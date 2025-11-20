"Это необходимо": в Украине хотят запретить Telegram

Кроме блокировки Telegram, омбудсмен призвала активнее использовать законодательство о культуре.

Вы узнаете:

В чем причина таких заявлений

Что еще хочет запретить языковой омбудсмен

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила о необходимости блокировки мессенджера Telegram в Украине. По её словам, эта платформа остаётся одним из ключевых каналов распространения враждебных нарративов и пропаганды, а потому государство должно рассмотреть возможность ограничения доступа.

В интервью "Радио Свобода" омбудсмен подчеркнула, что вопрос стоит не только в Telegram, но и в более системной защите информационного пространства страны.

"Это необходимо сделать, как мне представляется. Это необходимо. Действительно, если мы стратеги, если мы думаем о завтра, если мы думаем об Украине украинской, в принципе, другой не будет. Или будет просто названа территория, как и называется, но здесь Украины не будет, если мы не начнем последовательно перекрывать эти каналы распространения враждебных нарративов, враждебной пропаганды", — заявила Ивановская в интервью "Радио Свобода".

Расширение списков артистов, поддерживающих агрессию

Кроме блокировки Telegram, омбудсмен призвала активнее использовать законодательство о культуре — в частности, статью 15, которая регулирует распространение и популяризацию произведений искусства.

Она отметила необходимость продолжать формировать списки российских исполнителей, поддерживающих агрессию, добиваться того, чтобы крупные международные стриминговые платформы учитывали украинское законодательство.

"То есть вносить в списки тех российских исполнителей, которые поддерживают политику своего государства, политику агрессии, политику уничтожения... Это моя давняя мечта, чтобы международные крупные стриминговые платформы учитывали законодательство страны, которая страдает в этой ужасной войне", — поделилась омбудсмен.

Напомним, ранее Ярослав Юрчишин прокомментировал запрет Telegram в Полтаве. Полтавским властям вряд ли удастся запретить Telegram в целой области. Но есть вариант ограничить возможность скачивать в локальной Сети, отметил он.

Как сообщал Главред, в Украине ограничили использование Telegram для украинских военных и госслужащих. Согласно решению Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК), использование Telegram ограничивается в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

О персоне: Елена Ивановская Елена Ивановская - доктор филологических наук, профессор КНУ имени Шевченко. Более 20 лет Ивановская преподает фольклористику, является автором более 100 научных работ, в том числе о защите украинского языка.

Ивановская защитила кандидатскую диссертацию на тему "Фольклористическое наследие Анны Барвинок". Ее докторская называлась "Субъектно-образная система фольклора: категориальный аспект".

Кандидатура Ивановской была выдвинута на должность языкового омбудсмена после завершения полномочий Тараса Креминя. Решение о выдвижении принял уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

