем. Но с ней можно бороться с помощью домашних средств, которые всегда есть под рукой. Украинская блогерша Диана Головец рассказала о них.
Главред узнал, что в TikTok она поделилась тремя способами борьбы с молью, которые использовали еще наши бабушки и работали они на все 100%.
Как избавиться от моли в крупах
Прежде всего, если моль уже поражала крупу, ее нужно выбросить и тщательно вымыть посуду, в которой она была. Далее засыпаем новую крупу и к ней важно добавить один из трех "ингредиентов".
Головец советует выкладывать поверх крупы несколько горошин черного перца, слегка смятые лавровые листья или шарики из фольги. Тогда вредители точно не появятся в крупах снова.
Смотрите видео о том, как уберечь крупы от моли:
@dianagologovets Такими лайфхаками пользовались еще наши бабушки, о которых вы знали? ? #gologovets_відео#лайфхак#ідеїдлядому#корисніпоради#лайфхакдлядому#кухня#порадидлякухні♬ оригинальная аудиозапись - Diana_gologovets
О персоне: Диана Головец
Диана Головец — украинская блогерша, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
