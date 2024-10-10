Ситуация может измениться: сложит ли армия Беларуси оружие в случае наступления ВСУ

Белорусская армия может сдаться и не открывать огонь в случае наступления Сил обороны на Беларусь в случае, если Лукашенко отдаст такой приказ, считает эксперт.

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Будет ли армия сопротивляться в случае переноса войны на территорию РБ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, минобороны Беларуси

Народный депутат Олег Дунда предположил, что если даже небольшое подразделение ВСУ войдет на территорию Беларуси, белорусская армия сложит оружие. О том, как будут действовать вооруженные силы Беларуси в случае проведения операции со стороны Украины рассказал в интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, такие заявления можно делать только на основе данных агентурной разведки, поэтому делать точные прогнозы сложно.

"Это та стратегическая ошибка, которую допустил 5-й департамент ФСБ, проводивший замеры настроений в Украине, когда убедил Путина, что здесь не будет сопротивления, и украинцы будут встречать российские войска с хлебом-солью. Это глубинная вещь, и нужно очень хорошо знать социальную ситуацию в Беларуси, чтобы сказать наверняка, будут ли белорусские войска сопротивляться или нет", - отмечает эксперт. видео дня

По его словам, ситуация может измениться, если в рамках операции первым пойдет полк Калиновского под белорусским флагом, поскольку этот символ имеет значение для многих белорусов, которые подверглись преследованиям именно из-за него.

"А, с другой стороны, приказ есть приказ. Если Лукашенко отдаст приказ, силовые структуры могут его и выполнить. Ведь в Беларуси очень сильные КГБ и разведка. Вспомните, как там боролись с протестами - их фактически утопили в крови. Поэтому - 50/50", - добавляет Жданов.

По мнению Жданова, более точную информацию могут предоставить только западные разведки, в частности американская и британская, или руководитель ГУР Кирилл Буданов.

"Если договоренность, о которой я говорил выше, существует, то Лукашенко может и промолчать, не подписать приказ об открытии огня. И тогда все обойдется малой кровью", - резюмировал он.

Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда заявил о необходимости перенести военные действия не только на территорию России, в частности Брянска и Курска, но и на территорию Беларуси. Он уверен, что в случае ограниченного вторжения украинской армии, белорусская армия сложит оружие.

На это отреагировал заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев, известный своими резкими заявлениями и ядерными угрозами. После предложения Дунды, Медведев призвал режим Александра Лукашенко применить тактическое ядерное оружие против Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко все чаще заявляет о возможном украинском наступлении и подготовке Беларуси к войне. Военный эксперт Олег Жданов считает, что пока что говорить о такой операции рано, и предполагает, что действия на территории Беларуси могут быть частью стратегического плана Запада.

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