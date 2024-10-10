Открытие нового фронта: эксперт оценил шансы проведения Украиной белорусской операции

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, все чаще говорит о возможной белорусской операции со стороны Украины и о подготовке своей страны к войне. Военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду объяснил, может ли Украина действительно провести эту операцию.
Жданов отмечает, что пока сложно говорить о проведении подобной операции Украиной и предполагает, что военные действия на территории Беларуси это скорее стратегический замысел Запада.
"Замысел, который заключается в том, чтобы дать шанс Беларуси сбежать из-под контроля Российской Федерации под гарантии безопасности Лукашенко.", - объясняет эксперт.видео дня
Олег Жданов считает, если украинские войска войдут в Беларусь и белорусская армия не окажет большого сопротивления, фактически сложит оружие, то Лукашенко может согласиться на демократические преобразования в стране под гарантии собственной безопасности.
Военный эксперт предполагает, что в случае проведения белорусской операции, Путин, вероятно, не сможет помочь Лукашенко вести боевые действия.
"У Путина сейчас нет свободных войск, то есть сухопутных войск в Беларусь он не введет (он не снимет армию и не перебросит 10-50 тысяч человек, чтобы прикрыть Беларусь).", - считает эксперт.
По словам Жданова, Лукашенко в такой ситуации может даже заявить о готовности провести выборы, чтобы избежать военного конфликта.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Боевые действия на территории Беларуси - последние новости
Напомним, депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда заявлял, что войну нужно переносить не только на территорию России, но и в Беларусь. Депутат уверен, если украинские войска зайдут относительно небольшими подразделениями в Беларусь, то белорусская армия сложит свое оружие.
Сразу после предложения народного депутата Олега Дунды перенести войну на территорию Беларуси, секретарь Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал в очередной раз угрожать ядерным оружием.
Впоследствии, Александр Лукашенко нервно прокомментировал заявление народного депутата Олега Дунды. Лукашенко отметил, что это лишь "вяканье" несерьезных людей, а серьезные люди и сам президент Владимир Зеленский таких действий не рассматривает.
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