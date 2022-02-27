Дуров допустил ограничения или блокировку работы Telegram в Украине

Telegram / pixabay

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к пользователям из России и Украины с просьбой с сомнением относиться к любой информации, которая появляется сейчас в телеграм-каналах из-за большого количества фейков.

Он отметил, что каналы "все чаще становятся источником непроверенной информации", связанной с нападением России на Украину.

При этом у администрации мессенджера нет физической возможности проверять все публикации на достоверность.

В Telegram не хотят, чтобы мессенджер использовался как инструмент, "усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь", отметил Дуров.

Поэтому в случае эскалации он готов рассмотреть возможность частично или полностью ограничить работу телеграм-каналов в вовлеченных в ситуацию вокруг Украины странах.

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Правда позже передумал рассматривать запрет или ограничения в телеграм.

"Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта (нападения России на Украину - ред.), так как мы для них – единственный источник информации, - написал он вскоре. - В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в телеграм-каналах в этот непростой период".

Ранее сообщалось, что Беларусь начинает вторжение в Украину. Подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в нашу страну. Об этом пишет Зеркало недели со ссылкой на дипломатические источники. Отмечается, что локации высадки десанта – Киевское и Житомирское направления.

Ранее Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отмечал, что если Путин завязнет в Украине больше, чем на неделю, для него это будет огромной проблемой.

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