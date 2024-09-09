Российский беспилотник, который упал в Латвии, оказался 'Шахедом' со взрывчаткой

После падения дрона латвийские специалисты деактивировали его, сейчас продолжается его углубленное изучение.

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Упавший в Латвии российский беспилотник оказался "Шахедом" со взрывчаткой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Российский беспилотник, который упал на территории Латвии, идентифицировали как "Шахед", оснащенный взрывчаткой. Об этом на пресс-конференции сообщило руководство Национальных вооруженных сил страны, передает la.lv.

После падения дрона латвийские специалисты деактивировали его, сейчас продолжается его углубленное изучение. После анализа также можно будет выяснить, использовались ли западные детали для создания беспилотника.

По словам военных, полученная на данный момент информация указывает на то, что прибытие беспилотника в Латвию нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против страны и что целью беспилотника не была Латвия. На протяжении всего инцидента Силы обороны страны следили за ситуацией в сотрудничестве с партнерами по НАТО.

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Министр обороны Андрис Спрудс заявил на пресс-конференции, что беспилотник был нацелен на Украину, поэтому можно считать, что он был нацелен на демократическое и свободное общество.

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Падение дронов на территории НАТО - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские ударные дроны типа "Шахед" нарушили воздушное пространство Румынии во время атаки на Украину в ночь на 8 сентября.

В субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что нарушение российскими дронами воздушного пространства Румынии и Латвии является напоминанием, что агрессивные действия РФ выходят за пределы Украины.

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