Аэропорты на паузе: жители Москвы жалуются на атаку дронов, детали

Мэр Москвы Собянин сообщил о 21 сбитом дроне и о работе экстренных служб на местах падения обломков.

Введен режим "Ковер" над ключевыми аэропортами Москвы / Коллаж: Главред, фото: 14 БрОП, скриншот

Над Москвой якобы пролетели неизвестные беспилотники

Работа аэропортов приостановлена, задержано более 60 рейсов

Пассажиры Шереметьево и других аэропортов ждут рейсы часами

В Москве якобы зафиксирована атака неизвестных беспилотников, которая привела к нарушениям работы аэропортов и введению специального режима безопасности. Об этом сообщают пропагандистские СМИи мэр города Сергей Собянин в Telegram.

Мэр столицы страны-агрессора отметил, что в течение нескольких часов российская противовоздушная оборона якобы сбивала дроны, которые летели на город.

"На счету уже 21 сбитый беспилотник", - сообщил он.

Он добавил, что на "месте падения обломков" работают специалисты экстренных служб.

Последствия для аэропортов

По данным российских СМИ, из-за происшествия более 60 рейсов в московских аэропортах были задержаны. Режим "Ковер" введен над "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковским".

В сети появилась информация, что некоторые пассажиры уже шесть часов не могут вылететь из аэропорта "Шереметьево".

Эксперты об ударах вглубь РФ

Как писал Главред, удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим объектам привели к перебоям в поставках топлива и стали одной из причин роста цен на бензин в стране.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Эксперты отмечают, что дефицит топлива создает дополнительную финансовую нагрузку на бизнес и граждан и в перспективе может ускорить инфляционные процессы.ускорить рост инфляции и осложнить экономическую ситуацию в стране.

Как писал Главред, в ночь на 23 декабря дроны атаковали город Буденновск Ставропольского края России. Вероятной целью атаки стал нефтехимический завод "Ставролен". Местные власти подтвердили пожар в промышленной зоне.

Кроме того, в ночь на 24 декабря в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. В Ефремове Тульской области был атакован Ефремовский завод синтетического каучука. Вспыхнул пожар.

Напомним, что 19 декабря в ряде регионов РФ прогремели взрывы. В Тольятти после атаки дронов горел химзавод. Орел и Ростов были частично обесточены.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

