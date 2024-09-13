"Только Беларусь сбивает Shahed РФ": Зеленский потроллил западных партнеров

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, однако до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет и дронов Shahed в небе над Украиной.
"Когда мы слышим, что в Россию прибыли новые ракеты из Ирана, это такое же зло, которое союзникам приходилось уже сбивать в небе Ближнего Востока. Сейчас, возможно, отличается марка ракет, но не террористический мотив Ирана, лежащий в основе распространения и применения этого оружия. Если союзники вместе сбивают ракеты и сбивают дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет, иранских Shahed в небе Украины?", - сказал он на ХХ встрече Ялтинской Европейской стратегии (YES).
Президент подчеркнул, что решение о совместном сбивании нет даже тогда, когда ракеты и дроны направляются буквально на территорию соседей Украины.
"И когда мы поднимаем этот вопрос с нашими партнерами, постоянно кстати, все пытаются его просто, если честно, заговорить. И боятся даже сказать, мы работаем над этим. Даже этих слов боятся", - отметил он.
Глава государства обратил внимание на то, что "пока только Беларусь отличилась сбиванием российских Shahed".
Зеленский добавил, что "не думал, что в таком формате это будет". Он считает, что это "просто унизительно". "Унизительно для сильного демократического мира", - добавил Зеленский.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Атака дронов РФ на страны НАТО - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник - он оказался "Шахедом" со взрывчаткой. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.
Напомним, российские "Шахеды" пересекли границу Румынии - дроны РФ находилась на территории Румынии почти час, в приграничных регионах предупредили об угрозе "падения объектов", по данным Воздушных сил ВСУ.
Как сообщалось ранее, в ОП прокомментировали дроны над НАТО и Беларусью. Российская Федерация не просто так отправляет дроны или даже ракеты иногда над территориями в воздушном пространстве стран НАТО и Беларуси.
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