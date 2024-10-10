Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ограничения Telegram: в Украине работают над регулированием соцсети - Юрчишин

Анна Косик
10 октября 2024, 16:01
39
Украинские чиновник стремятся воплотить правила пользования Telegram, существующие в европейских сообществах.
Telegram
Украина хочет ввести правила пользования соцсетью, как в европейских сообществах / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Большинство украинцев с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России получают информацию о событиях в стране из Telegram. Однако сейчас ведется работа для регулирования правил социальной сети в Украине.

Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат Украины, глава комитета по вопросам свободы слова ВРУ Ярослав Юрчишин. Он убеждает, что не идет речь о контроле информации, ведь никто на это не имеет права.

Зато в Украине хотят получить возможность так называемого ручного сенситивного модерирования для критических тем, таких как пропаганда, вопросы мобилизации и тому подобное.

"Мы должны понимать, что наши сложности не используются манипулятивно против нас. В принципе, это все, чего мы хотели бы с точки зрения взаимодействия и регулирования социальных сетей. Мы движемся в разрезе европейских стандартов. К сожалению, Digital service act, который регулирует этот вопрос в евросообществах, не распространяется на страны-кандидаты. Поэтому у нас коммуникация происходит так: мы адаптируем эти правила у себя, но понимаем, что нам надо договориться с Берлином, чтобы их регулирование тоже распространялось и на нас, как сейчас европейские правила мобильной связи распространяются на территорию Украины", - пояснил нардеп.

Второе, чего хотят достичь в Украине - это санкционирование интернет-продуктов и систем, использующих российские программные коды. Уже сейчас Министерство цифровой трансформации совместно со спецслужбами фактически верифицирует информацию о наличии российского IT-продукта в Telegram, чтобы в будущем можно было санкционировать ограничения в судебном процессе таких программных решений.

Смотрите видео о возможности ограничения Telegram в Украине:

"Те, кто хочет подорвать свободу слова (пропагандисты, дезинформаторы), убегают в анонимность, чтобы не отвечать. И здесь речь идет как о государственном уровне страны-агрессора (Россия по отношению к Западу, и в первую очередь США и Украина, моментами), так и об определенных террористических организациях вроде ИГИЛ или ХАМАС", - отметил Юрчишин.

Поэтому, в данном случае, очень остро встает вопрос взаимодействия с социальными сетями не только в Украине, но и во всем мире. И вопрос ограничивается далеко не только Telegram - все социальные сети постепенно вводят модерацию, которая также не всегда совершенна.

Кто такой Ярослав Юрчишин

Ярослав Романович Юрчишин (род. 14 октября 1980, Мирное, Плесецкого района, Архангельская область, РСФСР, СССР) - украинский общественный и политический деятель, эксперт в области адвокации и борьбы с коррупцией. В течение 2016-2018 годов - исполнительный директор Трансперенси Интернешнл Украина. Заместитель председателя партии "Голос", первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Украины IX созыва, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова. Один из спикеров Форума Свободных Государств Постросии, пишет Википедия.

Ограничение Telegram в Украине - что известно

Напомним, что в Украине ограничили использование Telegram для украинских военных и госслужащих. Согласно решению Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК), использование Telegram ограничивается в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

Накануне Национальный координационный центр кибербезопасности СНБО рекомендовал ввести в Telegram обязательную двухфакторную авторизацию и отмену синхронизации контактов.

Ранее, в начале 2022 года, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявлял, что готов рассмотреть возможность частично или полностью ограничить работу телеграм-каналов, в вовлеченных в ситуацию вокруг Украины странах.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Telegram запрет Telegram мессенджер Telegram Ярослав Юрчишин новости Украины
Реклама

Главное за день

Ещё
Ким Чен Ын прислал Путину военных: где они в Украине и что делают – The Guardian

Ким Чен Ын прислал Путину военных: где они в Украине и что делают – The Guardian

17:07Мир
Запад имеет силы закончить войну в Украине уже сегодня: Подоляк назвал условия

Запад имеет силы закончить войну в Украине уже сегодня: Подоляк назвал условия

16:55Украина
Разрешение на удары вглубь России западным оружием: в НАТО назвали условие для Украины

Разрешение на удары вглубь России западным оружием: в НАТО назвали условие для Украины

16:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине остановили бронирование работников: что известно о решении Кабмина

В Украине остановили бронирование работников: что известно о решении Кабмина

К Украине приближается мощная непогода: регионы накроют шквалы, ливни и холодина

К Украине приближается мощная непогода: регионы накроют шквалы, ливни и холодина

Выест даже глубокую грязь: как очистить ковер, не снимая с пола

Выест даже глубокую грязь: как очистить ковер, не снимая с пола

Такого давно не было: Украину атакует почти самая сильная магнитная буря

Такого давно не было: Украину атакует почти самая сильная магнитная буря

Кому не придется платить штраф, даже если он не обновлял данные 10 лет: разъяснение ТЦК

Кому не придется платить штраф, даже если он не обновлял данные 10 лет: разъяснение ТЦК

Последние новости

17:21

В жизнь ворвется "белая полоса": что нужно сделать 11 октября

17:07

Ким Чен Ын прислал Путину военных: где они в Украине и что делают – The Guardian

16:55

Запад имеет силы закончить войну в Украине уже сегодня: Подоляк назвал условия

16:49

Украина меняет стратегию ведения войны: Маломуж рассказал, что станет целью ВСУ

16:46

Почему нельзя говорить "дощова осінь": какую ошибку мы часто допускаемВидео

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
16:35

Разрешение на удары вглубь России западным оружием: в НАТО назвали условие для Украины

16:14

Загадка-лабиринт для самых внимательных: только единицы найдут ответ за 5 секунд

16:12

"Ушел так рано и это нечестно": Даниэль Салем сообщил про гибель брата на войне

16:01

Ограничения Telegram: в Украине работают над регулированием соцсети - Юрчишин

Реклама
15:56

Кланы РФ "утонули" в конфликтах: Закаев рассказал о перспективах гражданской войны

15:54

Не будет ни одной крысы: одно растение навсегда отгонит грызунов от дома и сада

15:38

Нет прозрения от режима Путина: в РФ жалуются на войну, но "за" оккупантов – опрос

15:36

Там было почти 60 самолетов и не только: новые детали атаки на военный аэродром РФ - СМИ

15:29

В Раде ограничили использование Telegram: что будет ждать нарушителей

15:03

Могут ли в Украине запретить некоторые Telegram-каналы: ответ депутатаВидео

14:59

Способы, проще некуда: как расправить пуховик после стирки

14:55

Две неочевидные причины: для чего Россия перебрасывает самолеты МиГ-31К в Беларусь

14:50

Оптическая иллюзия раскроет вашу скрытую силу: что вы видите на изображении

14:39

Цвета, которые старят женщину после 40 - пора наводить шмон в шкафу

14:23

Ситуация может измениться: сложит ли армия Беларуси оружие в случае наступления ВСУ

Реклама
14:13

Новый церковный календарь на октябрь 2024: даты больших праздников

14:13

"Все зависит от многих факторов": ветеран АТО назвал вероятную дату окончания войны

14:07

Европа будет готова разбомбить РФ: какой шаг Кремля спровоцирует запад к действиям - Жданов

13:59

Церковный праздник 11 октября: что запрещено делать в день апостола Филиппа

13:57

Украинские воины ударили по аэродрому россиян в Адыгее, где базируются Су-34 и Су-27: детали

13:56

Ушла к молодому: экс-девушка 84-летнего Аль Пачино встречается с 68-летним комиком

13:43

В Польше возле границы произошло смертельное ДТП с украинцами - деталиФото

13:21

Украина "готова прекратить огонь на фронте": у Зеленского отреагировали на заявление СМИ

13:19

Холода и дожди накроют все области: в Украину идет опасный атмосферный фронт

13:16

Выплата пенсии на паузу: в октябре не всем пенсионерам поступят средства

13:00

Развернули в аэропорту: Алла Пугачева пыталась вывезти из РФ вещи стоимостью $20 млн

12:49

Какое авто проедет первым, а какое последним: интересная задача для водителейВидео

12:45

Захватить до Нового года: Мусиенко озвучил город на который нацелился враг

12:31

В Николаеве прогремели взрывы: враг целился в одно место - детали

12:27

"Впишется РФ": Жданов сказал, сколько военных нужно ВСУ для вторжения в Беларусь

12:13

"Путин бы рвал и метал": Жданов сказал, какую серьезную ошибку допустила Украина

12:10

Потери огромные: армия РФ изменила тактику проведения "мясных штурмов"

12:00

Напрямую Telegram не общается с Украиной с весны 2022 года и не говорит, где хранит данные украинцев - Юрчишин

11:52

Тяжелое состояние: Джастин Бибер сильно пострадал из-за скандала с P.Diddy

11:29

Открытие нового фронта: эксперт оценил шансы проведения Украиной белорусской операции

Реклама
11:27

Чем помыть окна, чтобы они долго оставались чистыми - что добавить в воду

11:23

Бывшую невесту Владимира Кличко принудительно доставили в реабилитационный центр - СМИ

11:19

Смерть Путина не поможет: что действительно может изменить политику РФ

11:10

Повестки военнообязанным: "Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч писем

11:08

Рада поддержала историческое увеличение налогов

10:58

Есть погибшие, 2 млн человек без электричества: ураган "Мильтон" достиг штата Флорида в СШАВидео

10:46

Китайский гороскоп на завтра 11 октября: Петухам - распад отношений, Собакам - кризис

10:44

Зеленский готов к прекращению огня по линии фронта, но есть условия - Corriere della Sera

10:30

Гороскоп на октябрь 2024: Ракам - драма, Рыбам - счастье

10:18

Боевые действия на территории Беларуси: пойдет ли на такой шаг Украина - Жданов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять