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"Я не представляю, как это можно сделать", - депутат о запрете Telegram в Полтаве

Яна Ставская
11 октября 2024, 22:53
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Telegram можно заблокировать на национальном уровне, подчеркнул нардеп.
Судьба Telegram в Украине под вопросом / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Полтавским властям вряд ли удастся запретить Telegram в целой области. Но есть вариант ограничить возможность скачивать в локальной Сети, отметил в интервью Главреду народный депутат Украины, глава комитета по вопросам свободы слова ВРУ Ярослав Юрчишин.

Юрчишин сказал, что не представляет, как можно "технологически" запретить мессенджер в целой области.

Такое решение можно принять на уровне государства — когда спецслужбы объявят эту Сеть угрозой нацбезопасности. Но даже в таком случае будет какой-то процент тех, кто будет и дальше пользоваться российским мессенджером.

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Для Полтавской области может быть приемлем другой вариант.

"В целом по Полтавской области теоретически можно как-то заставить локальных поставщиков интернет-услуг блокировать доступ - такая возможность у крупных поставщиков действительно существует, у малых ее может даже и не быть. Но самое главное - учитывая то, что через мобильный интернет можно скачать "аппку" на свой телефон (раньше с "Одноклассниками" и "Вконтакте" такого не было), а контролировать такую процедуру будет достаточно сложно", — объяснил Юрчишин.

Кто такой Ярослав Юрчишин

Ярослав Романович Юрчишин (род. 14 октября 1980, Мирное, Плесецкого района, Архангельская область, РСФСР, СССР) - украинский общественный и политический деятель, эксперт в области адвокации и борьбы с коррупцией. В течение 2016-2018 годов - исполнительный директор Трансперенси Интернешнл Украина. Заместитель председателя партии "Голос", первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Украины IX созыва, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова. Один из спикеров Форума Свободных Государств Постросии, пишет Википедия.

Но депутат повторил, что решить проблему с Telegram можно только на национальном уровне.

Запрет Telegram в Украине - другие заявления Юрчишина

В этом же интервью Юрчишин рассказал, что в Украине прямой контакт с Telegram был потерян примерно с весны 2022 года. Сейчас Украина получает информацию исключительно через международную правовую помощь.

По его словам, украинское правительство достигло определенных успехов в блокировании российских пропагандистских каналов, сотрудничая с платформами App Store и Google Play. Власти обратились к этим компаниям с информацией об использовании Telegram для распространения террористической риторики.

Также он подтвердил, что в Украине работают над регулированием соцсети. Власти хотят получить возможность так называемого ручного сенситивного модерирования для критических тем, таких как пропаганда, вопросы мобилизации и тому подобное.

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