Жучки в крупе исчезнут навсегда: удивительный способ, который спасет продукт

Вы узнаете:
- Как хранить крупы
- Что делать, если в крупе завелись жучки
- Что положить возле крупы, чтобы отпугнуть насекомых
У каждой хозяйки хотя бы раз случалось такое, что на кухне появлялись надоедливые жучки. Нередко причиной этого становятся крупы, в которых они и заводятся. В компании по борьбе с насекомыми и грызунами "Ликвидатор" рассказали, как вывести букашек из крупы.
Как сохранить крупы от жучков на длительное время
Если вы не хотите встретить гостей в виде жучков, то стоит придерживаться некоторых правил по хранению крупы.
В первую очередь стоит помнить, что лучше не покупать сыпучие большими объемами, если этот продукт у вас медленно израсходуется. Хранить крупы стоит не более 4-х месяцев.
Перед покупкой стоит проверять целостность упаковки. Ведь через дырочки внутрь могут пробраться надоедливые жучки. Также стоит всегда в чистоте держать места хранения продуктов. Остатки пищи, зернышки и крошки лишь станут приманкой для вредителей.
Как прокалить крупу от жучков
Если вы нашли в крупе или муке жука, не спешите все сразу выбрасывать. Этот продукт можно еще спасти. В первую очередь вам нужно просеять через сито всю муку или крупу. После этого можно положить её в заморозку на 3-4 дня. Однако такой вариант достаточно длительный.
Более быстрым будет способ с духовкой. Но как прокалить крупы правильно? Для этого вам нужно прокалить крупу или муку в духовке. Там стоит оставить это на один час при температуре не более 50 градусов.
Стоит отметить, что крупы можно хранить даже в холодильнике. Это также минимизирует появление нежелательных "гостей".
Чего боятся жучки в крупе
Если вас интересует вопрос, что положить в крупу, чтобы не заводились жучки, то вы найдете ответ на него. Вам необходимо воспользоваться одним очень простым лайфхаком. На поверхности продуктов и возле них нужно положить:
- лавровые листья,
- очищенные дольки чеснока,
- мятную жвачку,
- сухую корочку лимона.
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