Противник деморализован и не в состоянии продолжать активные боевые действия - Арестович

Харьков держит оборону. На южном фронте оккупанты продвинуться не смогли. Под Киевом российские военные попали под удар со стороны Вооруженных сил Украины.
Алексей Арестович рассказал о ситуации на украинских фронтах по состоянию на 27 февраля. По его словам, противник деморализован и не предпринимает активных наступательных действий. Сегодня таких попыток было всего лишь две.
Верить вбросам про "падение" Харькова нельзя. ВСУ и территориальная оборона "держат" город. Российская армия пробовала пройти через Бучу, Гостомель и Ирпень, но попала под удар со стороны ВСУ. Украинские военные контролируют ситуацию.
С Западных областей отряды территориальной обороны выдвинулись в Киев.
На южном фронте - без продвижения противника.
В Киеве был ранен водитель скорой помощи.
"Российская армия пытается устроить в Украине "шпиономанию". Большая просьба, самостоятельно не пытаться задерживать подозрительных лиц, а сообщать о них в МВД", - сказал Арестович.
По его словам, приезд делегации РФ в Белорусь для переговоров говорит о том, что оккупанты теряют инициативу и не в состоянии продолжать активные боевые действия.
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не против переговоров с Россией ради мирного урегулирования войны, но площадкой для дискуссии не может быть Минск.
Вторжение России в Украину
Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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