Мобилизация мужчин 50+ - что известно о 'тайной' директиве и кого возьмут первыми

В Украине действуют специальные условия мобилизации мужчин старше 50 лет по которым их призывают преимущественно по специальному распоряжению Генштаба.

О чем идет речь в материале:

Как работает мобилизация мужчин 50+

Что известно о директиве по мобилизации мужчин старше 50 лет

Кого в возрасте 50+ не могут мобилизовать

В Украине продлено действие военного положения и мобилизации. Так к категории военнообязанных относят всех мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Однако, по мобилизации военнообязанных в возрасте 50+ лет есть определенные нюансы.

Главред выяснил, кого могут мобилизовать после 50 лет и на какие должности.

Как происходит мобилизация 50+

В Украине действует директива, предусматривающая мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет только по отдельному распоряжению Генерального штаба - это является согласованной позицией военного руководства. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил нардеп Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне.

Он подтвердил наличие в директиве Командования Сухопутных сил положения, которое ограничивает призыв в этой возрастной категории. По словам Вениславского, после 50 лет мобилизуют только тех, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности.

Прекратили ли мобилизацию мужчин 50+ в Украине

Слухи о якобы остановке мобилизации мужчин после 50 лет не соответствуют действительности - они подлежат службе, но не на передовой. Об этом заявил в эфире телеканала Эспрессо военный адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец.

"Откуда взялась информация об этой директиве - ее распространил один народный депутат, и дальше это подхватили. Как по мне, она была быстро подхвачена и совсем не аргументирована. Вопрос ставится не в контексте мобилизации 50-60-летних, а в контексте места их мобилизации, в какие подразделения. Люди для себя зафиксировали, что военнообязанных за 50 не мобилизуют. Но этого нет. Мобилизация 50-летних не остановлена", - пояснил юрист.

Он пояснил, что при определении места службы учитывают возраст и состояние здоровья военнообязанных. По имеющейся директиве командования Сухопутных войск, мужчин в возрасте 50-60 лет направляют преимущественно в части обеспечения в соответствии с их возможностями. По словам адвоката, в практике уже были случаи, когда мужчин 53-54 лет после обучения направляли именно в такие подразделения. Таким образом, мобилизация людей старше 50 лет продолжается.

"Поэтому основной аргумент таков: мобилизация людей в возрасте 50+ не остановлена, но их мобилизуют в части обеспечения. Однако и то обеспечение есть разное. Мы понимаем, что есть обеспечение частей, которые воюют на востоке. С этим возникает много недоразумений у людей, но в целом такие лица подлежат мобилизации, и только решается вопрос о месте прохождения военной службы", - заявил военный адвокат.

Существует ли запрет на мобилизацию мужчин 50+

Начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало в интервью Главреду сообщил, что в Украине внесли изменения в правила мобилизации для военнообязанных в возрасте 50-60 лет. Теперь их могут призывать только по специальному мобилизационному распоряжению. По его словам, процедура является прозрачной - ограничения как такового нет, однако мобилизация происходит по письменному согласию воинских частей и касается подразделений обеспечения или Государственной службы специального транспорта, а не штурмовых войск.

"Соответственно, такие военнообязанные проходят ВВК на состояние годности, с ними работают рекрутеры из соответствующих воинских частей, общаются с ними в ТЦК, и по результатам собеседования выписывают отношение к воинской части и соответствующую военную специальность. После этого списки утверждаются Генеральным штабом, и в мобилизационном распоряжении указываются конкретные фамилии, чтобы человек понимал, что он никуда в другую часть или на другую специальность не поедет", - указал он.

Мобилизация 50+ директива - что известно

Адвокат объединения "Виннер Партнерс" Сергей Литвиненко в комментарии УНИАН отметил, что среди военнообязанных мужчин выделяют категорию 50+, поскольку политики часто ссылаются на директиву командования Сухопутных войск ВСУ. Она предусматривает, что мобилизация мужчин старше 50 лет осуществляется только по специальному распоряжению Генштаба, то есть массового призыва в возрасте 50-60 лет не проводят, а каждую ситуацию рассматривают отдельно.

"О существовании такой директивы мы знаем только со слов политиков, и еще известно, что она якобы имеет гриф "ДСП" - "Для служебного пользования", и поэтому с ее текстом нельзя ознакомиться, в частности, отправив адвокатский запрос с соответствующей просьбой", - объясняет адвокат.

В то же время в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки действуют внутренние распоряжения и мобилизационные задания Генштаба ВСУ, которые определяют нужное количество военных, их рекомендуемый возраст и специальность.

"Таких распоряжений и мобилизационных задач нет в публичном доступе и является служебной информацией, исключительно к ТЦК и СП. Поэтому ссылаться на определенные условия или правила мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет невозможно", - отметила Марина Бекало в комментарии TСН.ua.

Является ли мобилизация мужчин в возрасте 50+ нарушением закона - кого в возрасте 50+ мобилизуют в первую очередь

При этом мобилизация мужчин старше 50 лет на боевые должности не противоречит закону. Марина Бекало подчеркивает, что наличие военной специальности или боевого опыта существенно повышает вероятность призыва даже после 50 лет, особенно если речь идет о дефицитных профессиях - инженеров, медиков, ремонтников техники и другие важные для армии специальности.

Где могут служить мужчины 50+ - перечень должностей

Заместитель начальника районного территориального центра комплектования Киева, майор Лариса Козак на пресс-конференции сообщала, что существуют руководящие документы, которые предусматривают призыв граждан старше 50 лет в основном в части обеспечения.

По ее словам, согласно инструкциям, военнообязанных этой возрастной группы обычно определяют пригодными для службы в тыловых подразделениях - на должностях водителей, логистов и других специалистов тылового обеспечения.

"Я на своем опыте не видела случаев, когда их отправляли на непосредственные боевые должности", - заявила она.

Как сообщает адвокатское объединение "Бачинский и партнеры", для мужчин от 50 лет в ТЦК обычно предлагают роли, не предусматривающие участия в штурмовых операциях, в частности в:

логистических подразделениях;

роли водителей;

техническом обеспечении;

связи и коммуникациях;

охране;

частях материального обеспечения.

В то же время юристы отмечают, что закон не запрещает назначать старших по возрасту мужчин в боевые подразделения - это практикуется преимущественно по их добровольному согласию.

Кого в возрасте 50+ не могут мобилизовать

Адвокатское объединение "Бачинский и партнеры" объясняет, что для мужчин старше 50 лет действуют те же основания для освобождения от мобилизации, что и для других категорий граждан. Они не подлежат призыву, если:

имеют инвалидность;

воспитывают трех и более несовершеннолетних детей;

являются опекунами людей с инвалидностью или недееспособных родственников;

пользуются действующей отсрочкой;

учатся в учебных заведениях, независимо от формы обучения;

признаны непригодными к службе по решению ВВК.

Адвокаты добавляют, что особенно значимым является состояние здоровья. Если военно-врачебная комиссия констатирует у мужчины серьезные заболевания, ограничивающие его работоспособность, его могут признать непригодным к службе. В то же время категория "Б" (годен с ограничениями) позволяет проходить службу только на небоевых должностях.

