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Обнаглеет еще больше: Россия будет атаковать НАТО дронами все чаще, прогноз

Яна Ставская
9 сентября 2024, 14:11обновлено 9 сентября, 14:50
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Директор ЦПД Андрей Коваленко считает, что Альянс сам побуждает Москву к таким действиям из-за своей вялой позиции.
Атака дронов, робота ПВО
Россия атакует страны Запада беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: 126 обто, ua.depositphotos.com

Россия все чаще будет атаковать страны НАТО беспилотниками, считает директор Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Агрессора к повторению действий побуждает вялая реакция самого Альянса, отметил он.

"Похоже, что случаи залета российских БПЛА в воздушное пространство стран НАТО участятся. Учитывая вялую реакцию Альянса, Россия будет использовать эти инструменты", - прогнозирует директор ЦПИ.

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Коваленко в этом контексте назвал проблемой европейскую бюрократию, которая затягивает длительными "расследованиями" принятие мер по противодействию дронам.

"Большая проблема, что там будут продолжаться "расследования", бюрократия будет сжигать время на это. Россия открыто испытывает Запад и будет становиться все наглее", - высказался эксперт.

Кремль и в дальнейшем будет продолжать использовать слабости Запада - и прекратит только тогда, когда получит мощный удар, уверен Коваленко.

Кто такой Андрей Коваленко

Боец теробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Атака дронов - последние новости об Украине и мире

Напомним, 8 сентября, во время российского обстрела Украины с применением ударных БпЛА типа "Шахед", один из российских дронов пересек воздушное пространство Румынии. Информацию об этом подтвердило Министерство национальной обороны Румынии .

В тот же день в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник. Об этом сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

В НАТО назвали падение российского беспилотника на территории Латвии непреднамеренным нападением. Пресс-секретарь Альянса заявила, что такие действия со стороны России являются "безответственными и потенциально опасными".

До этого "Шахеды" (россияне используют этот маршрут во время атак на Украину) неоднократно нарушали воздушное пространство Беларуси. А в последний раз ударный дрон-камикадзе даже развалил склад в Гомеле.

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