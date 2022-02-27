Беларусь начинает вторжение в Украину, истребители уже летят - СМИ

Александр Лукашенко / Фото Reuters

Беларусь начинает вторжение в Украину. Подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в нашу страну. Об этом пишет Зеркало недели со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что локации высадки десанта - Киевское и Житомирское направления.

Тем временем журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео истребителей над Пинском. Они летят в сторону Украины.

Блогер Айдер Муждабаев также сообщил в Facebook, что десантники Беларуси, с территории которой сегодня утром была выпущена крылатая ракета по столице Украины, намерены высадиться в Киеве и Житомире.

"Вице-Консул Украины в Кракове: "Коллеги, только что оппозиционные журналисты из Беларуси (источник достоверный) сообщили, что подразделения белорусских сил спецопераций садятся в самолеты. Готовится воздушный десант. Таким образом, Беларусь фактически личным составом начала вторжение в Украину. Локации высадки: Киевское и Житомирское направления. Нужно как можно скорее распространить среди иностранных СМИ", – написал он.

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Несколькими часами ранее Александр Лукашенко выступил с рядом заявлений, в которых открыто поддержал российскую агрессию и пытался угрожать Украине, утверждая, что "через три дня начнется настоящая мясорубка".

Также Лукашенко признал, что Беларусь обстреливала ракетами украинскую территорию, а также призвал украинские власти сесть за стол переговоров с Россией.

После состоялся телефонный разговор с Зеленским. Его подробности пока что не уточняются.

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