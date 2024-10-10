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Там было почти 60 самолетов и не только: новые детали атаки на военный аэродром РФ - СМИ

Юрий Берендий
10 октября 2024, 15:36
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На момента атаки Сил обороны Украины по военному аэродрому в российской Адыгее на нем находилось 57 бортов различных типов.
Там было почти 60 самолетов и не только: новые детали атаки на военный аэродром РФ - СМИ
Новые детали атаки военный аэродром РФ в Адыгее / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Astra

Атаку на военный аэродром "Ханская" в Адыгее осуществили беспилотники СБУ, ГУР и ССО. Во время этой операции в аэропорту находилось 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов, включая Су-34, Су-35 и Ми-8. Сейчас идет установление, сколько из них было уничтожено или повреждено. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в спецслужбах.

Известно, что на аэродроме масштабные пожары и детонация. Среди прочего, это подтверждается также спутниковым мониторингом. Местные власти объявили эвакуацию.

На аэродроме возникли масштабные пожары и детонации, что подтверждается спутниковыми данными. Местные власти объявили эвакуацию.

видео дня

По данным источников, этот аэродром в Краснодарском крае (примерно в 450 км от линии фронта) используется Россией для дозаправки и нанесения ракетно-бомбовых ударов по украинским позициям и населенным пунктам.

"СБУ системно уничтожает военный потенциал ра**истов. После каждой атаки в РФ все меньше ресурсов, чтобы вести войну против нашего государства. Работаем над тем, чтобы у России не было ни ракет, ни самолетов, которые могут наносить удары по Украине", - заявил информированный источник.

Еще один источник в спецслужбах уточнил, что на аэродроме в Адыгее дислоцируется российская 272-я учебная авиационная база Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им.

Во время атаки на аэродроме были размещены боевые самолеты и вертолеты, в частности:

  • 12 Су-34,
  • 2 Diamond DA42,
  • 37 Л-39,
  • 4 Су-35С,
  • 2 Ми-8.

Кроме того, в ночь на 10 октября дроны СБУ, ГУР, ВСУ и ССО атаковали склад "шахедов" в районе Ейска, что повлекло несколько мощных взрывов, пожар и последующую детонацию беспилотников.

Лютый
Что известно об украинском ударном БпЛА "Лютый" / Инфографика: Главред

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по территории России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 октября беспилотники атаковали военный аэродром "Ханская" возле станицы Ханская, неподалеку от Майкопа в республике Адыгея. Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные в ночь на 10 октября нанесли удар по аэродрому "Ханская", в частности был поражен склад боеприпасов российских оккупантов.

Также в ночь на 9 октября подразделения Сил беспилотных систем Украины атаковали 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Брянской области.

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война в Украине бавовна в России Удары вглубь РФ
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