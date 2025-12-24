Ночная атака БПЛА в Тульской области: горит стратегически важный завод в Ефремове

Кратко:
- В Ефремове Тульской области был атакован завод синтетического каучука
- На территории предприятия вспыхнул пожар
- Спутниковая система NASA FIRMS зафиксировала возгорание на территории завода
В ночь на 24 декабря в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. В Ефремове Тульской области был атакован Ефремовский завод синтетического каучука. Вспыхнул пожар.
По информации местных жителей, взрывы начались около 03:20 ночи. Очевидцы сообщали о по меньшей мере 10 громких взрывах.
На опубликованных в социальных сетях видео видно яркое зарево в небе и пожар в районе промышленной зоны.
Губернатор Тульской области подтвердил атаку и последующий пожар на "одном из предприятий".
"В ходе отражения воздушной атаки обломками БПЛА повреждены фасад и остекление частного домовладения в Большой Туле. Также на территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. В настоящее время открытое горение локализовано. Пострадавших нет", — написал глава региона.
Как пишет Telegrаm-канал Exilenova+, спутники NASA FIRMS также фиксируют пожар на территории предприятия ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука".
Справка. Ефремовский завод синтетического каучукаявляется крупным производителем синтетических полимеров. В настоящее время на предприятии разработаны и внедряются технологии производства новых видов продукции, включая.
Это предприятие является критически важным для российской "оборонки", поскольку производит сырье двойного назначения.
Синтетические каучуки и полимеры, выпускаемые на предприятии, необходимы для изготовления резинотехнических изделий для военной техники. Прежде всего речь идет о производстве шин для военных грузовиков, колесных бронетранспортеров и авиационной техники.
Особое значение имеют полиизобутиленовые присадки, которые производит завод. Они являются ключевым компонентом для создания специальных горюче-смазочных материалов и гидравлических жидкостей, которые обеспечивают работу двигателей танков, боевых машин пехоты и артиллерийских тягачей. Кроме того, продукция завода используется для изготовления герметиков, изоляционных материалов для военной электроники и антикоррозионных покрытий для оружия.
Смотрите видео - В Тульской области горит Ефремовский завод синтетического каучука:
Атаки на территории РФ - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 23 декабря дроны атаковали город Буденновск Ставропольского края России. Вероятной целью атаки стал нефтехимический завод "Ставролен". Местные власти подтвердили пожар в промышленной зоне.
В ночь на 22 декабря в Краснодарском крае России прогремели взрывы после атаки ударных дронов. По данным оперативного штаба региона, в результате атаки беспилотников в поселке Волна на Кубани повреждены два судна и два причала. На месте "прилета" возник масштабный пожар. Кроме того, поврежден трубопровод.
В ночь на 19 декабря в ряде регионов РФ прогремели взрывы. В Тольятти после атаки дронов горел химзавод. Орел и Ростов были частично обесточены.
