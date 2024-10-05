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Армия Лукашенко сложит оружие: в Раде хотят перенести войну на территорию РБ

Алексей Тесля
5 октября 2024, 19:16
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Олег Дунда считает, что Украине не стоит останавливаться только на Курской области.
Дунда, Лукашенко
Олег Дунда считает необходимым перенести войну на территорию Беларуси / Коллаж: Главред, фото: Facebook/dunda.sluganarodu, Pixabay/Kaufdex, скриншот

О необходимости переносить войну не только на территорию России, но и в Беларусь заявил депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда.

"Моя точка зрения — абсолютно важно переносить войну не только на территорию Брянска и Курска, но и в Беларусь. Я глубоко уверен: если зайдем относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит свое оружие. [...] А это большой удар под дых Москве — показать, что она не контролирует эти территории, она не готова защищать эти территории", - подчеркнул он в ходе "Форума свободной России".

Дунда считает, что Украине не стоит останавливаться, и она должна проводить такие операции, чтобы победить в войне против России.

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Смотрите видео - Олег Дунда предложил перенести войну на территорию Беларуси:

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Кто может стать новым лидером Беларуси

В комментарии телеканалу "Белсат" Дунда пояснил, что для проведения в Беларуси такой же операции, как в Курской области, нужно, чтобы кто-то "был в обозе", чтобы кто-то из белорусов был готов взять на себя власть и управление территориями:

"Просто оккупационная операция не имеет смысла. Это должна быть совместная операция с партнерами, с представителями белорусского общества. […] Нужен лидер, который пойдет фактически с нашей армией и которого белорусы будут готовы принять, потому что мы — не оккупанты и не должны управлять Беларусью. Беларусью должны управлять сами белорусы", - говорит он.

Таким лидером может быть Светлана Тихановская или кто-то другой — принципиальной разницы здесь нет, по мнению Олега Дунды. Главное, чтобы этого лидера поддержали зарубежные партнеры и чтобы общество приняло его на время до проведения демократических выборов.

При этом мнение о белорусском обществе у него невысокое, он не считает его политическим субъектом:

"По тем социальным тенденциям, которые есть, когда белорусское общество абсолютно аморфное, можно сказать, что никакого протеста против таких военных действий не будет. Потому что если бы была какая-то общественная позиция, даже в отношении Лукашенко, она бы проявилась, а ее нет. Фактически, белорусы не готовы проявлять свою позицию, поэтому при возможной операции в Беларуси этой позиции тоже не будет", - добавил Дунда.

Позиция Беларуси в войне против Украины

Республика Беларусь, близкий союзник Российской Федерации, поддержала своего восточного соседа в российском вторжении в Украину в 2022 году. Перед началом широкомасштабного вторжения Республика Беларусь позволила ВС РФ проводить недельные военные учения на своей территории; однако российские войска не покинули страну после того, как они должны были закончить.

Беларусь позволила Российской Федерации осуществить часть вторжения со своей территории, предоставляя России кратчайший наземный путь к столице Украины Киеву.

Республика Беларусь сначала отрицала свою причастность к войне, но впоследствии признала, что позволила российским ракетным установкам, размещенным на ее территории, обстреливать украинские цели, пишет Википедия.

Напомним, днем, 3 октября, три российских дрона "Шахед" залетели в Беларусь. В это время в небе находился вертолет самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Ночью, 29 августа, во время очередной атаки РФ на Украину один из дронов "Шахед" снова попал на территорию Беларуси. Тогда Беларусь впервые применила собственные военно-воздушные силы для сбивания российского ударного БпЛА.

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что российское военно-политическое командование умышленно запускает ударные БпЛА типа "Шахед" через территорию Беларуси пытаясь детали больше привлечь ее в войну против Украины.

армия Беларуси инфографика
/ Инфографика: Главред

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