Мобилизация по-новому: в Раде готовят жесткие изменения, кого затронет в первую очередь

Юрий Берендий
25 февраля 2026, 16:01обновлено 25 февраля, 16:39
В Украине могут пересмотреть подходы к ответственности военнообязанных и военных за нарушение правил учета и СЗЧ, указала адвокат.
Адвокат объяснила, как могут изменить наказание за нарушение воинского учета и СЗЧ / Коллаж, Главред, фото: facebook.com/UALandForces, facebook.com/lvivobltck

О чем идет речь в материале:

  • В Украине могут ужесточить ответственность за уклонение от мобилизации
  • Что касается ситуации с СЗЧ, вероятно, стоит ожидать смягчения давления со стороны государства

В Верховной Раде активно обсуждают возможное ужесточение наказания для военнообязанных граждан, уклоняющихся от мобилизации, и военных, уходящих в СЗЧ. О том, на чем могут сосредоточиться законодатели, рассказала в интервью Главреду адвокат , управляющий партнер Polina Marchenko Law Office Полина Марченко.

По ее словам, в первую очередь могут усилить ответственность за уклонение от мобилизации — в частности для военнообязанных, которые нарушают правила воинского учета или не выполняют свои обязанности, в том числе игнорируют повестки.

видео дня

Марченко отметила, что сейчас для отдельных граждан с высокими доходами штраф от ТЦК, который составляет от 17 тысяч гривен, не является существенным сдерживающим фактором. Из-за этого некоторые сознательно выбирают уплату штрафа вместо выполнения воинского долга.

"Очевидно, что это понимают и в Верховной Раде Украины. Если исходить из того, что перед государством стоит задача выполнить мобилизационный план и увеличить количество мобилизованных, то логично предположить, что возможные изменения будут направлены именно на усиление механизмов воздействия на военнообязанных — чтобы стимулировать выполнение обязанностей и обеспечить необходимый качественный мобилизационный ресурс", — указала она.

Адвокат Полина Марченко также прокомментировала ситуацию с самовольным оставлением части, отметив, что это действительно масштабная проблема.

В то же время она сомневается, что в этом случае стоит ожидать именно ужесточения наказания, ведь количество военнослужащих, ушедших в СЗЧ, является значительным. Если соотнести эту цифру с возможностями государства содержать таких лиц в местах лишения свободы, становится очевидным, что имеющихся ресурсов для этого может не хватить.

"Поэтому, на мой взгляд, наоборот, более вероятным является не ужесточение, а определенное смягчение механизмов возвращения. Подобная практика уже применялась до августа прошлого года — когда военнослужащим предоставлялась возможность вернуться из СЗЧ путем закрытия уголовного производства и перевода в другую воинскую часть для продолжения несения службы. Было бы логично, чтобы и сейчас для военных, находящихся в СЗЧ, предусмотрели механизмы возвращения без реальной уголовной ответственности. Это позволило бы увеличить численность личного состава, а не провоцировать новые случаи самовольного оставления службы", - резюмировала она.

Остановится ли мобилизация после завершения войны - мнение эксперта

Как писал Главред, мобилизационные мероприятия будут продолжаться даже после прекращения боевых действий. Даже в случае завершения войны и достижения мира потребность в доукомплектовании войска останется. Об этом в комментарии ТСН заявил военный эксперт Игорь Романенко.

Он отметил, что после остановки активной фазы боевых действий Украине понадобится ориентировочно 300-500 тысяч военнослужащих для проведения ротации, поскольку часть бойцов находится на фронте еще с 2014 года.

"У них происходит выгорание, потому что они на войне уже более 10 лет, а кто-то на фронте уже почти четыре года. Их нужно будет кем-то заменить. Без дальнейшей мобилизации не обойтись", - сказал Романенко.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина может перейти к формированию войска на контрактной основе при условии достаточного финансового обеспечения. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отметив, что при наличии необходимых ресурсов можно отказаться от мобилизации.

Министерство обороны работает над масштабной реформой системы мобилизации. По словам министра обороны Михаила Федорова, в Украине уже автоматизирована процедура оформления отсрочек.

Кроме того, готовится пакет изменений в мобилизационное законодательство, который может существенно повлиять как на деятельность территориальных центров комплектования, так и на ответственность граждан, уклоняющихся от выполнения воинского долга. Об этом сообщил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Другие новости:

О персоне: Полина Марченко

Полина Викторовна Марченко — адвокат, управляющий партнер Polina Marchenko Law Office, член комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности при Национальной ассоциации адвокатов Украины. Специализируется на вопросах военного права, мобилизационного законодательства и сопровождении дел, связанных с мобилизацией.

