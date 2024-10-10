Ограничения Telegram: в Украине работают над регулированием соцсети - Юрчишин

Украинские чиновник стремятся воплотить правила пользования Telegram, существующие в европейских сообществах.

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Украина хочет ввести правила пользования соцсетью, как в европейских сообществах / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Большинство украинцев с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России получают информацию о событиях в стране из Telegram. Однако сейчас ведется работа для регулирования правил социальной сети в Украине.

Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат Украины, глава комитета по вопросам свободы слова ВРУ Ярослав Юрчишин. Он убеждает, что не идет речь о контроле информации, ведь никто на это не имеет права.

Зато в Украине хотят получить возможность так называемого ручного сенситивного модерирования для критических тем, таких как пропаганда, вопросы мобилизации и тому подобное.

"Мы должны понимать, что наши сложности не используются манипулятивно против нас. В принципе, это все, чего мы хотели бы с точки зрения взаимодействия и регулирования социальных сетей. Мы движемся в разрезе европейских стандартов. К сожалению, Digital service act, который регулирует этот вопрос в евросообществах, не распространяется на страны-кандидаты. Поэтому у нас коммуникация происходит так: мы адаптируем эти правила у себя, но понимаем, что нам надо договориться с Берлином, чтобы их регулирование тоже распространялось и на нас, как сейчас европейские правила мобильной связи распространяются на территорию Украины", - пояснил нардеп.

Второе, чего хотят достичь в Украине - это санкционирование интернет-продуктов и систем, использующих российские программные коды. Уже сейчас Министерство цифровой трансформации совместно со спецслужбами фактически верифицирует информацию о наличии российского IT-продукта в Telegram, чтобы в будущем можно было санкционировать ограничения в судебном процессе таких программных решений.

Смотрите видео о возможности ограничения Telegram в Украине:

"Те, кто хочет подорвать свободу слова (пропагандисты, дезинформаторы), убегают в анонимность, чтобы не отвечать. И здесь речь идет как о государственном уровне страны-агрессора (Россия по отношению к Западу, и в первую очередь США и Украина, моментами), так и об определенных террористических организациях вроде ИГИЛ или ХАМАС", - отметил Юрчишин.

Поэтому, в данном случае, очень остро встает вопрос взаимодействия с социальными сетями не только в Украине, но и во всем мире. И вопрос ограничивается далеко не только Telegram - все социальные сети постепенно вводят модерацию, которая также не всегда совершенна.

Кто такой Ярослав Юрчишин Ярослав Романович Юрчишин (род. 14 октября 1980, Мирное, Плесецкого района, Архангельская область, РСФСР, СССР) - украинский общественный и политический деятель, эксперт в области адвокации и борьбы с коррупцией. В течение 2016-2018 годов - исполнительный директор Трансперенси Интернешнл Украина. Заместитель председателя партии "Голос", первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Украины IX созыва, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова. Один из спикеров Форума Свободных Государств Постросии, пишет Википедия.

Ограничение Telegram в Украине - что известно

Напомним, что в Украине ограничили использование Telegram для украинских военных и госслужащих. Согласно решению Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК), использование Telegram ограничивается в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

Накануне Национальный координационный центр кибербезопасности СНБО рекомендовал ввести в Telegram обязательную двухфакторную авторизацию и отмену синхронизации контактов.

Ранее, в начале 2022 года, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявлял, что готов рассмотреть возможность частично или полностью ограничить работу телеграм-каналов, в вовлеченных в ситуацию вокруг Украины странах.

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