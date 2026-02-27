В Украине хотят запретить Roblox: почему у детей возникает опасная зависимость

В Украине могут заблокировать популярную детскую игру Roblox из-за угрозы национальной безопасности и здоровью детей.

В Украине предлагают запретить Roblox / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

В Верховной Раде призвали запретить платформу для игр Roblox

Причиной является угроза национальной безопасности и здоровью детей

На данный момент официальных решений об ограничении еще не принято

Народный депутат Владлен Неклюдов обратился к Верховной Раде Украины с предложением запретить доступ детей к игровой платформе Roblox, назвав ее "латентной угрозой национальной безопасности".

По словам Неклюдова, платформа якобы используется для "зомбирования" и манипуляций детьми.

"Я сейчас буду говорить об очень вредной и опасной платформе Roblox, которая была создана с целью зомбирования, манипулирования нашими детьми. Я даже считаю, что это угроза, латентная угроза национальной безопасности. Они попали в плен к этой секте педофилов, этим кураторам, которые манипулируют, которые уничтожают сознание наших детей", - сказал Неклюдов.

Отмечается, что реальные инциденты уже неоднократно подтверждали эти опасения. Известны случаи, когда подростков якобы подманивали через игровые чаты непосредственно перед похищением, а агрессивные угрозы внутри игрового процесса становились основанием для возбуждения уголовных дел. Из-за этих критических нарушений безопасности несколько генеральных прокуроров США уже подали судебные иски против компании Roblox.

Нардеп также заявил, что ставит Украине в пример другие страны, которые, по его словам, запрещали или ограничивали Roblox, в частности Турцию и Китай.

Как ранее писал Главред, уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила о необходимости блокировки мессенджера Telegram в Украине. По ее словам, эта платформа остается одним из ключевых каналов распространения враждебных нарративов и пропаганды, а потому государство должно рассмотреть возможность ограничения доступа.

Напомним, в Украине ограничили использование Telegram для украинских военных и госслужащих. Согласно решению Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК), использование Telegram ограничивается в органах государственной власти, воинских формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

О ресурсе: Roblox Roblox – популярная онлайн-платформа и система создания игр (виртуальная песочница), позволяющая пользователям играть в миллионы игр, созданных другими пользователями, или разрабатывать собственные с помощью Roblox Studio. Она работает на ПК, мобильных устройствах и консолях, основываясь на идеях общения и творчества.

