Дрон РФ вторгся в Румынию: Минобороны подтвердило залет "Шахеда", поднимали авиацию

В Румынии подтвердили нарушение воздушного пространства российским БПЛА и отметили, что по состоянию на сейчас продолжаются воздушные и наземные поиски дрона.

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В Румынии отреагировали на нарушение воздушного пространства страны дроном РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

8 сентября, во время российского обстрела Украины сприменением ударных БПЛА типа "Шахед", один из дронов пересек воздушное пространство Румынии. Информацию об этом подтвердило Министерство национальной обороны Румынии.

Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о внедрении мероприятий для информирования населения в уездах Тульча и Констанца. Оповещения через систему RO-Alert были отправлены в 2:20 и 2:38.

"С 2:25 ночи два самолета F-16 ВВС Румынии поднялись в воздух с 86-й авиабазы Борча для мониторинга воздушной обстановки", - говорится в сообщении. видео дня

Радиолокационная система обнаружила и отследила маршрут беспилотника, который вошел в национальное воздушное пространство и покинул территорию в направлении Украины. Два самолета F-16 отслеживали беспилотник и вернулись на базу около 4:08 утра. Данные на то время указывали на возможность падения беспилотника в безлюдной местности вблизи населенного пункта Периправа.

"С сегодняшнего утра силы Министерства национальной обороны проводят воздушные и наземные поиски в этом районе", - добавили в Минобороны Румынии.

Министерство национальной обороны решительно осудило российские атаки на украинские гражданские объекты и инфраструктуру, назвав их неоправданными и нарушающими международное право.

Что известно о БпЛА типа "Shahed" / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Нарушение российскими ракетами и дронами воздушного пространства стран НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские ударные дроны типа "Шахед" нарушили воздушное пространство Румынии во время атаки на Украину в ночь на 8 сентября, отметили в Воздушных силах ВСУ.

29 марта в Румынии нашли обломки беспилотника в 23 км от украинской границы. Дрон упал на расстоянии 8 км от переправы через Дунай, которая соединяет муниципалитет Брэила с островом.

25 июля в пограничном городе Тулча в течение двух ночей объявляли воздушную тревогу после того, как в районе Плауру обнаружили обломки российского дрона. Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям обнародовала предупреждение об угрозе в 01:20.

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