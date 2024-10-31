Жучки в крупе исчезнут навсегда: удивительный способ, который спасет продукт

Даже зараженную жучками крупу можно спасти и делается это очень просто.

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Как избавиться от жучков в крупе / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как хранить крупы

Что делать, если в крупе завелись жучки

Что положить возле крупы, чтобы отпугнуть насекомых

У каждой хозяйки хотя бы раз случалось такое, что на кухне появлялись надоедливые жучки. Нередко причиной этого становятся крупы, в которых они и заводятся. В компании по борьбе с насекомыми и грызунами "Ликвидатор" рассказали, как вывести букашек из крупы.

Как сохранить крупы от жучков на длительное время

Если вы не хотите встретить гостей в виде жучков, то стоит придерживаться некоторых правил по хранению крупы.

видео дня

В первую очередь стоит помнить, что лучше не покупать сыпучие большими объемами, если этот продукт у вас медленно израсходуется. Хранить крупы стоит не более 4-х месяцев.

Перед покупкой стоит проверять целостность упаковки. Ведь через дырочки внутрь могут пробраться надоедливые жучки. Также стоит всегда в чистоте держать места хранения продуктов. Остатки пищи, зернышки и крошки лишь станут приманкой для вредителей.

Как прокалить крупу от жучков

Если вы нашли в крупе или муке жука, не спешите все сразу выбрасывать. Этот продукт можно еще спасти. В первую очередь вам нужно просеять через сито всю муку или крупу. После этого можно положить её в заморозку на 3-4 дня. Однако такой вариант достаточно длительный.

Более быстрым будет способ с духовкой. Но как прокалить крупы правильно? Для этого вам нужно прокалить крупу или муку в духовке. Там стоит оставить это на один час при температуре не более 50 градусов.

Стоит отметить, что крупы можно хранить даже в холодильнике. Это также минимизирует появление нежелательных "гостей".

Чего боятся жучки в крупе

Если вас интересует вопрос, что положить в крупу, чтобы не заводились жучки, то вы найдете ответ на него. Вам необходимо воспользоваться одним очень простым лайфхаком. На поверхности продуктов и возле них нужно положить:

лавровые листья,

очищенные дольки чеснока,

мятную жвачку,

сухую корочку лимона.

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