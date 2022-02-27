Противник деморализован и не в состоянии продолжать активные боевые действия - Арестович

Арестович рассказал, что сейчас происходит на фронтах в Украине / скриншот

Алексей Арестович рассказал о ситуации на украинских фронтах по состоянию на 27 февраля. По его словам, противник деморализован и не предпринимает активных наступательных действий. Сегодня таких попыток было всего лишь две.

Верить вбросам про "падение" Харькова нельзя. ВСУ и территориальная оборона "держат" город. Российская армия пробовала пройти через Бучу, Гостомель и Ирпень, но попала под удар со стороны ВСУ. Украинские военные контролируют ситуацию.

С Западных областей отряды территориальной обороны выдвинулись в Киев.

На южном фронте - без продвижения противника.

В Киеве был ранен водитель скорой помощи.

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"Российская армия пытается устроить в Украине "шпиономанию". Большая просьба, самостоятельно не пытаться задерживать подозрительных лиц, а сообщать о них в МВД", - сказал Арестович.

По его словам, приезд делегации РФ в Белорусь для переговоров говорит о том, что оккупанты теряют инициативу и не в состоянии продолжать активные боевые действия.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не против переговоров с Россией ради мирного урегулирования войны, но площадкой для дискуссии не может быть Минск.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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