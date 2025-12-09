Остановят ли мобилизацию после завершения войны: эксперт четко ответил

Эксперт объясняет, что даже после остановки боевых действий, Украине потребуется примерно 300-500 тысяч военных.

Мобилизация будет продолжаться даже после окончания боевых действий

Причина - необходимость обеспечить возможность ротаций

С начала полномасштабной войны Украина живет в режиме военного положения и мобилизации, которые действуют одновременно. Даже в случае завершения войны и установления мира потребность в мобилизации все равно будет сохраняться. Такое мнение в комментарии ТСН высказал военный эксперт Игорь Романенко.

Он объясняет, что после остановки ведения боевых действий, Украине потребуется примерно 300-500 тысяч военных, чтобы провести ротационные мероприятия, ведь есть люди, которые воюют с 2014 года.

"У них происходит выгорание, потому что они на войне уже более 10 лет, а кто-то на фронте уже почти четыре года. Их нужно будет кем-то заменить. Без дальнейшей мобилизации не обойтись", - сказал Романенко.

Эксперт добавил, что заигрывать с обществом в подобных вопросах не стоит - это может иметь опасные последствия.

"Да, люди хотят остановки ведения боевых действий, но этим мы не решим окончательно проблему в виде России под боком. Сосед-агрессор останется, и все имеющиеся проблемы тоже. Поэтому этот вопрос требует таких серьезных решений", - подчеркивает Романенко.

Когда может закончиться мобилизация в Украине - прогноз

Напомним, бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак сказал, какой может стать мобилизация в ближайшее время. По его мнению, мобилизация продолжится, даже если интенсивность боевых действий снизится.

"Подразделениям надо ротации, надо обучать новые подразделения. Этот процесс будет продолжаться даже при условии, что за стол переговоров сядут Путин, Трамп и Зеленский. Мобилизация будет продолжаться. До момента, пока не будет объявлена демобилизация", - считает он.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия продолжает наступление, поэтому у Украины нет другого выбора, как усиливать обороноспособность и укреплять войско. Он также призвал ускорить вопрос строительства и оснащения укрытий в учебных центрах.

Как писал Главред, в Украине вступили в силу обновленные правила по предоставлению отсрочки от призыва для студентов. Теперь право на продолжение обучения вместо мобилизации зависит от формы получения образования, уровня и специальности.

Кроме того, в Украине до 3 февраля 2026 года продлено военное положение и мобилизационные мероприятия. В то же время с 4 декабря 2025 года вступает в силу новый порядок бронирования работников, который существенно меняет правила для предприятий и организаций.

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

