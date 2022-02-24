Войска РФ перешли границу в районе Харькова, бьют "Грады" от Луганска до Житомира — Цаплиенко

"Грады" бьют вдоль всей украинской границы - от Луганска до Житомира / Фото Reuters

Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источник в пограничной службе сообщил, что "грады" бьют вдоль всей украинской границы, от Луганска до Житомира.

Обстрел начался в 5 утра 24 февраля, когда началось специальное выступление российского президента, пишет Цаплиенко в своем Telegram со ссылкой на источник в пограничной службе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины. По словам Цаплиенко, крылатыми ракетами обстреливаются стратегические объекты Киева.

По его словам, войска РФ перешли границу в районе Харькова.

Корреспондент CNN со ссылкой на МВД Украины сообщает, что взрывы рядом с Киевом – это ракетные удары.

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Утром 24 февраля в районе Борисполя возле Киева также было слышно несколько взрывов, пишет ТСН. Аэродром не работает. Происходит эвакуация всех из аэропорта "Борисполь".

Очевидцы также сообщают о якобы мощных взрывах в Харькове и Одессе.

Как сообщал Главред, Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.

Официальных сообщений от президента, МВД, Минобороны — пока нет.