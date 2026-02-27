В Украине хотят запретить Roblox: почему у детей возникает опасная зависимость

Главное:
- В Верховной Раде призвали запретить платформу для игр Roblox
- Причиной является угроза национальной безопасности и здоровью детей
- На данный момент официальных решений об ограничении еще не принято
Народный депутат Владлен Неклюдов обратился к Верховной Раде Украины с предложением запретить доступ детей к игровой платформе Roblox, назвав ее "латентной угрозой национальной безопасности".
По словам Неклюдова, платформа якобы используется для "зомбирования" и манипуляций детьми.
"Я сейчас буду говорить об очень вредной и опасной платформе Roblox, которая была создана с целью зомбирования, манипулирования нашими детьми. Я даже считаю, что это угроза, латентная угроза национальной безопасности. Они попали в плен к этой секте педофилов, этим кураторам, которые манипулируют, которые уничтожают сознание наших детей", - сказал Неклюдов.
Отмечается, что реальные инциденты уже неоднократно подтверждали эти опасения. Известны случаи, когда подростков якобы подманивали через игровые чаты непосредственно перед похищением, а агрессивные угрозы внутри игрового процесса становились основанием для возбуждения уголовных дел. Из-за этих критических нарушений безопасности несколько генеральных прокуроров США уже подали судебные иски против компании Roblox.
Нардеп также заявил, что ставит Украине в пример другие страны, которые, по его словам, запрещали или ограничивали Roblox, в частности Турцию и Китай.
Как ранее писал Главред, уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила о необходимости блокировки мессенджера Telegram в Украине. По ее словам, эта платформа остается одним из ключевых каналов распространения враждебных нарративов и пропаганды, а потому государство должно рассмотреть возможность ограничения доступа.
Напомним, в Украине ограничили использование Telegram для украинских военных и госслужащих. Согласно решению Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК), использование Telegram ограничивается в органах государственной власти, воинских формированиях и на объектах критической инфраструктуры.
О ресурсе: Roblox
Roblox – популярная онлайн-платформа и система создания игр (виртуальная песочница), позволяющая пользователям играть в миллионы игр, созданных другими пользователями, или разрабатывать собственные с помощью Roblox Studio. Она работает на ПК, мобильных устройствах и консолях, основываясь на идеях общения и творчества.
