Лукашенко признал удары с территории Беларуси по Украине

Лукашенко признал обстрел ракетами с территории Беларуси / Reuters

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал серию противоречивых заявлений о войне в Украине.

Например, Лукашенко считает, ситуация в Украине может ухудшиться.

"Конфликт в Украине – цветочки, если продолжит развиваться, будут ягодки", - заявил Лукашенко пропагандистскому агентству Беларуси БЕЛТА.

При этом глава Беларуси отрицает присутствие белорусских солдат на территории Украины, но в тоже время подвтердил нанесение ударов по Украине с территории Беларуси.

"С юга Беларуси в начале конфликта "было 2-3 ракетных удара, поскольку Киев развернул 3-4 ракетных дивизиона у границы", - заявил Лукашенко.

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Также он отметил, что Украина якобы подталкивает Беларусь к "спецоперации по защите своих граждан".

Не обошел стороной Лукашенко и тему переговоров России и Украины. Он заявил, что Беларусь готова предоставить площадку для переговоров России и Украины.

"Владимир Владимирович Путин мне позвонил и сказал, что разные игры идут – кто в Варшаву, кто в Америку [предлагает перенести переговорный процесс]. Киев фактически окружен, а они разглагольствуют. Люди гибнут!", - отметил Лукашенко.

Читайте такжеСША вводят санкции против близкого окружения Лукашенко из-за содействия нападению РоссииТакже он описал последствия для Украины в случае отказа от переговоров. "Завтра будет война, а послезавтра - мясорубка. Поэтому если у них мозги есть - этих разного рода очумевших, - пусть принимают решение, садится за стол", - отметил Лукашенко, тем самым фактически приняв сторону РФ и назвав происходящее в Украине "конфликтом на стадии возгорания".

Более того, Лукашенко призвал власти Украины сдаться, мотивируя это тем, что "страна-победитель просто разговаривать ни с кем не станет".

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