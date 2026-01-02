Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Аэропорты на паузе: жители Москвы жалуются на атаку дронов, детали

Руслан Иваненко
2 января 2026, 00:08обновлено 2 января, 00:43
78
Мэр Москвы Собянин сообщил о 21 сбитом дроне и о работе экстренных служб на местах падения обломков.
дрон всу, москва
Введен режим "Ковер" над ключевыми аэропортами Москвы / Коллаж: Главред, фото: 14 БрОП, скриншот

Вкратце:

  • Над Москвой якобы пролетели неизвестные беспилотники
  • Работа аэропортов приостановлена, задержано более 60 рейсов
  • Пассажиры Шереметьево и других аэропортов ждут рейсы часами

В Москве якобы зафиксирована атака неизвестных беспилотников, которая привела к нарушениям работы аэропортов и введению специального режима безопасности. Об этом сообщают пропагандистские СМИи мэр города Сергей Собянин в Telegram.

Мэр столицы страны-агрессора отметил, что в течение нескольких часов российская противовоздушная оборона якобы сбивала дроны, которые летели на город.

видео дня

"На счету уже 21 сбитый беспилотник", - сообщил он.

Он добавил, что на "месте падения обломков" работают специалисты экстренных служб.

Последствия для аэропортов

По данным российских СМИ, из-за происшествия более 60 рейсов в московских аэропортах были задержаны. Режим "Ковер" введен над "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковским".

В сети появилась информация, что некоторые пассажиры уже шесть часов не могут вылететь из аэропорта "Шереметьево".

Эксперты об ударах вглубь РФ

Как писал Главред, удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим объектам привели к перебоям в поставках топлива и стали одной из причин роста цен на бензин в стране.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Эксперты отмечают, что дефицит топлива создает дополнительную финансовую нагрузку на бизнес и граждан и в перспективе может ускорить инфляционные процессы.ускорить рост инфляции и осложнить экономическую ситуацию в стране.

Удары по целям РФ - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 23 декабря дроны атаковали город Буденновск Ставропольского края России. Вероятной целью атаки стал нефтехимический завод "Ставролен". Местные власти подтвердили пожар в промышленной зоне.

Кроме того, в ночь на 24 декабря в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. В Ефремове Тульской области был атакован Ефремовский завод синтетического каучука. Вспыхнул пожар.

Напомним, что 19 декабря в ряде регионов РФ прогремели взрывы. В Тольятти после атаки дронов горел химзавод. Орел и Ростов были частично обесточены.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Москва атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё

01:11Война
Аэропорты на паузе: жители Москвы жалуются на атаку дронов, детали

Аэропорты на паузе: жители Москвы жалуются на атаку дронов, детали

00:08Война
РФ приволокла "доказательства", чтобы убедить США в "атаке" на резиденцию Путина

РФ приволокла "доказательства", чтобы убедить США в "атаке" на резиденцию Путина

22:19Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Кроликам - тревога, Змеям - обиды

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Кроликам - тревога, Змеям - обиды

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

Гороскоп на сегодня 2 января: Тельцам - море комплиментов, Скорпионам - неожиданность

Гороскоп на сегодня 2 января: Тельцам - море комплиментов, Скорпионам - неожиданность

Последние новости

01:11

00:08

Аэропорты на паузе: жители Москвы жалуются на атаку дронов, детали

01 января, четверг
23:45

Больше расходов, чем сбережений: четыре "гибрида", которые могут разочаровать

22:19

РФ приволокла "доказательства", чтобы убедить США в "атаке" на резиденцию Путина

21:50

Чем объяснить трусливую бездеятельность американских военных моряков?мнение

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январеЦены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе
21:31

Графики отключений в Днепре и области на 2 января: когда и где будут выключать светФото

21:28

"Я решила": Настя Каменских окончательно разрывает связь с прошлым

20:38

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стеретьВидео

20:19

Угроза под белым покровом: когда избыток снега может "сжечь" растенияВидео

Реклама
20:00

Отключение света 2 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в пятницу

19:22

Зеленский раскрыл детали новых переговоров по миру - какой следующий шагВидео

19:21

"Мир ближе, чем когда-либо": Стубб ошеломил заявлением о мирном соглашении

18:55

"Это финишная прямая": Усик назвал точное количество боев до конца карьеры

18:19

"Есть два сценария": что стоит за спектаклем с "дронами на резиденцию Путина" эксклюзив

17:59

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

17:43

Наестся вся семья: простой рецепт вкусных котлет без грамма мяса

17:18

"Такой сильной атаки еще не было": РФ уже сутки бьет с воздуха по крупному городу Украины

17:08

Легендарный Роберт Де Ниро заговорил на украинском — трогательное видеоВидео

16:51

Вместо Путина искусственный интеллект: россияне заподозрили диктатора в обмане

16:36

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

Реклама
16:35

Путин готов "обменять" Украину для окончания войны - что получат США взамен

16:32

Один вид мяса становится деликатесом, другой - дешевеет: что будет с ценами в январе

15:37

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

15:37

Трамп в новогоднюю ночь назвал главную цель на 2026 год

15:33

Цены резко пойдут вверх: названы продукты, которые подорожают в первую очередь

15:31

"Дорога в Атлантиду": ученые на дне океана обнаружили уникальную находкуВидео

14:55

Мощные удары и все в огне: ВСУ мастерски влупили по целям в РФ

14:52

ГУР одурачило спецслужбы РФ: командир РДК Денис Капустин жив

14:39

Цены поднимут еще выше: эксперт предупредил о подорожании базового продукта

14:26

"Есть кандидат в преемники Путина": раскрыт сценарий переворота в РФ

14:24

Цены перестанут расти: какой популярный продукт начнет дешеветь уже в январе

13:51

Непубличная Ротару трогательно поздравила украинцев с Новым годом - как это было

13:42

Как украинцы раньше находили золото и сокровища - ритуал, который гарантировал успехВидео

13:22

Три области под ударами: названы регионы Украины, которым грозит "блекаут"

13:21

Россия в новогоднюю ночь ударила по объектам энергетики в ряде областей - что известноФото

13:19

Погибло много животных, ранены львы: россияне ударили по экопарку под Харьковом

13:14

"В знак протеста": всплыла правда об истинной позиции Аллы Пугачевой

12:42

Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

12:32

Настоящий шок для грызунов: один простой ингредиент "выметает" мышей мгновенноВидео

12:24

У России есть хитрая цель: СМИ выяснили, для чего враг усиливает атаки на Одессу

Реклама
12:15

Когда могут отменить графики отключений света - появился реалистичный прогноз

12:00

У Трампа есть шанс дать заднюю: Жовтенко - о последствиях "атаки" на резиденцию Путина

11:45

Украину атаковала сильная магнитная буря: когда она достигнет большей мощности

11:37

Расширяют логистические коридоры: ВСУ сообщили о серьезной операции на Донетчине

11:37

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Кроликам - тревога, Змеям - обиды

11:26

В ЦРУ "раскусили" фейк РФ об атаке на резиденцию Путина: СМИ узнали детали

11:03

РФ ускоряет наступление на фронте: в ISW сообщили об опасных маневрах врага

11:01

"Ну Голливуд": Сергей Танчинец рассекретил свадьбу и показал невесту в мини

10:31

Елена Зеленская удивила прической для новогоднего фото с президентом - детали

10:28

Взрывы и "прилеты" в 15 районах: РФ ударила по Украине сотнями беспилотников

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять