Украина готова на переговоры с РФ в стране, с территории которой не летят ракеты - Зеленский

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Минск не подходит для переговоров с РФ / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не против переговоров с Россией ради мирного урегулирования войны, но площадкой для дискуссии не может быть Минск.

"Сейчас звучит много новостей о переговорах России и Украины, которые могут закончить эту войну и вернуть мир всем нам. И в них часто вспоминают вашу столицу – Минск, как платформу для переговоров. Как площадку, которую выбирали не мы и не вы, а руководство России", - сказал Зеленский в новом видеообращении 27 февраля.

Он отметил, что именно с белорусской стороны четыре дня назад ушла техника, ракеты, самолеты, вертолеты, которые стреляли по украинским домам.

"Это страшное дежавю, Киев атаковали в четыре утра. В четыре утра - у кого такое чувство юмора, как в 1941 году. Вы спали, белорусы, а мы проснулись. Но вы и сейчас спите, а мы с того момента уже не ложились, потому что мы боремся за свою страну, свободу, потому что имеем на это полное право", - сказал Зеленский.

По словам президента, если бы со стороны Беларуси не было агрессивных действий, то можно было бы говорить о переговорах в Минске.

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"Сейчас мы говорим: не Минск, площадкой могут любые другие города для встречи. Конечно, мы хотим мира, хотим встречаться, окончания войны. Варшава, Братислава, Стамбул, Будапешт, Баку - это все мы предложили российские стороне. И любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не улетают ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну", - сказал Зеленский.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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