Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Жучки в крупе исчезнут навсегда: удивительный способ, который спасет продукт

Ангелина Подвысоцкая
31 октября 2024, 04:03
1379
Даже зараженную жучками крупу можно спасти и делается это очень просто.
крупа
Как избавиться от жучков в крупе / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как хранить крупы
  • Что делать, если в крупе завелись жучки
  • Что положить возле крупы, чтобы отпугнуть насекомых

У каждой хозяйки хотя бы раз случалось такое, что на кухне появлялись надоедливые жучки. Нередко причиной этого становятся крупы, в которых они и заводятся. В компании по борьбе с насекомыми и грызунами "Ликвидатор" рассказали, как вывести букашек из крупы.

Как сохранить крупы от жучков на длительное время

Если вы не хотите встретить гостей в виде жучков, то стоит придерживаться некоторых правил по хранению крупы.

видео дня

В первую очередь стоит помнить, что лучше не покупать сыпучие большими объемами, если этот продукт у вас медленно израсходуется. Хранить крупы стоит не более 4-х месяцев.

Перед покупкой стоит проверять целостность упаковки. Ведь через дырочки внутрь могут пробраться надоедливые жучки. Также стоит всегда в чистоте держать места хранения продуктов. Остатки пищи, зернышки и крошки лишь станут приманкой для вредителей.

Как прокалить крупу от жучков

Если вы нашли в крупе или муке жука, не спешите все сразу выбрасывать. Этот продукт можно еще спасти. В первую очередь вам нужно просеять через сито всю муку или крупу. После этого можно положить её в заморозку на 3-4 дня. Однако такой вариант достаточно длительный.

Более быстрым будет способ с духовкой. Но как прокалить крупы правильно? Для этого вам нужно прокалить крупу или муку в духовке. Там стоит оставить это на один час при температуре не более 50 градусов.

Стоит отметить, что крупы можно хранить даже в холодильнике. Это также минимизирует появление нежелательных "гостей".

Чего боятся жучки в крупе

Если вас интересует вопрос, что положить в крупу, чтобы не заводились жучки, то вы найдете ответ на него. Вам необходимо воспользоваться одним очень простым лайфхаком. На поверхности продуктов и возле них нужно положить:

  • лавровые листья,
  • очищенные дольки чеснока,
  • мятную жвачку,
  • сухую корочку лимона.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

каша насекомые лайфхак
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почему США никогда не согласятся передать Украине "Томагавки"

Почему США никогда не согласятся передать Украине "Томагавки"

08:10Мнения
Кремль не уверен, что война в Украине закончится за 2 года - ISW

Кремль не уверен, что война в Украине закончится за 2 года - ISW

07:27Мир
В Киеве прогремели взрывы: есть падение обломков и возгорание - детали

В Киеве прогремели взрывы: есть падение обломков и возгорание - детали

06:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Новолуние в ноябре: 2 знака зодиака ждет невероятный денежный успех

Новолуние в ноябре: 2 знака зодиака ждет невероятный денежный успех

"Годен" по комиссии, а в военные части – не берут: что делать военнообязанному

"Годен" по комиссии, а в военные части – не берут: что делать военнообязанному

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - бесстыдный флирт, Обезьянам - слезы

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - бесстыдный флирт, Обезьянам - слезы

Южная Корея исправила заявление об артснарядах для Украины: в чем причина

Южная Корея исправила заявление об артснарядах для Украины: в чем причина

Карта Deep State онлайн за 30 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

08:17

С техникой и огневой поддержкой: оккупанты планируют наступать в Запорожье

08:10

Почему США никогда не согласятся передать Украине "Томагавки"мнение

08:04

"Мы с мужем наслаждаемся": Наталья Могилевская отправилась на отдых с семьей

07:50

Внучка Боярского устроила бесстыжие танцы и чуть все не выронила

07:27

Кремль не уверен, что война в Украине закончится за 2 года - ISW

Отсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатомОтсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатом
06:22

В Киеве прогремели взрывы: есть падение обломков и возгорание - детали

06:10

Осталась неделя. Впереди неминуемая катастрофа?мнение

05:57

Гороскоп на завтра 1 ноября: Овнам - сумасшедший день, Водолеям - незабываемые впечатления

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти змею

Реклама
05:00

Какой сегодня праздник 31 октября 2024: что стоит сделать в этот день

04:35

Будет сиять, как новая: чем отмыть швы между плиткой в домашних условиях

04:03

Жучки в крупе исчезнут навсегда: удивительный способ, который спасет продукт

03:36

Как убрать пятна с дивана: неожиданное средство отчистит все до идеала

03:00

Угроза переноса войны за Днепр: РФ собирает ударный кулак на юге – экспертВидео

02:30

Как удалить плесень с жалюзи: понадобится всего одно "копеечное" средство

02:00

"Гостевой брак": предательница Регина Тодоренко заговорила о коллапсе в отношениях

01:48

Как отказаться от заключения ВВК: адвокат назвала простой порядок действийВидео

01:30

Мамины гены: Рианна показала своих малышей от известного репера

01:00

Прием медицинских справок на ВВК: адвокат объяснила, как защитить свои права

00:50

Войска КНДР бросают в бой против Сил обороны Украины: Кислица назвал срокиВидео

Реклама
00:22

РФ оккупировала Селидово и еще два села: в DeepState рассказали, где продвинулся враг

00:18

Актеру-путинисту из "Каменской" вынесли приговор за наркотики в трусах

30 октября, среда
23:25

Часть пенсионеров может частично или полностью потерять выплаты: кто и почему

23:21

КАБ РФ в Харькове уничтожил подъезд жилого дома: погиб ребенок, много раненыхФотоВидео

23:17

Скандал P.Diddy: в сети слили фото с одной из гулянок, где он горячо сцепился с Джей Ло

23:03

Влупил почти 7-балльный шторм: Украину атаковала очень мощная магнитная буря

22:57

Россия накопила сотни ракет и готовится к удару: назван возможный срок

22:54

Вучич "тет-а-тет" поинтересовался у Путина насчет прекращения огня: что тот ответил

22:40

Ответ на переброску войск КНДР: что известно о решении Киева и СеулаВидео

22:27

Внук Аллы Пугачевой спас своего младшего брата - что произошло

22:24

Счастливые и влюбленные: юная подруга Остапа Ступки показала свежее фото с ним

21:55

"Холостяк" Иракли Макацария рассекретил пол своего второго малышаВидео

21:54

Госспецсвязи закупил дорогие дроны у компании, которая продавала ковры - СМИ

21:48

Украина готовит новый план ко второму Саммиту мира: в ОП раскрыли деталиВидео

21:35

Скрытый отсек стиральной машины удивил людей: никто никогда его не чистил

21:35

Часть из 10 000 солдат КНДР уже вблизи Украины: в Пентагоне сказали, победит ли РФ

21:31

Все будет идти, как по маслу: названы самые удачные дни ноябряВидео

20:57

Открытие аэропортов во время войны: в Украине уже разработали пошаговый план

20:54

Запрос Украины на Tomahawk: названа главная особенность дальнобойных ракетВидео

20:52

Украина станет членом ЕС: в Еврокомиссии впервые раскрыли даты вступления

Реклама
20:38

Горбунов и Осадчая показались в стильных луках

20:31

"Зачем им нас слушать вообще": Жорин развеял иллюзии о переговорах с РФ

20:19

Россияне атакуют Украину: в Одессе прогремели взрывы - что известно

19:45

В ВСУ оценили угрозу обвала фронта на Донбассе и назвали условие отвода войскВидео

19:40

Южная Корея исправила заявление об артснарядах для Украины: в чем причина

19:40

От редкого заболевания умерла "Наталья" из польских фильмов "Ва-Банк"

19:23

"Больше моей еды не трогали": женщина хитро проучила коллегу, который воровал обеды

19:10

Выборы в США: что будет после голосования, основные сценариимнение

18:46

Киркоров остриг свою плешивую голову

18:44

В Украине "подскочит" цена на популярный продукт: сколько будет стоить

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять