Бронь по новым правилам: кто получит защиту от мобилизации уже с 4 декабря

Оформить бронирование по новым правилам можно только один раз в год.

Новые правила бронирования от 4 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, АрмияInform

Что известно:

С 4 декабря предприятия ОПК и критически важные компании могут бронировать работников без лимита

Бронь распространяется даже на тех, кто имеет проблемы с военными документами или находится в розыске

Оформить бронирование можно один раз в год

В Украине до 3 февраля 2026 года продлено военное положение и мобилизационные мероприятия. В то же время с 4 декабря 2025 года вступает в силу новый порядок бронирования работников, который существенно меняет правила для предприятий и организаций.

Новые возможности для компаний

Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы относительно трудовых отношений в условиях военного положения", предприятия оборонно-промышленного комплекса и критически важные организации теперь могут бронировать сотрудников без ограничений по количеству. Это позволит сохранять полный штат, если он необходим для выполнения задач.

Важным нововведением стало то, что бронировать можно и тех работников, которые имеют проблемы с военно-учетными документами, не обновили персональные данные или даже находятся в розыске за нарушение правил мобилизации. Ранее такие категории автоматически теряли право на бронь.

Однако для них действует ограничение: бронь предоставляется только на 45 календарных дней с момента трудоустройства. За это время работники должны исправить документы и сняться с розыска. Если этого не сделать, работодатель может уволить их по истечении срока.

Бронь не освобождает от штрафов по статьям 210 и 210¹ КУоАП. Оформить бронь по новым правилам можно только один раз в год.

Кто имеет право на бронь

В соответствии со статьей 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлением Кабмина №76, бронированию подлежат:

работники органов государственной власти и местного самоуправления;

сотрудники правоохранительных и судебных органов, включая Нацполицию, НАБУ, ГБР, прокуратуру, ГСЧС, БЭБ и другие структуры;

работники предприятий, выполняющих мобилизационные задачи;

сотрудники критически важных предприятий для армии, экономики и жизнеобеспечения населения, а также их конечные владельцы.

Снизят ли мобилизационный возраст в Украине - мнение военного

Как писал Главред, командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков считает, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет в Украине становится реалистичным шагом из-за текущей ситуации на фронте.

По его словам, добровольно-принудительная мобилизация должна была бы быть введена еще в начале войны, однако практика показывает, что решения принимаются с опозданием. "Скорее всего, мы начнем мобилизовать их тогда, когда уже надо было сделать еще вчера", - отметил Куртков.

Эксперт подчеркивает, что такой шаг может стать вынужденным из-за недостатка ресурсов и потребности в пополнении ВСУ, и одновременно напоминает о важности тщательного подхода к организации мобилизации молодежи.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что в Верховной Раде обсуждают усиление ответственности для военнообязанных, которые пытаются избежать мобилизации во время войны. Законодатели стремятся создать реальные последствия для тех, кто игнорирует свой конституционный долг защищать государство.

Также Министерство обороны сообщило о расширении возможностей приложения "Резерв+": теперь военнообязанные могут получить отсрочку от службы, если их отец или мать имеет инвалидность I или II группы.

Напомним, что нардеп Федор Вениславский говорил, что в Украине действует директива, предусматривающая мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет только по отдельному распоряжению Генерального штаба - это является согласованной позицией военного руководства.

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

