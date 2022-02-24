Войска РФ перешли границу в районе Харькова, бьют "Грады" от Луганска до Житомира — Цаплиенко

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины. По словам Цаплиенко, крылатыми ракетами обстреливаются стратегические объекты в столице.
Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источник в пограничной службе сообщил, что "грады" бьют вдоль всей украинской границы, от Луганска до Житомира.
Обстрел начался в 5 утра 24 февраля, когда началось специальное выступление российского президента, пишет Цаплиенко в своем Telegram со ссылкой на источник в пограничной службе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины. По словам Цаплиенко, крылатыми ракетами обстреливаются стратегические объекты Киева.
По его словам, войска РФ перешли границу в районе Харькова.
Корреспондент CNN со ссылкой на МВД Украины сообщает, что взрывы рядом с Киевом – это ракетные удары.
Утром 24 февраля в районе Борисполя возле Киева также было слышно несколько взрывов, пишет ТСН. Аэродром не работает. Происходит эвакуация всех из аэропорта "Борисполь".
Очевидцы также сообщают о якобы мощных взрывах в Харькове и Одессе.
Как сообщал Главред, Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.
Официальных сообщений от президента, МВД, Минобороны — пока нет.